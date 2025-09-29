Ξάνθη: Ελεύθερος ο αστυνομικός που πέρασε Έλληνα για μετανάστη και τον συνέλαβε

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 40χρονο νομίζοντας πως είναι παράτυπος μετανάστης, του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε στο πόρτ μπαγκάζ και τον εγκατέλειψε όταν κατάλαβε το λάθος του.

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την εμφάνισή του ενώπιον του Εισαγγελέα Ξάνθης, ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας συνέλαβε έναν 40χρονο νομίζοντας πως είναι παράτυπος μετανάστης, του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε στο πόρτ μπαγκάζ και τον εγκατέλειψε στον επαρχιακό δρόμο του Σελέρου της Ξάνθης.

Ο αστυνομικός βαρύνεται με τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Για την υπόθεσή του, διορίστηκε δικάσιμος στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης την Τετάρτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου “η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό”.