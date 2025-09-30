Αυξητική τάση για τον Οκτώβριο στα τιμολόγια ρεύματος

Η χονδρεμπορική τιμή τον τρέχοντα μήνα σημείωσε αύξηση περί το 25%, γεγονός που δημιουργεί πίεση για τις τιμές που θα ανακοινώσουν για τον επόμενο μήνα οι ηλεκτρικές εταιρείες.

Η αποκλιμάκωση που είδαν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, από τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μέση τιμή ρεύματος έως και τις 29 Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται στα 90,99 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 73,15 ευρώ/MWh τον Αύγουστο. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 24,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου η χονδρική είχε εμφανίσει πολύ εντονότερη άνοδο, αγγίζοντας το +30% σε σχέση με τον Αύγουστο. Η τάση αυτή στη συνέχεια μετριάστηκε, κυρίως λόγω της ισχυρής παραγωγής των ΑΠΕ που ψαλίδισε τις τιμές, οδηγώντας σε χαμηλότερο ποσοστό αύξησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές στα τελευταία εικοσιτετράωρα του μήνα, η επιβάρυνση των κυμαινόμενων τιμολογίων λιανικής («πράσινα» τιμολόγια) για τον Οκτώβριο θα είναι αισθητή, αλλά λιγότερο βαριά σε σχέση με ό,τι προδιαγραφόταν αρχικά.

Υπενθυμίζεται ότι η διαμόρφωση της χονδρικής αγοράς μετακυλίεται σχεδόν αυτομάτως στα κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια που εφαρμόζονται από τις περισσότερες εταιρείες προμήθειας. Έτσι, παρά τη μείωση που είδαν οι καταναλωτές τον Σεπτέμβριο, ο Οκτώβριος θα φέρει υψηλότερους λογαριασμούς, αν και σε ηπιότερη κλίμακα από εκείνη που έδειχναν οι πρώτες εκτιμήσεις.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ευαλωτότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που έχουν επιλέξει κυμαινόμενα προϊόντα, καθώς παραμένουν εκτεθειμένα στις συχνές διακυμάνσεις μιας αγοράς που εξαρτάται από το διεθνές κόστος καυσίμων, την παραγωγή ΑΠΕ, τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα μονάδων.

Μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, καταφύγιο εξακολουθούν να αποτελούν τα μπλε σταθερά τιμολόγια. Όσοι καταναλωτές έχουν κλειδώσει την τιμή της κιλοβατώρας σε αυτά τα προϊόντα διασφαλίζουν προβλεψιμότητα και προστασία απέναντι στις αιφνίδιες αυξήσεις, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο σε μια περίοδο που η χονδρεμπορική παρουσιάζει συνεχείς ανατροπές.

Η στροφή προς τα σταθερά τιμολόγια είχε ενταθεί κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης και φαίνεται ότι σταδιακά ξανακερδίζει έδαφος. Η ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα στους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς ενισχύει το ενδιαφέρον για τέτοιου είδους προϊόντα, όσο η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει ασταθής.

Σε κάθε περίπτωση ο Οκτώβριος αναμένεται να τεστάρει εκ νέου την αντοχή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων εξαιτίας των μεταβολών της χονδρικής. Αν και η αύξηση δεν είναι ακραία, όπως φάνηκε στο πρώτο μισό του μήνα, παραμένει αισθητή και θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης επανέρχεται στην επικαιρότητα, την ώρα που οι καταναλωτές αναζητούν το μοναδικό βέβαιο καταφύγιο: τις σταθερές μπλε τιμές.