Χωρίς σκαλωσιές ο Παρθενώνας μετά από 15 χρόνια

Μετά από 15 χρόνια εργασιών αποκαλύφθηκε η δυτική πλευρά του Παρθενώνα. Εντυπωσιακές εικόνες από το σημείο.

Μια σπάνια και καθηλωτική εικόνα του Παρθενώνα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν κάτοικοι και τουρίστες στην Αθήνα, καθώς αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του ναού, έπειτα από περίπου 15 χρόνια εργασιών.

Η σχετική απόφαση της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης έδωσε τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί η μοναδική όψη του ναού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου που είναι ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου. Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν στο μέλλον, πιθανότατα με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών που δεν θα καλύπτουν ολόκληρη την πλευρά του μνημείου.

Δείτε το βίντεο εδώ: