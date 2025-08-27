Starship: Εκτοξεύτηκε (επιτέλους) ο πύραυλος της SpaceX

Μετά από δύο ακυρώσεις και πολλές άκαρπες προσπάθειες, ο πύραυλος Starship εκτοξεύτηκε στο διάστημα και επέστρεψε με επιτυχία στη γη.

Με την… τρίτη κατάφερε η SpaceX να εκτοξεύσει τον πύραυλο Starship, μετά από δύο ακυρώσεις τις προηγούμενες δύο ημέρες. Η 10η δοκιμαστική πτήση απέδειξε ότι το διαστημόπλοιο ξεπέρασε τις προηγούμενες αποτυχίες, που αποτελούσαν κρίσιμο κομμάτι για τον σχεδιασμό του και την προοπτική του για αποστολές στον Άρη.

Ο γιγάντιος πύραυλος από ανοξείδωτο ατσάλι, ύψους 123 μέτρων, απογειώθηκε από τη βάση της SpaceX στο νότιο Τέξας στις 18:30 τοπική ώρα, με τις ομάδες μηχανικών να πανηγυρίζουν μέσω webcast. Η αποστολή περιλάμβανε δοκιμή νέων κεραμικών πλακιδίων θερμικής προστασίας και δυνατότητες εκτόξευσης δορυφόρων Starlink, μεταξύ πολλών άλλων βελτιώσεων σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις.

Το ανώτερο τμήμα του πυραύλου αποσπάστηκε όπως προβλεπόταν από τον ενισχυτή Super Heavy, ενώ αυτός αντί να επιστρέψει στα “πιάτα” της εκτοξευτικής πλατφόρμας, προσγειώθηκε συμβολικά στον Κόλπο του Μεξικού, για να δοκιμαστεί μια νέα μέθοδος προσγείωσης. Λίγο μετά, το σύστημα εκτόξευσης δορυφόρων απελευθέρωσε δοκιμαστικούς δορυφόρους Starlink, κάτι που δεν είχε επιτευχθεί σε προηγούμενες πτήσεις.

AP Eric Gay

Το Starship προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στον Ινδικό Ωκεανό, αντέχοντας την έντονη θερμότητα κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα – ένα στάδιο που είχε καταστρέψει τον πύραυλο σε προηγούμενες δοκιμές. Παρά τις προηγούμενες εκρήξεις και τις αποτυχίες, η SpaceX συνεχίζει με τη φιλοσοφία “δοκιμάζουμε, αποτυγχάνουμε, μαθαίνουμε γρήγορα”, κρατώντας προβάδισμα στις εκτοξεύσεις και στη διαστημική τεχνολογία.

Οι μελλοντικοί στόχοι είναι ακόμα πιο φιλόδοξοι: ο Ίλον Μασκ θέλει να στείλει το Starship με πλήρωμα και φορτίο σε μεγάλες αποστάσεις, να δοκιμάσει τον ανεφοδιασμό σε τροχιά με υπερ-ψυχρό καύσιμο και, τελικά, να πραγματοποιήσει αποστολές στον Άρη. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η συμμετοχή του Starship στο πρόγραμμα σεληνιακών αποστολών της NASA το 2027.

AP Eric Gay

Starship: Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες

Το τρέχον μοντέλο του Starship έχει προκαλέσει πολλαπλές κρίσεις στη SpaceX. Από τον Ιανουάριο, οπότε και παρουσιάστηκε η νέα γενιά Starship, δύο εκρήξεις σημειώθηκαν πάνω από κατοικημένα νησιά ανατολικά της Φλόριντα. Συντρίμμια έπεσαν σε δρόμους στα Τερκς και Κέικος και ξεβράστηκαν στις ακτές των Μπαχαμών.

Τον Μάιο, άλλη δοκιμαστική πτήση βγήκε εκτός ελέγχου, ενώ τον Ιούνιο ένας άλλος πύραυλος εξερράγη σε δοκιμαστική βάση στο Τέξας, προκαλώντας ζημιές στις ίδιες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Οι εν λόγω αποτυχίες οδήγησαν το Μεξικό να απειλήσει με νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας για τα αναφερόμενα συντρίμμια στις ακτές του και γύρω από αυτές ενώ η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε επίσης σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη ότι «συνεργάζεται στενά με εταίρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την προστασία της ασφάλειας» των υπερπόντιων εδαφών της, συμπεριλαμβανομένων των Τερκς και Κάικος.

Η σειρά ατυχημάτων φέτος έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των ειδικών στις διαστημικές πτήσεις, οι οποίοι τονίζουν ότι για τις ΗΠΑ διακυβεύονται πολλά από την τελική επιτυχία του Starship, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων τους να στείλουν ξανά ανθρώπους στη Σελήνη ήδη από το 2027.

Και αυτή η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη.

«Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα καταλήξει αυτό», δήλωσε ο Γκάρετ Ράισμαν, πρώην αστροναύτης της NASA και σύμβουλος της SpaceX, ο οποίος είναι Καθηγητής Αστροναυπηγικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

“Ίσως τελικά να μην λειτουργήσει ποτέ. Ίσως όμως να φέρει επανάσταση σε όλο το μέλλον της διαστημικής δραστηριότητας — αλλά και της γεωπολιτικής”, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θέλουν μέσω του Starship να δείξουν την τεχνολογική τους υπεροχή απέναντι στην Κίνα, στον νέο διαστημικό αγώνα.