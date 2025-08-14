Τζόκερ: Σήμερα η κλήρωση για το ποσό-ρεκόρ των 26,5 εκατομμυρίων ευρώ

Το χρηματικό ποσό των 26,5 εκατομμυρίων ευρώ μοιράζει απόψε, Πέμπτη (14/08), το Τζόκερ. Μέχρι τι ώρα μπορείτε να καταθέσετε δελτία.

Το τεράστιο ποσό των 26,5 εκατομμυρίων ευρώ μοιράζει απόψε, Πέμπτη (14/08), το Τζόκερ, έπειτα από δεκάδες απανωτά τζακ ποτ.

Στην προηγούμενη κλήρωση – της Τρίτης (12/08) – και πάλι δεν βρέθηκε υπερτυχερός στην πρώτη κατηγορία, με το χρηματικό ποσό που κληρώνεται σήμερα, να εκτοξεύεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω ποσό συνιστά το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει μοιράσει ποτέ το τυχερό παιχνίδι.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Πόσο κοστίζει ένα δελτίο Τζόκερ ανάλογα με τα νούμερα που θα παίξεις

Κάθε δελτίο περιλαμβάνει επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και έναν αριθμό Τζόκερ από το 1 έως το 20.

Για να διεκδικήσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.

Το κόστος ενός δελτίου Τζόκερ εξαρτάται από:

Πόσους αριθμούς από το 1 έως το 45 επιλέγεις (πάνω από 5 σημαίνει σύστημα)

Πόσους αριθμούς Τζόκερ (από το 1 έως το 20) επιλέγεις

Το ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι 1€.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22.00 το βράδυ.

Το βασικό κόστος ανά στήλη

Η βασική στήλη (δηλαδή μία επιλογή 5 αριθμών + 1 Τζόκερ) κοστίζει 1 €.

Μπορείς να παίξεις περισσότερες στήλες (π.χ. 5, 10, 20 κ.λπ.), με το κόστος να πολλαπλασιάζεται ανάλογα.

Τι αλλάζει όταν παίζεις περισσότερους αριθμούς (συστήματα)

Εάν επιλέξεις περισσότερους από 5 αριθμούς (π.χ. 6, 7 ή και 10) και/ή περισσότερους από 1 αριθμό Τζόκερ, τότε δημιουργούνται συνδυασμοί – δηλαδή πολλές στήλες, που αυξάνουν σημαντικά το κόστος.

Πώς καταβάλλονται τα μεγάλα χρηματικά ποσά από το Τζόκερ

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.