Βουλιάζει ιστιοφόρο ανοιχτά της Μυκόνου – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός έχει σημάνει στις Λιμενικές Αρχές για βύθιση ιστιοφόρου σκάφους ανοιχτά της Μυκόνου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης επιβαινόντων σκάφους που βυθίζεται στο Αιγαίο, ανοιχτά της Μυκόνου.

Πρόκειται για ιστιοφόρο σκάφος -του οποίου ο ιστός υπέστη θραύση- με δύο επιβαίνοντες, γαλλικής καταγωγής, που εξέπεμψαν SOS.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή επιχειρεί ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Δήλος, το οποίο, επιστρέφοντας από την Πάρο, έχει σταματήσει ανοιχτά της Μυκόνου για να συμμετάσχει στις προσπάθειες.

Επίσης, στο σημείο βρίσκονται ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και σκάφος της ΕΟΔ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο είναι δυσμενείς, με βόρειους ανέμους εντάσεως 6–7 μποφόρ.