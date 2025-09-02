Χρυσοχοΐδης: Οι ανακοινώσεις για το πρώτο πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Το πρώτο πόρισμα που θα παρουσιαστεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά περίπου 500 ΑΦΜ. LIVE οι ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (02/09) από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα που θα παρουσιαστεί αφορά περίπου 500 ΑΦΜ, κυρίως φυσικών προσώπων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα ΑΦΜ αυτά εντοπίστηκαν να έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, με το μέσο ποσό που έλαβε κάθε δικαιούχος να κυμαίνεται μεταξύ 30.000 και 40.000 ευρώ.

