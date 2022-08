Γιατί η προσωπικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος είσαι αλλά και με το πού βρίσκεσαι

* Το άρθρο της εξελικτικής ανθρωπολόγου και μεταδιδακτορικής ερευνήτριας στο Boston College, Dorsa Amir δημοσιεύτηκε στο Aeon. Τo Αeon, είναι διαδικτυακό περιοδικό, που θέτει μεγάλα ερωτήματα, αναζητώντας φρέσκες απαντήσεις και μια νέα οπτική στην κοινωνική πραγματικότητα, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Το NEWS 24/7 αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα μια ιστορία για όσους λατρεύουν την πρωτότυπη σκέψη πάνω σε παλιά και νέα ζητήματα.

Στον τομέα της ψυχολογίας, η εικόνα είναι κανόνας: ένα παιδί που κάθεται μπροστά σε ένα marshmallow, αντιστέκεται στον πειρασμό να το φάει. Εάν συγκεντρώσει τη δύναμη της θέλησης για να αντισταθεί για αρκετό καιρό, θα ανταμειφθεί όταν ο πειραματιστής επιστρέψει με ένα δεύτερο marshmallow. Χρησιμοποιώντας αυτό το "τεστ marshmallow", ο Αυστριακής καταγωγής ψυχολόγος Ουόλτερ Μισέλ έδειξε ότι τα παιδιά που μπορούσαν να αντισταθούν στην άμεση ικανοποίηση και να περιμένουν για ένα δεύτερο marshmallow προχώρησαν σε μεγαλύτερα επιτεύγματα στη ζωή. Τα πήγαν καλύτερα στο σχολείο, είχαν καλύτερες βαθμολογίες στις εξετάσεις και μάλιστα διαχειρίζονταν το άγχος τους πιο επιδέξια.

ADVERTISING

Οι πρωτοποριακές σπουδές του Μισέλ στο Στάνφορντ της Καλιφόρνια και αργότερα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης είχαν βαθύ αντίκτυπο τόσο στην επαγγελματική όσο και στη δημοφιλή κατανόηση της υπομονής, της προέλευσής της και του ρόλου της στη ζωή μας. Οι άνθρωποι σκέφτηκαν από αυτές τις μελέτες της δεκαετίας του 1970 και του 1980 ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο βαθύ ατομικό χαρακτηριστικό, κάποιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, που προετοιμάζει τα παιδιά για μεγαλύτερα επιτεύγματα σε όλη τη ζωή. Τι θα γινόταν όμως αν αυτό δεν ήταν το σωστό συμπέρασμα από αυτές τις μελέτες;

Τι συμβαίνει αν η υπομονή, και ίσως και άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, είναι περισσότερο προϊόν του πού βρισκόμαστε παρά αυτού που είμαστε;

Όταν προσπαθούν να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς μας, οι ερευνητές αντιμετωπίζουν δύο μεγάλες προκλήσεις.

Η πρώτη πρόκληση είναι να αμφισβητήσουμε την τάση να βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας – πρότυπα συμπεριφοράς που είναι σταθερά στο πέρασμα του χρόνου – ως κομμάτια της ταυτότητάς μας που είναι αναπόφευκτα και πηγάζουν από μέσα μας. Ενώ είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι είναι προϊόντα γονιδίων που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον (η απάντηση στην ερώτηση "Είναι η φύση ή η ανατροφή;" είναι πάντα "ναι"), η εργασία του ψυχολόγου Νικ Χάσλαμ στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και άλλων ερευνητών έχει δείξει ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθος προς την κατεύθυνση της φύσης, βλέποντας τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας πολύ πιο σταθερά. Με άλλα λόγια, είναι πιο πιθανό να πείτε ότι η φίλη σας Τζέιν είναι απλώς υπομονετικό άτομο και θα είναι πάντα, ακόμα και σε ένα περιβάλλον όπου δεν είναι η καλύτερη στρατηγική - για παράδειγμα, σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπου το αύριο δεν είναι εγγυημένο. Η υπομονή, θα πείτε, είναι κάτι που πηγάζει από μέσα της, όχι από τον κόσμο γύρω της.

Η άλλη πρόκληση αφορά ποιους οι ψυχολόγοι μελετούσαν τον περασμένο αιώνα. Ενώ οι μελετητές γνωρίζουν αρκετά για το πώς αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά, αυτή η γνώση προέρχεται από έρευνα σε ένα πολύ συγκεκριμένο και περίεργο υποσύνολο ανθρώπων: αυτούς που ζουν σε βιομηχανικές κοινωνίες. Όπως ποσοτικοποιήθηκε σε μια πλέον μελέτη - ορόσημο που ονομάζεται "The Weirdest People in the World?" (2010), ο ανθρωπολόγος Τζόζεφ Χένριτς και η ομάδα του στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας έδειξαν ότι περίπου το 96% των ατόμων στις μελέτες ψυχολογίας προέρχονταν από τις λεγόμενες "WEIRD" (σ.σ. αρκτικόλεξο - Western, Educated, Industrialised, Rich, Democratic) κοινωνίες – ή εκείνες που είναι δυτικές, μορφωμένες, βιομηχανοποιημένες, πλούσιες και δημοκρατικές.

Η προκατάληψη προς τις WEIRD κοινωνίες είναι προβληματική για διάφορους λόγους. Πρώτον, τα άτομα σε αυτές τις κοινωνίες είναι ένας φτωχός αντιπρόσωπος για τον μέσο άνθρωπο, αντιπροσωπεύοντας χώρες που αποτελούν μόνο περίπου το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αλλά αυτή η ασυμμετρία προς τις βιομηχανικές κοινωνίες είναι προβληματική για έναν άλλο λόγο: αντιπροσωπεύει ένα περιβάλλον που είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από εκείνα στα οποία εξελίχθηκαν τα ανθρώπινα όντα.

Εάν το περιβάλλον μας διαμορφώνει την προσωπικότητά μας, πώς αποτυπώνουμε αυτή τη σημαντική διαδικασία; Εδώ, η μέθοδος του Μισέλ ήταν σωστή: πηγαίνετε κατευθείαν στην παιδική ηλικία, μια από τις πιο ευαίσθητες και ευέλικτες περιόδους ανάπτυξης της προσωπικότητας. Πρόσφατα, οι συνεργάτες μου και εγώ κάναμε ακριβώς αυτό, σχεδιάζοντας μια μελέτη για να εξετάσουμε δύο χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος: πόσο υπομονετικός είναι κάποιος και πόσο ανεκτικός στην αβεβαιότητα. Κάναμε την έρευνά μας σε τέσσερις διαφορετικές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο: στην Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αργεντινή και, κυρίως με δεδομένη την προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε την WEIRD προκατάληψη, τα αυτόχθονα παιδιά Shuar που ζουν στον Αμαζόνιο του Ισημερινού.

Οι κοινότητες Shuar που επισκεφτήκαμε ήταν απομακρυσμένες: ο μόνος τρόπος για να φτάσετε σε αυτές ήταν να κάνετε μια μεγάλη και ελικοειδή βόλτα με κανό στον ποταμό Morona. Πολλοί από τους Shuar που επισκεφτήκαμε σε αυτές τις περιοχές εξακολουθούν να διατηρούν έναν πιο παραδοσιακό τρόπο ζωής: κυνήγι άγριων θηραμάτων, καλλιέργεια κηπευτικών, ψάρεμα. Τα βιομηχανοποιημένα αγαθά δεν είναι τόσο κρίσιμα για τον τρόπο ζωής τους. Τουλάχιστον, όχι ακόμα.

Για να μετρήσουμε πόσο υπομονετικό ήταν ένα παιδί, χρησιμοποιήσαμε ένα πείραμα παρόμοιο με το τεστ marshmallow του Μισέλ, προσφέροντας σε παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός γλυκού σήμερα ή ενός αυξημένου αριθμού καραμελών εάν ήταν πρόθυμα να περιμένουν μια μέρα. Αν μπορούσατε να συγκεντρώσετε την υπομονή, θα ήσασταν πλούσιοι σε καραμέλες την επόμενη μέρα. Για λόγους αβεβαιότητας, έπρεπε να διαλέξουν μεταξύ μιας ασφαλούς τσάντας που έδινε πάντα ένα ζαχαρωτό ή μιας ριψοκίνδυνης τσάντας που τους έδινε μόνο μία στις έξι πιθανότητες για περισσότερες καραμέλες.

Βρήκαμε πολλές παραλλαγές, ειδικά μεταξύ των Shuar και των τριών άλλων κοινοτήτων. Τα παιδιά στις ΗΠΑ, την Αργεντινή και την Ινδία συμπεριφέρθηκαν με παρόμοιο τρόπο, τείνοντας να είναι πιο υπομονετικά και πιο ανεκτικά στην αβεβαιότητα, ενώ οι Shuar έδειξαν ένα πολύ διαφορετικό μοτίβο συμπεριφοράς. Ήταν πιο ανυπόμονοι και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην αβεβαιότητα. Σχεδόν ποτέ δεν διάλεξαν την επισφαλή τσάντα.

Σε μια συμπληρωματική μελέτη το επόμενο έτος, ψάξαμε στις κοινότητες Shuar και βρήκαμε τα ίδια μοτίβα. Τα παιδιά των Shuar που ζούσαν κοντά στις πόλεις συμπεριφέρονταν περισσότερο σαν Αμερικανοί από τα παιδιά των Shuar στο τροπικό δάσος. Κάτι σχετικά με τη ζωή κοντά σε πόλεις - και ίσως κάτι σχετικά με την εκβιομηχάνιση ευρύτερα - φαινόταν να διαμορφώνει τη συμπεριφορά των παιδιών.

Για να κατανοήσουμε γιατί η εκβιομηχάνιση μπορεί να είναι μια ισχυρή δύναμη στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την κληρονομιά της στην ανθρώπινη ιστορία. Η έλευση της γεωργίας πριν από 10.000 χρόνια ξεκίνησε ίσως την πιο βαθιά μεταμόρφωση στην ιστορία της ανθρώπινης ζωής. Χωρίς να εξαρτώνται πλέον από το κυνήγι ή τη συγκέντρωση για επιβίωση, οι άνθρωποι σχημάτισαν πιο σύνθετες κοινωνίες με νέες πολιτιστικές καινοτομίες. Μερικές από τις πιο σημαντικές από αυτές τις καινοτομίες αφορούσαν νέους τρόπους συγκέντρωσης, αποθήκευσης και εμπορίας πόρων. Ένα αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, από τη σκοπιά λήψης αποφάσεων, ήταν η μείωση της αβεβαιότητας. Αντί να βασιζόμαστε σε δύσκολα προβλέψιμους πόρους, όπως το θήραμα, οι αγορές μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες και πιο σταθερές δεξαμενές πόρων.

Ως αποτέλεσμα αυτών των ευρύτερων αλλαγών, οι αγορές μπορεί επίσης να έχουν αλλάξει τις αντιλήψεις μας για την οικονομική προσιτότητα. Σε WEIRD κοινωνίες με περισσότερους πόρους (θυμηθείτε ότι το R στο WEIRD σημαίνει πλούσιοι) τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται ότι μπορούν να αντέξουν οικονομικά στρατηγικές όπως η υπομονή και η αναζήτηση κινδύνου. Αν σταθούν άτυχα και βγάλουν ένα πράσινο μάρμαρο και δεν κέρδισαν καμία καραμέλα, δεν πειράζει. Δεν τους κόστισε τόσο πολύ. Αλλά για τα παιδιά Shuar στο τροπικό δάσος με λιγότερους πόρους, η απώλεια αυτής της καραμέλας είναι πολύ μεγαλύτερη υπόθεση. Προτιμούν να αποφύγουν τον κίνδυνο.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι επιτυχημένες στρατηγικές μπορούν να σταθεροποιηθούν και να γίνουν επαναλαμβανόμενες στρατηγικές αλληλεπίδρασης με τον κόσμο μας. Έτσι, για παράδειγμα, σε ένα περιβάλλον στο οποίο το κόστος της αναμονής είναι υψηλό, οι άνθρωποι μπορεί να είναι συνεχώς ανυπόμονοι.

Άλλες μελέτες υποστηρίζουν την ιδέα ότι η προσωπικότητα διαμορφώνεται από το περιβάλλον περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε. Σε εργασία μεταξύ γηγενών ενηλίκων Tsimané στη Βολιβία, ανθρωπολόγοι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα βρήκαν αδύναμη υποστήριξη για το λεγόμενο μοντέλο 5 παραγόντων της παραλλαγής της προσωπικότητας, το οποίο αποτελείται από άνοιγμα στην εμπειρία, ευσυνειδησία, εξωστρέφεια, ευχαρίστηση και νευρωτισμό. Παρόμοια μοτίβα προήλθαν από αγρότες της Σενεγάλης και τους Aché στην Παραγουάη. Το μοντέλο προσωπικότητας των 5 παραγόντων, αποδεικνύεται, ότι είναι WEIRD.

Σε άλλη εργασία, ο ανθρωπολόγος Paul Smaldino στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μερσέντ και οι συνεργάτες του παρακολούθησαν περαιτέρω αυτά τα ευρήματα, συνδέοντάς τα με αλλαγές που καταλύθηκαν από την εκβιομηχάνιση. Υποστηρίζουν ότι, καθώς οι κοινωνίες γίνονται πιο περίπλοκες, οδηγούν στην ανάπτυξη περισσότερων θέσεων – ή κοινωνικών και επαγγελματικών ρόλων που μπορούν να αναλάβουν οι άνθρωποι. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι πιο επιτυχημένα σε ορισμένους ρόλους από άλλους και όσο περισσότεροι ρόλοι υπάρχουν, τόσο πιο διαφορετικοί τύποι προσωπικότητας μπορούν να γίνουν.

Όπως δείχνουν όλες αυτές οι νέες μελέτες, το περιβάλλον μας μπορεί να έχει βαθύ αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. Επεκτείνοντας τον κύκλο των κοινωνιών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και προσεγγίζοντας τις ουσιοκρατικές έννοιες της προσωπικότητας με σκεπτικισμό, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι μας κάνει αυτό που είμαστε.