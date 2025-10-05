Η πρώτη υπερπανσέληνος της χρονιάς πλησιάζει – Πότε θα φωτίσει τον ουρανό

Η πρώτη υπερπανσέληνος του χρόνου είναι πολύ κοντά και, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα είναι ορατή σε πολλές περιοχές.

Το βράδυ της Τρίτης (07/10) η “Πανσέληνος της Συγκομιδής”, η πρώτη υπερπανσέληνος του έτους θα φωτίσει τον ουρανό και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και η φωτεινότερη της χρονιάς.

Η Σελήνη θα εμφανιστεί ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη και πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις υπερπανσέληνους που θα συμβούν έως το τέλος του χρόνου.

Το φαινόμενο της υπερανσελήνου δημιουργείται όταν το φεγγάρι βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του γύρω από τη Γη. Αυτό κάνει τη Σελήνη να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή σε σχέση με την πιο αχνή πανσέληνο του έτους, σύμφωνα με τη NASA. Γίνεται μόνο μερικές φορές τον χρόνο και ενίοτε συμπίπτει με άλλα αστρονομικά φαινόμενα, όπως οι σεληνιακές εκλείψεις.

Γιατί ονομάζεται «Πανσέληνος της Συγκομιδής»

Η ονομασία «Πανσέληνος της Συγκομιδής» προέρχεται από την παράδοση να δίνονται ονόματα στις πανσελήνους ανάλογα με τη φύση ή τις αγροτικές εργασίες της εποχής.

Παρά το γεγονός ότι ο Οκτώβριος συνδέεται συχνά με την «Πανσέληνο του Κυνηγού», φέτος η πανσέληνος φέρει το όνομα της Συγκομιδής, καθώς συμβαδίζει με τη φθινοπωρινή ισημερία και την περίοδο συλλογής των καλλιεργειών.

Τρία εντυπωσιακά σεληνιακά φαινόμενα μέχρι το τέλος της χρονιάς

Η Υπερπανσέληνος του Οκτωβρίου ανοίγει τον κύκλο των τριών σημαντικών σεληνιακών φαινομένων που θα παρατηρηθούν μέχρι το τέλος του 2025.

Στις 5 Νοεμβρίου αναμένεται άλλη μία φωτεινή πανσέληνος ενώ στις 4 Δεκεμβρίου θα σημειωθεί η δεύτερη και τελευταία Υπερπανσέληνος για φέτος.