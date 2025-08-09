Πανσέληνος Αυγούστου 2025: Σήμερα το “Φεγγάρι του Οξύρυγχου”

H πανσέληνος του Αυγούστου για το 2025 θα φωτίσει τον ουρανό τις επόμενες ημέρες. Αναλυτικά οι εκδηλώσεις του υπ. Πολιτισμού. Απόψε η Αυγουστιάτικη πανσέληνος για το 2025 που θα φωτίσει τον ουραν

Το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό φεγγάρι του χρόνου, η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως “Φεγγάρι του Οξύρρυγχου” θα κάνει την εμφάνισή της το βράδυ του Σαββάτου (09/08) χαρίζοντάς μας μια εντυπωσιακή θέα.

Κατά την αρχαιότητα, οι άνθρωποι χώριζαν τον χρόνο με βάση την Πανσέληνο. Έτσι, ονομάτιζαν τα φεγγάρια ανάλογα με τις γεωργικές εργασίες ή τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνονταν την εκάστοτε περίοδο.

Η “Αυγουστιάτικη Πανσέληνος” έλαβε την ονομασία “Φεγγάρι του Οξύρρυγχου”, επειδή κατά την εποχή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε ως Αύγουστο, οι ιθαγενείς της Αμερικής ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι, γνωστό και ως Μουρούνα.

Σημειώνεται πως, με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, το Σάββατο 9 Αυγούστου το Μουσείο Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο της λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.

Η είσοδος στο Μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τα Πωλητήρια του Μουσείου θα κλείσουν στις 11:30 μ.μ.

Ανοίγουν 114 αρχαιολογικοί χώροι για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, τη νύχτα της Πανσελήνου, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025.

Εκατόν (114) δεκατέσσερεις αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό, κάτω από το φως του φεγγαριού. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε εβδομήντα έναν (71) αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου σαράντα τέσσερεις (44) θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Κατά τη φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις από τις 8 έως και τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί και το οποίο περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις, που διοργανώνουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές από αυτές σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους.