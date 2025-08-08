Ζεφύρι: Οδηγός τραυμάτισε και εγκατέλειψε μοτοσικλετιστή

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε χτες, Πέμπτη (07/08) στις 21.30 το βράδυ στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης 94, στο Ζεφύρι.

Ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του δίκυκλου, ηλικίας 45 ετών.

Στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας αβοήθητο στην άσφαλτο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του ΙΧ.