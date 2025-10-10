Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες κυριότητας και διαχείρισης

Εκθόδηκε η απόφαση της ΡΑΕΚ για τη μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ για το έργο του καλωδίου.

Eκδόθηκε η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για τη μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ, μια από τις σημαντικές εκκρεμότητες για το έργο του καλωδίου μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσιεύονται οι αποφάσεις 302 και 303 του 2025, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, με τις οποίες η ΡΑΕΚ μεταβιβάζει στον ΑΔΜΗΕ την Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και την Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, οι οποίες μέχρι σήμερα ανήκαν στον προηγούμενο φορέα υλοποίησης, τη EuroAsia Interconnector.

Το ζήτημα είχε τεθεί επί τάπητος χθες στη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος και να κρατηθεί ζωντανό το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI).