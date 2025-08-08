Ελλάδα Τροχαία Ατυχήματα

Ζεφύρι: Οδηγός τραυμάτισε και εγκατέλειψε μοτοσικλετιστή

Περιπολικό όχημα
Περιπολικό όχημα EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε χτες, Πέμπτη (07/08) στις 21.30 το βράδυ στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης 94, στο Ζεφύρι.

Ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του δίκυκλου, ηλικίας 45 ετών.

Στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας αβοήθητο στην άσφαλτο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του ΙΧ.

