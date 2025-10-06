Πανσέληνος Οκτωβρίου: Την Τετάρτη “το φεγγάρι της Συγκομιδής” – Τι συμβολίζει

Το “Φεγγάρι της Συγκομιδής” ή αλλιώς “Πανσέληνος του κυνηγού”, θα αποτελέσει τη φωτεινότερη πανσέληνο για το 2025.

Στις 8 Οκτωβρίου 2025 αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της η πρώτη υπερπανσέληνος της χρονιάς, γνωστή και ως “Πανσέληνος της Συγκομιδής”.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος θα είναι μια υπερσελήνη, αυτό σημαίνει ότι η Σελήνη θα βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, σε απόσταση περίπου 361.000 χιλιομέτρων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Σελήνη να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή από μια συνηθισμένη πανσέληνο, όπως αναφέρει η NASA. Αν και η διαφορά δεν γίνεται πάντα εύκολα αντιληπτή με το γυμνό μάτι, όσοι κοιτάξουν τον ουρανό την ώρα που το φεγγάρι ανατέλλει πάνω από τον ορίζοντα, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Η προέλευση του ονόματος

To “Φεγγάρι της Συγκομιδής” (Harvest Moon), είναι εμπνευσμένο από τη φύση αλλά και τις αγροτικές ασχολίες. Συγκεκριμένα, στις αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, το δυνατό φως της φθινοπωρινής πανσελήνου βοηθούσε τους ανθρώπους να συνεχίσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών και μετά τη δύση του ήλιου, γι’ αυτό και πήρε αυτή την ονομασία.

Στην Ελλάδα συνηθίζεται, η ίδια πανσέληνος να λέγεται και “Φεγγάρι του κυνηγού”, καθώς συνδέεται με μια περίοδο συγκομιδής τροφίμων και εφοδίων για τον χειμώνα. Παρόλα αυτά, για τον φετινό Οκτώβρη θα λάβει το όνομα “Πανσέληνος της Συγκομιδής”, καθώς ανατέλλει σε κοντινή απόσταση με τη φθινοπωρινή ισημερία.

Το φαινόμενο θα είναι ορατό για περίπου τρεις ημέρες.Το φεγγάρι θα ανατείλει λίγο μετά τις 19:00, δημιουργώντας ένα ιδανικό θέαμα τόσο για τους ρομαντικούς όσο και για τους λάτρεις της αστρονομίας, που θα είναι σε θέση να παρατηρήσουν την υπερπανσέληνο ακόμη και χωρίς τηλεσκόπιο.

Καθώς ο χρόνος περνά και η φύση αλλάζει ρυθμό, το “Φεγγάρι της Συγκομιδής” μάς θυμίζει πως κάθε κύκλος, όπως αυτός της Σελήνης, φέρει μέσα του τη δική του λάμψη.