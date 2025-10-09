Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,6 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (09/10), η κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε πάνω από 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (09/10), η κλήρωση του Τζόκερ, το οποίο μοίραζε τουλάχιστον 4,6 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 2973 είναι οι εξής:

4

7

10

23

30

Και Τζόκερ ο αριθμός 20

Σημειώνεται ότι στην κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ, καθώς δεν βρέθηκε υπερτυχερός στην πρώτη κατηγορία.

Τζόκερ: Πώς καταβάλλονται τα κέρδη

Στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ στο Τζόκερ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, όπως ακριβώς και σήμερα. Στη δεύτερη κατηγορία, το έπαθλο ανά νικητή ορίζεται πλέον στα €100.000 (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Το ανώτατο όριο καταβολής για το έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας ορίζεται στα €2 εκατ. (μικτά).

Αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των €100.000, αλλά αν προκύψουν περισσότεροι από 20 νικητές, το συνολικό έπαθλο των €2 εκατ., θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, θα λάβει ο καθένας €80.000 (μικτά) αντί για €100.000.

Ποιες είναι οι αλλαγές στις κατηγορίες κερδών λόγω και της αύξησης της τιμής της στήλης

Στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις), το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ θα ξεκινά πλέον από το €1 εκατ. (μικτά) αντί για €600.000, όπως ισχύει. Στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο θα είναι πλέον σταθερό και θα ανέρχεται σε €100.000 (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση (με ανώτατο όριο καταβολής τα €2 εκατ. ευρώ συνολικά για τους νικητές της κατηγορίας).

Οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.