Με τα μάτια στην Chevron “κλείνει” ο διαγωνισμός για τα πετρέλαια της Κρήτης

Η πιθανή συμμετοχή του Αμερικανικού κολοσσού στο διαγωνισμό μπορεί να ερμηνευτεί και ως πολιτική κάλυψη από την αμερικανική κυβέρνηση.

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν πηγές της ελληνικής κυβέρνησης, σχετικά με τον διαγωνισμό για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα θαλάσσια μπλοκς της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου.

Πέντε μόλις ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για κατάθεση προσφοράς, το τοπίο παραμένει ασαφές, κυρίως σε ότι αφορά τη συμμετοχή του Αμερικανικού γίγαντα Chevron, που θα κρίνει εν πολλοίς και την επιτυχία του διαγωνισμού.

Η πρώτη κίνηση αναμένεται να γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου με την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού για την έρευνα και εκμετάλλευση φυσικού αερίου στα δύο θαλάσσια οικόπεδα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης που προκηρύχθηκε μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος από την αμερικανική Chevron. Η πιθανότητα κατάθεσης επίσημης προσφοράς θα αποτελέσει μια εξέλιξη με γεωπολιτική βαρύτητα, που ξεπερνά τα στενά όρια της αγοράς υδρογονανθράκων.

Στο πλαίσιο αυτό η πρόσφατη δήλωση του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν ότι «η Αθήνα ανοίγει την πόρτα της κρίσης» δείχνει το μέγεθος της γεωπολιτικής φόρτισης των διαφαινόμενων εξελίξεων. Μάλιστα η Άγκυρα, επαναφέροντας τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας», επιχειρεί να υπονομεύσει την ελληνική προσπάθεια στο μέτωπο των υδρογονανθράκων, εργαλειοποιώντας τη Λιβύη.

Η κυβέρνηση Ντμπεϊμπά στην Τρίπολη, λειτουργώντας ως «μακρύ χέρι» της Τουρκίας, στέλνει στον ΟΗΕ χάρτες με συντεταγμένες που τέμνονται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, προσπαθώντας να καταστήσει τις περιοχές νοτίως της Κρήτης «διαφιλονικούμενες». Στρατηγική που αποσκοπεί στο να αποθαρρύνει διεθνείς ενεργειακές εταιρείες από το να επενδύσουν σε έργα με αβέβαιο νομικό καθεστώς.

Ωστόσο, η Chevron έχει διαφορετικό βάρος. Η πιθανή συμμετοχή της στο διαγωνισμό μπορεί να ερμηνευτεί και ως πολιτική κάλυψη από την αμερικανική κυβέρνηση που μετατρέπει το project των ερευνών στην Κρήτη σε στρατηγικό συμφέρον των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε παρενόχληση από την Τουρκία θα συνιστούσε μετωπική πρόκληση απέναντι σε αμερικανικά συμφέροντα. Δεν είναι τυχαία η νευρικότητα που εκφράζεται δημοσίως από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο εταιρείες, η Chevron και η Helleniq Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια), έχουν αγοράσει τα «πακέτα» σεισμικών για τα συγκεκριμένα θαλάσσια μπλοκς.

Αν και η απόκτηση των στοιχείων από το σχετικό Data Room με όλες τις πληροφορίες για τα τέσσερα οικόπεδα δεν σημαίνει από μόνη της και βέβαιη κάθοδο στο διαγωνισμό – μια εταιρεία αγοράζει τα στοιχεία για να αποκτήσει τη πλήρη εικόνα – εντούτοις η κίνηση των δύο ομίλων δείχνει ότι έχουν πάρει το «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση. Δηλαδή τη κατάθεση προσφοράς, εφόσον φυσικά κάνουν τη σχετική επιλογή.

Σε ό,τι αφορά άλλες εταιρείες, οι BP και Eni που είχαν μπει προ μερικών εβδομάδων στο Data Room, προκειμένου να εξετάσουν τα σεισμικά δεδομένα, δεν φαίνεται να έχουν ακόμη προβεί σε αγορά.

Το θέμα φυσικά που θα κρίνει την επιτυχία του εγχειρήματος δεν είναι ο αριθμός των συμμετοχών, όσο το αν θα «κατέβει» στο διαγωνισμό η Chevron, το ενδιαφέρον άλλωστε της οποίας προς την ελληνική κυβέρνηση ήταν και αυτό που προκάλεσε τη προκήρυξη του διεθνούς tender.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την ελληνική πλευρά, ειδικά σε μια συγκυρία όπου είναι προφανές πως η Τουρκία επιχειρεί να αποτρέψει την έλευση της Chevron, είτε με κεκαλυμμένες απειλές, είτε ποντάροντας στο ότι ο αμερικανικός κολοσσός θα προτιμήσει τελικά κάποιο από τα οικόπεδα της Λιβύης.

Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες ότι Chevron και Helleniq Energy είναι οι δύο «παίκτες» που έχουν μέχρι στιγμής αγοράσει τα σεισμικά «πακέτα» αναζωπυρώνουν τα σενάρια για ένα κοινοπρακτικό σχήμα, καθώς η εξαγορά των στοιχείων από δύο παίκτες σημαίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μία τουλάχιστον προσφορά. Κι αυτό, καθώς η διαδικασία προβλέπει ότι ένα κοινοπρακτικό σχήμα έχει δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό μόνον όταν όλα τα μέλη του έχουν αποκτήσει τα σεισμικά.

Το αν φυσικά όλα αυτά θα γίνουν πράξη ή όχι θα το γνωρίζουμε στις 10 Σεπτεμβρίου όταν και θα ολοκληρωθεί η προθεσμία για την υποβολή προσφορών – δηλαδή όταν θα έρθει η «ώρα της αλήθειας», όπως είχε πει προ ημερών ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εκφράζοντας αισιοδοξία για την έκβαση.