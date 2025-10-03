Βίντεο: Η στιγμή της ένοπλης επίθεσης τα ξημερώματα στην Ομόνοια

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης μεταξύ τριών ατόμων στην Ομόνοια. Ένας τραυματίας από το αιματηρό περιστατικό.

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ευτυχώς ελαφρά στον ώμο έναν αλλοδαπό ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια. Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης.

Στο βίντεο το ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ φαίνεται ένας εκ των δύο δραστών να ανεβαίνει τον πεζόδρομο δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή της Ομόνοιας, να κινείται προς την είσοδο μιας διπλανής πολυκατοικίας, να στέκεται σε αυτό το σημείο για ελάχιστα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να επιστρέφει, στο σημείο της επίθεσης.

Διακρίνεται να σηκώνει το χέρι του, στο οποίο ενδεχομένως κρατά το πιστόλι της ένοπλης επίθεσης, να πυροβολεί και στη συνέχεια να εξαφανίζεται προς το προαύλιο της εκκλησίας.

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται ένα δεύτερο άτομο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι ο συνεργός του, να διαφεύγει με ένα ποδήλατο προς την πλατεία Ομονοίας.