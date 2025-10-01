Σημαντικά βήματα για το καλώδιο Ελλάδας – Αιγύπτου

Μέχρι τις αρχές του χρόνου ο ανάδοχος για τις μελέτες βυθού του έργου με την κωδική ονομασία GREGY – Εντός Οκτωβρίου τα αποτελέσματα από την “Desktop Study”.

Σε τροχιά ολοκλήρωσης των μελετών γραφείου βρίσκεται ο φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου ELICA για να ακολουθήσει έως το τέλος του χρόνου η παράδοση των αποτελεσμάτων από την ανάλυση κόστους-οφέλους και την τεχνική ανάλυση του έργου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η Μελέτη Γραφείου, γνωστή και ως Desktop Study, βρίσκεται στην τελική ευθεία με ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα να προσδιορίζει την παράδοση των αποτελεσμάτων μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Ως προς την τεχνική ανάλυση, αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές με γνώση της πορείας ωρίμανσης του έργου, θα αποτελέσουν την βάση προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει ο φορέας υλοποίησης του έργου στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την πραγματοποίηση των μελετών βυθού.

Η διαδικασία προετοιμασίας του διαγωνισμού (τεύχη κλπ) έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η προκήρυξη αναμένεται να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες με το γενικό σχεδιασμό να θέλει να έχει ολοκληρωθεί και αναδείξει ανάδοχο μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους.

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή της μελέτης βυθού και πολύ περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση, θεωρείται μια σύνθετη διαδικασία, καθώς πέραν της μακράς όδευσης, πρόκειται για βάθη που ξεπερνούν σε κάποια σημεία και τα 3.000 χλμ. Η διάρκεια των μελετών υπολογίζεται περί τα 2 χρόνια ώστε ακολούθως, εντός του 2027 να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για την υλοποίηση του έργου.

Να σημειώσουμε ότι ο ΑΔΜΗΕ, ως αρμόδιος για την διαχείριση του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παρακολουθεί τις μελέτες για την διασύνδεση, ενώ σχεδιάζει και ο ίδιος να τρέξει αυτόνομα ένα μέρος αυτών, προκειμένου να αποκτήσει από “πρώτο χέρι” εικόνα σχετικά με το σχεδιαζόμενο έργο, πέραν και ανεξάρτητα της δεδηλωμένης πρόθεσης να μπει στο μετοχικό σχήμα του έργου, πράγμα το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση.

Ως προς το τελευταίο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με την ELICA και τον ομόλογό του Διαχειριστή της Αιγύπτου ότι «με δεδομένη την σημασία της διασύνδεσης για τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους, ο Διαχειριστής στηρίζει ενεργά και θα εξετάσει την συμμετοχή του στην υλοποίηση».

Παράλληλα, η εταιρεία ELICΑ, φορέας υλοποίησης του έργου και θυγατρική του Ομίλου Κοπελούζου, «τρέχει» τις διαδικασίες για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ που θα τροφοδοτήσουν με «πράσινη» ενέργεια το καλώδιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο βασικός σχεδιασμός προβλέπει καταρχήν να προχωρήσουν παράλληλα καλώδιο και έργα ΑΠΕ με το 50-60% των «πράσινων» σταθμών να τίθεται στην πρίζα κατά την ηλέκτριση του καλωδίου.

Υπενθυμίζεται, ότι η εταιρεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με την αιγυπτιακή πλευρά έχει οριοθετήσει τα γήπεδα εγκατάστασης των σταθμών με το επόμενο βήμα να είναι η εξεύρεση εργολάβων και προμηθευτών, πράγμα που σχεδιάζεται να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι το έργο χαίρει σημαντικής πολιτικής στήριξης από τις δύο κυβερνήσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά με την υπογραφή τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς Ελλάδας-Αιγύπτου (ΑΔΜΗΕ και EETC) καθώς και του φορέα προώθησης της διασύνδεσης, ELICA, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρου Παπασταύρου.