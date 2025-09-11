Καλαμάτα: Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης – “Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο”

Ευθύνες στον οδηγό του μοιραίου οχήματος καταλογίζει ο πατέρας της 19χρονης που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλαμάτα.

Ανείπωτη θλίψη βιώνει η οικογένεια της 19χρονης, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, οι συγγενείς της νεαρής κοπέλας έχουν ήδη κινηθεί νομικά, ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να αποδοθούν ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Μιλώντας δημόσια, ο πατέρας της νεαρής κοπέλας απέδωσε ευθύνες στον οδηγό του οχήματος για το τραγικό δυστύχημα που στέρησε την ζωή της κόρης του: «Στην Καλαμάτα δεν συνηθίζονται τέτοιου είδους τροχαία, ειδικά σε αυτή τη γειτονιά. Έδωσαν σε ένα παιδί 22 ετών αυτοκίνητο 2000–2200 κυβικών, δηλαδή 150–180 άλογα. Δεν μου το σκότωσαν στο δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ποιος; Ένας οδηγός που πριν ένα μήνα είχε ξανακάνει ατύχημα».

Η οικογένεια έχει αναθέσει την υπόθεση σε δικηγόρο, υποστηρίζοντας ότι η ταχύτητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. «Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε, το όχημα κινείτο με υπερβολική ταχύτητα εντός της πόλης. Το δέντρο δεν κόπηκε από τη ρίζα, γεγονός που δείχνει ότι χτυπήθηκε χαμηλά — άρα το αυτοκίνητο “πετούσε”», δήλωσε ο συνήγορος Νικόλαος Ρουσσόπουλος.

Ο 23χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Η Τροχαία συνεχίζει την έρευνα για να αποσαφηνίσει τα αίτια του θανατηφόρου δυστυχήματος.