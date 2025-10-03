Ξάνθη: Καταδικάστηκε ο αστυνομικός που παρέσυρε και εγκατέλειψε την Αϊσέ

Σε ποινή φυλάκισης 4 ετών καταδικάστηκε ο αστυνομικός που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 19χρονη Αϊσέ στην Ξάνθη, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης ο αστυνομικός που τον Δεκέμβριο του 2023 παρέσυρε την 19χρονη Αϊσέ με το υπηρεσιακό του όχημα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραματισμό της.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση εκδικάστηκε χτες, Πέμπτη (2/10), με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται έξω από το Δικαστικό Μέγαρο για να δηλώσει τη συμπαράστασή του στην οικογένεια της 19χρονης αλλά και να ζητήσει την καταδίκη του αστυνομικού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αστυνομικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 μηνών.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση παράσυρσης της 19χρονης είχε προκαλέσει την οργή της τοπικής κοινωνίας τον Δεκέμβριο του 2023, με διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας να λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά το τραγικό συμβάν.

Τι συνέβη

Η 19χρονη Αϊσέ είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της, στον Παλαιό Ζυγό Ξάνθης, το απόγευμα της 13ης Δεκεμβρίου του 2023, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός.

Ο οδηγός του οχήματος την εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη και στη συνέχεια έτερος διερχόμενος οδηγός εντόπισε την 19χρονη και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Το σκυλάκι επέστρεψε στο σπίτι με το λουρί και αυτό ήταν που προκάλεσε πανικό στους συγγενείς της 19χρονης, με τη μητέρα της να βγαίνει στον δρόμο αναζητώντας τα ίχνη της.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σε κρίσιμη κατάσταση διακομίσθηκε στη συνέχεια στην Καβάλα, όπου έδωσε μάχη για να παραμείνει ζωντανή.

Σύμφωνα με τους συγγενείς και τους φίλους της, η 19χρονη θα γιόρταζε τα γενέθλια της.