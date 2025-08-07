Ελλάδα Τζόκερ

Τζόκερ: Πόσο κοστιζει ένα δελτίο ανάλογα με τα νούμερα που θα παίξεις

Τζόκερ
Τζόκερ ΙΝΤΙΜΕ

Πόσο κοστίζει ένα δελτίο Τζόκερ και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που μπορείς να παίξεις; Ο οδηγός ανάλογα με τις στήλες και τα νούμερα.

Το Τζόκερ είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα και απόψε, Πέμπτη (07/08), κληρώνει ένα από τα μεγαλύτερα ποσά στην ιστορία του, έπειτα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Κάθε δελτίο περιλαμβάνει επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και έναν αριθμό Τζόκερ από το 1 έως το 20.

Για να διεκδικήσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.

Το κόστος ενός δελτίου Τζόκερ εξαρτάται από:

  • Πόσους αριθμούς από το 1 έως το 45 επιλέγεις (πάνω από 5 σημαίνει σύστημα)
  • Πόσους αριθμούς Τζόκερ (από το 1 έως το 20) επιλέγεις

Το βασικό κόστος ανά στήλη

Η βασική στήλη (δηλαδή μία επιλογή 5 αριθμών + 1 Τζόκερ) κοστίζει 0,50€.

Μπορείς να παίξεις περισσότερες στήλες (π.χ. 5, 10, 20 κ.λπ.), με το κόστος να πολλαπλασιάζεται ανάλογα.

Παράδειγμα:

5 στήλες = 5 x 0,50€ = 2,50€

Τι αλλάζει όταν παίζεις περισσότερους αριθμούς (συστήματα)

Εάν επιλέξεις περισσότερους από 5 αριθμούς (π.χ. 6, 7 ή και 10) και/ή περισσότερους από 1 αριθμό Τζόκερ, τότε δημιουργούνται συνδυασμοί δηλαδή πολλές στήλες, που αυξάνουν σημαντικά το κόστος.

Παράδειγμα:

Αν παίξεις 6 αριθμούς + 2 Τζόκερ, δημιουργούνται 12 στήλες

12 x 0,50€ = 6,00€

Συνοπτικά – Πίνακας

Συνοπτικά, το βασικό δελτίο (5 αριθμοί + 1 Τζόκερ) κοστίζει 0,50€.

Όσο περισσότερους αριθμούς και Τζόκερ επιλέγεις, τόσο αυξάνονται οι συνδυασμοί και το κόστος.

Δηλαδή, ένα δελτίο Τζόκερ μπορεί να κοστίζει από 0,50έως… εκατοντάδες ευρώ

