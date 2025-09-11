Ελλάδα Τροχαία Ατυχήματα

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αχαΐα: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ – Απανθρακώθηκε ο οδηγός

Τροχαίο (φωτογραφία αρχείου)
Τροχαίο (φωτογραφία αρχείου) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/INTIME NEWS

Δύο αυτοκίνητα συγκρουστήκαν στην Ολυμπία Οδό με αποτέλεσμα το ένα όχημα να τυλιχθεί στις φλόγες. Ο οδηγός του εντοπίστηκε απανθρακωμένος.

Ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/09) στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το tempo24, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά.

Ο οδηγός του οχήματος εντοπίστηκε απανθρακωμένος, ενώ δύο άτομα από το άλλο ΙΧ τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

