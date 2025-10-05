Χανιά: Πέθανε ο τουρίστας που είχε καταρρεύσει σε μονοπάτι

Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο τουρίστας που λιποθύμησε σε μονοπάτι ανατολικά της Παλαιόχωρας Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι σε μονοπάτι που βρίσκεται ανατολικά της Παλαιόχωρας όταν ένας ηλικιωμένος τουρίστας έκανε πεζοπορία.

Ο άτυχος ηλικιωμένος κάποια στιγμή νιώθει έντονη αδιαθεσία και λιποθυμά ενώ ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική στην οποία συμμετείχαν 15 πυροσβέστες ενώ εξαιτίας του ότι το σημείο ήταν αρκετά δύσβατο «σηκώθηκαν» και δύο ελικόπτερα για να προσεγγίσουν τον άτυχο άνδρα.

Στις 4 περίπου το απόγευμα οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο και ξεκίνησαν να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

Δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ο τουρίστας δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.