Βόλος: Διαμαρτυρία πολιτών για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris – Επίθεση από ΜΑΤ

Πολίτες, φορείς και σωματεία του Βόλου αντιτίθενται στον κατάπλου του ισραηλινού κρουαζιερόπολοιου Crown Iris. Επεισόδιο με τα ΜΑΤ, πέταξαν χειροβομβίδες.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν από το πρωί της Τετάρτης (13/08) φορείς και σωματεία του Βόλου, με αφορμή τον κατάπλου του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της πόλης.

Το κρουαζιερόπλοιο, που έχει αποτελέσει στόχο διαμαρτυριών και σε άλλα λιμάνια, όπως η Σύρος, η Ρόδος και η Κρήτη, μεταφέρει τουρίστες και στρατιώτες του IDF που έχουν αιματοκυλίσει τη Γάζα.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φορείς και σωματεία του Βόλου, με αφορμή τον κατάπλου κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της πόλης, στο οποίο επιβαίνουν μεταξύ άλλων Ισραηλινοί στρατιώτες στο πλαίσιο προγράμματος αναψυχής, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI)

Διαδηλωτές με πορεία από τον κόμβο του ΚΤΕΛ έφτασαν μέσω της οδού Λαμπράκη στον κόμβο του παλιού λιμανιού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν κάθε πέρασμα προς το λιμάνι και τις πύλες εξόδου των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου με επιβάτες Ισραηλινούς.

NEWS 24/7

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, δύο διμοιρίες ΜΑΤ τοποθετήθηκαν μπροστά από τους πολίτες, προκειμένου να εμποδίσουν την ανάρτηση πανό με συνθήματα ορατά από το πλοίο στην οδό Αθηνών.

Στο σημείο εκείνο πραγματοποιήθηκε επεισόδιο, μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Δείτε βίντεο του NEWS 24/7

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Magnesianews.gr, η χειροβομβίδα κρότου έπεσε μπροστά στον πατέρα του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, Γιάννη, που διαμαρτυρήθηκε εντόνως απέναντι στους αστυνομικούς των ΜΑΤ, ενώ τα μέλη της πορείας φώναξαν συνθήματα κατά της αστυνομίας.

Στην περιοχή των Παλαιών, πολίτες κρατώντας σημαίες και πλακάτ κινούνται στην περιοχή του ΚΤΕΛ, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε καίρια σημεία της δυτικής πλευράς της πόλης για να αποτρέψουν περαιτέρω πορείες και συγκεντρώσεις.