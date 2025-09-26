Συσκέψεις επί συσκέψεων ενόψει της λήψης μέτρων για το ενεργειακό της βιομηχανίας

Νέα Διυπουργική θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας με δεδομένη την απόφαση για δημιουργία σχήματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

Υπόθεση ημερών φαίνεται ότι είναι η λήψη των αποφάσεων της κυβέρνησης για μέτρα στήριξης της βιομηχανίας με τις συναντήσεις των δύο πλευρών να προχωρούν, εξετάζοντας τις τεχνικές λεπτομέρειες του σχήματος που θα προκριθεί.

Οι συναντήσεις έχουν «τεχνοκρατικό» χαρακτήρα, εστιάζοντας στις επιλογές που έχουν τεθεί στο τραπέζι προκειμένου να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή λύση, βάσει και των κατευθύνσεων που έχουν τεθεί κεντρικά σε κυβερνητικό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω κατεύθυνση, όπως προέκυψε και μετά την διυπουργική της Δευτέρας, αφορά σε μια ολιστική προσέγγιση που θα επιτρέψει την στήριξη του συνόλου της ελληνικής παραγωγής και όχι μόνο της βαριάς ενεργοβόρου βιομηχανίας. Ενδεικτική ως προς αυτό είναι η τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι «επεξεργαζόμαστε λύσεις σε σχέση με το θέμα αυτό οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους μια σειρά παραμέτρους» για να προσθέσει ότι «μας ενδιαφέρει να είναι μια δίκαιη παρέμβαση να είναι μια ολιστική ματιά όσο περισσότερο μπορεί να είναι, να δίνει μια έμφαση σ’ αυτούς που πλήττονται περισσότερο και να είναι μια παρέμβαση επίσης η οποία δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στα δημοσιονομικά».

Υπό αυτό το πρίσμα, το ιταλικό μοντέλο, το οποίο συνιστά την πρόταση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) βρίσκεται υπό συζήτηση, χωρίς ωστόσο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η συζήτηση να εξαντλείται σε αυτό. Μελετώνται και άλλες «φόρμουλες» που ενδεχομένως αποδειχθούν καταλληλότερες στα μάτια της κυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, τα μέτρα στήριξης δεν θα έχουν «επιδοματικό» χαρακτήρα σε αναλογία με την στήριξη στα νοικοκυριά, (πράγμα εύλογο και επόμενο, κρίνοντας από τα μεγέθη της βιομηχανίας αλλά και την «μονιμότητα» του προβλήματος), γεγονός που απαιτεί με την σειρά του χρονικό ορίζοντα προκειμένου να έχουν απτό αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη «άσκηση» τόσο από την πλευρά της βιομηχανίας όσο και από την πλευρά της κυβέρνησης και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα, τεχνικά και πολιτικά, φαίνεται να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, γεγονός που εκ των πραγμάτων, επιβεβαιώνει σχετικές πληροφορίες που θέλουν να λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Παρέμβαση για το θέμα έκανε επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παίρνοντας σαφή θέση υπέρ του ιταλικού μοντέλου.

Ειδικότερα ανέφερε πως «η βιομηχανία είναι βασικός πυλώνας για το νέο παραγωγικό μοντέλο που υλοποιούμε. Το πιο σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας είναι το ενεργειακό κόστος, ειδικά για τις ενεργοβόρες μονάδες. Τάσσομαι υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, όπως έχει προτείνει και ο ΣΕΒ: να επενδύουν σε πράσινη ενέργεια με συμφωνία που τους επιτρέπει να δανείζονται σήμερα από την ενέργεια που θα παράξουν, για μια περίοδο 10–15 ετών. Το θέμα είναι σοβαρό, γι’ αυτό θα υπάρξει νέα σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό. Καμία επιχείρηση δεν πρέπει να κλείσει λόγω του ενεργειακού κόστους -πρέπει να στηρίξουμε τη βιομηχανία μας».

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, θέλοντας να αποτυπώσει τις εκρηκτικές πλέον διαστάσεις που λαμβάνει το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους, ανέφερε, κατά την ομιλία του στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, ότι ήδη επαπειλούνται «λουκέτα» λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας. «Δύο μεγάλα ελληνικά εργοστάσια, εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές παράπλευρες απώλειες που θα επιφέρει ένα τέτοιο ενδεχόμενο για την ελληνική οικονομία.