Το φύλο πέθανε, ζήτω το φύλο: Τι είναι η επιτελεστικότητα

* Το άρθρο του συντάκτη Will Frake δημοσιεύτηκε στο Aeon. Τo Αeon, είναι διαδικτυακό περιοδικό, που θέτει μεγάλα ερωτήματα, αναζητώντας φρέσκες απαντήσεις και μια νέα οπτική στην κοινωνική πραγματικότητα, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Το NEWS 24/7 αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα μια ιστορία για όσους λατρεύουν την πρωτότυπη σκέψη πάνω σε παλιά και νέα ζητήματα.

Το φύλο επιβαρύνεται από πολλά επίθετα αυτές τις μέρες. Είναι μη δυαδικό, είναι ρευστό, έχει τελειώσει. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ράπερ Young Thug, εκ των κορυφαίων καλλιτεχνών του hip-hop που είναι γνωστό ότι φοράει κατά καιρούς φορέματα, "δεν υπάρχει κανένα φύλο".

Αυτές οι περιγραφές μοιράζονται την κοινή παραδοχή ότι το φύλο είναι μεταβλητό και όχι σταθερό. Οι περισσότερες σύγχρονες δημόσιες συζητήσεις σχετικά με το τι σημαίνει να είστε άντρες και γυναίκες θα ασχοληθούν με κάποια εκδοχή αυτής της θεωρίας – μια εξέλιξη που οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο έργο της Αμερικανίδας φιλοσόφου Τζούντιθ Μπάτλερ. Η θεωρία της για την "επιτελεστικότητα" ανέτρεψε τις ιδέες για το φύλο ρίχνοντας φως στις πολλές διαδικασίες που το δημιουργούν και οι εκτεταμένες συνέπειες της θεωρίας εξακολουθούν να είναι ευρέως παρεξηγημένες.

Είναι ατυχές το γεγονός ότι η λαϊκή κουλτούρα συχνά μειώνει την απόδοση στην ιδέα ότι "το φύλο είναι μια κοινωνική κατασκευή". Αυτή η φράση θέτει το "κοινωνικό" έναντι του "φυσικού" και υπονοεί ότι το φύλο είναι απλώς ένα τεχνητό στρώμα, ενσωματωμένο από επιλογή στην υποτιθέμενη πιο θεμελιώδη πραγματικότητα του γένους. Αλλά η Μπάτλερ ήταν προσεκτική για να αποφύγει να διαφωνήσει για έναν απλό διαχωρισμό μεταξύ φύσης και πολιτισμού ή γένους και φύλου. Γι' αυτήν, το φύλο δεν ήταν προκαθορισμένο από τη φύση ή τη βιολογία, ούτε απλώς "φτιάχτηκε" από τον πολιτισμό. Αντιθέτως, η Μπάτλερ επέμεινε ότι το φύλο βρίσκεται σε επαναλαμβανόμενες λέξεις και πράξεις, λέξεις και πράξεις που διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από τα σώματα πραγματικών, από σάρκα και οστά ανθρώπινων όντων. Και το σημαντικό είναι ότι τέτοιες επαναλήψεις σπάνια παρουσιάζονται ελεύθερα.

Αυτό που διακυβεύεται στην απόδοση εκτείνεται στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Ήμουν πρόσφατα σε ένα οδικό ταξίδι με μια ομάδα φίλων και μια γυναίκα παρατήρησε ότι πάντα αφήνει τον σύντροφό της, έναν άντρα, να οδηγεί το αυτοκίνητό της αντί να το κάνει η ίδια. Μια τέτοια συναίνεση είναι γυναικεία, είπε. Η ερώτηση που θα ήθελε να κάνουμε η Μπάτλερ είναι: η φίλη μου το κάνει αυτό επειδή είναι γυναίκα ή η ίδια η πράξη συμβάλλει στο να την κάνει γυναίκα;

Αν και η Μπάτλερ είναι η πιο διάσημη υποστηρίκτριά της, η έννοια της επιτελεστικότητας έχει τις ρίζες του σε προηγούμενες παρατηρήσεις για το πώς λειτουργεί η γλώσσα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο Άγγλος φιλόσοφος J L Austin επεσήμανε ότι η γλώσσα είναι συχνά ένας τρόπος για να επιτευχθούν πράγματα στον κόσμο, όχι μόνο ένα μέσο για την περιγραφή του. Το να δώσεις μια υπόσχεση, για παράδειγμα, σημαίνει να είσαι υποσχόμενος, όχι απλώς να πεις κάτι γι' αυτό. Στο How to Do Things with Words (1962), ο Austin περιέγραψε αυτούς τους τύπους δηλώσεων, που συνεπάγονταν την εκτέλεση ενεργειών, ως (το μαντέψατε) "επιτελεστικών". Αυτή η εστίαση στη λειτουργικότητα των δηλώσεων, όχι στην αλήθεια ή στο ψεύδος τους, αποδείχθηκε επαναστατική και η διεπιστημονική επιχείρηση της "θεωρίας της πράξης του λόγου" γεννήθηκε στον απόηχο της. Με έναν υπέροχο τρόπο, ο νεολογισμός έκανε ακριβώς αυτό που περιέγραφε – έκανε πράγματα να συμβαίνουν στον κόσμο.

Περίπου 30 χρόνια αργότερα, η Μπάτλερ συνέδεσε την απόδοση με το φύλο, κάνοντας ρητή αναφορά στο έργο του Αμερικανού φιλοσόφου Τζον Σιρλ για τη θεωρία της πράξης του λόγου. Η Μπάτλερ ενδιαφερόταν για την ανάλυση του Σιρλ για τον τρόπο με τον οποίο η επιτελεστικότητα δεν κάνει απλώς πράγματα, αλλά επίσης δεσμεύει τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε μελλοντικές ενέργειες. Για παράδειγμα, όταν μια δικαστής κηρύσσει περάτωση μιας υπόθεσης, δεν τερματίζει απλώς τη δίκη, αλλά πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων – οι ενάγοντες θα αθωωθούν ή θα απαγγελθούν κατηγορίες και η αίθουσα του δικαστηρίου θα αδειάσει. Αυτό που σημείωσε ο Σιρλ είναι ότι, προκειμένου μια επιτελεστικότητα (η ανακοίνωση του δικαστή) να έχει οποιοδήποτε αντίκτυπο στο μέλλον, πρέπει να τηρηθούν ορισμένες συμβάσεις που έχουν ήδη καθιερωθεί. Η κοινωνία πρέπει να αποδεχθεί την εξουσία του δικαστή και τη μορφή της δήλωσής της. Μια επιτελεστικότητα, λοιπόν, είναι τόσο επανάληψη ή αναδημιουργία του αναμενόμενου όσο και πράξη ατομικής δράσης.

Σε αυτό το πλαίσιο η Μπάτλερ παρέχει τον ορισμό της στο Gender Trouble (1990): "το φύλο αποδεικνύεται επιτελεστικό – δηλαδή συνιστά την ταυτότητα που υποτίθεται ότι είναι". Η βασική ιδέα είναι ότι το φύλο δημιουργείται από τις ίδιες τις λέξεις και τις πράξεις που φαίνεται, επιφανειακά, να το περιγράφουν απλώς εκ των υστέρων. Πρωτύτερα, σε ένα δοκίμιο του 1988, η Μπάτλερ είχε παρομοιάσει το φύλο με "μια πράξη [σε ένα έργο] για το οποίο έχουν γίνει πρόβες, όπως ένα σενάριο "ζει" από τους συγκεκριμένους ηθοποιούς που το έχουν στη διάθεσή τους, αλλά που απαιτεί μεμονωμένους ηθοποιούς για να πάρει σάρκα και οστά και να πραγματοποιηθεί και να αναπαραχθεί ως πραγματικότητα για άλλη μια φορά". Το φύλο δεν είναι ένα κάτι τόσο πολύ, όσο μια διαδικασία μέσω της οποίας μοτίβα γλώσσας και δράσης επαναλαμβάνονται.

Στην ιδέα της Μπάτλερ ενσωματώνονται δύο βασικές επεκτάσεις της "επιτελεστικότητας" όπως την χρησιμοποίησαν ο Austin ή ο Σιρλ. Πρώτον, το φύλο δεν εμφανίζεται μόνο με τη γλώσσα: αφορά σε μεγάλο βαθμό τα σώματα που κάνουν πράγματα, όπως χειραψία ή φορώντας ρούχα. Δεύτερον, η απόδοση φύλου δεν είναι κάτι που γίνεται από ένα προϋπάρχον, αδέσμευτο άτομο. Εδώ η Μπάτλερ οικειοποιείται εκ νέου το επιχείρημα του Φρίντριχ Νίτσε στο On the Genealogy of Morals (1887), ότι "δεν υπάρχει κανένα «ον» πίσω από την πράξη… η ενέργεια είναι το παν". Δηλαδή, το φύλο δεν είναι ένας ρόλος στον οποίο κάποιος απλώς επιλέγει αν θα μπει ή όχι, μια απόφαση που λαμβάνεται από ένα αποκομμένο, προ-κοινωνικό, συνειδητό μυαλό. Αντιθέτως, η ίδια η ταυτότητα του ηθοποιού διαμορφώνεται μέσω των ίδιων των πράξεων – και αυτές οι ενέργειες είναι συχνά ασυνείδητες και τουλάχιστον εν μέρει εξαναγκασμένες.

Πάρτε για παράδειγμα την χειραψία. Μια "αρσενική" χειραψία μεταξύ δύο ατόμων που προσδιορίζονται ως αρσενικά δεν είναι στην πραγματικότητα μια επιλογή, αλλά μάλλον ένας καταναγκασμός που βασίζεται σε προηγούμενες ενέργειες – τόσο οι σωματικές τους επιδόσεις (το σταθερό σφίξιμο, το αποφασιστικό κούνημα) όσο και ο τρόπος με τον οποίο μιλούν ή σκέφτονται ως "αρσενικό" ("Μην εμπιστεύεσαι έναν άντρα με μια χαλαρή χειραψία", "Έχει καλό, διεκδικητικό κράτημα"). Υπάρχει μια ανείπωτη χορογραφία που διαμορφώνει τη συνάντηση δύο ανδρών – και πράγματι, όσο λιγότερο σκεφτόμαστε, τόσο πιο ομαλά λειτουργεί. Η στιγμή που η παράσταση επαναφέρεται στο επίπεδο της επίγνωσης είναι ακριβώς όταν πρόκειται να γίνει αισθητή ως αδέξια και αφύσικη, γιατί αυτό αποκαλύπτει το γεγονός ότι η σειρά θα μπορούσε να είχε εκτελεστεί διαφορετικά. Έτσι, ενώ εκτελείται από το φύλο, υποστηρίζει η Μπάτλερ, δεν είναι μια πραγματικά εθελοντική παράσταση. Μάλλον, γίνεται για να γίνει αισθητή "φυσικά" λόγω της κοινοτοπίας και της επανάληψης της. Η χειραψία κάνει τον άντρα και όχι το αντίστροφο.

Ο ισχυρισμός της Μπάτλερ ότι η επιτελεστικότητα προηγείται της ταυτότητας έρχεται σε αντίθεση με την δυτική μεταφυσική, η οποία προσκολλάται στην κυριαρχία του ελεύθερου, λογικού ατόμου. Αυτή η ιδέα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Γάλλο φιλόσοφο του 17ου αιώνα Ρενέ Ντεκάρτ, ο οποίος αντιλήφθηκε το μυαλό ως ένα σταθερό θεμέλιο, έναν εσωτερικό χώρο που είναι οντολογικά διακριτός από το σώμα και τον κόσμο. Η αντίληψη της Μπάτλερ για το φύλο, ωστόσο, υποδηλώνει ότι δεν έχουμε "προϋπάρχοντα καρτεσιανά εγώ" που "φτιάχνουν" το φύλο μας μέσω πράξεων θέλησης, ούτε "ζούμε" κάποιον βιολογικά προκαθορισμένο ρόλο. Αντιθέτως, είμαστε ενσαρκωμένα άτομα, που προπαγανδίζουμε συγκεκριμένους τρόπους για να πραγματοποιήσουμε το φύλο, συχνά χωρίς σκέψη.

Παραδόξως, υπάρχει τώρα η δυνατότητα η επιτελεστικότητα να ληφθεί σε τροποποιημένη μορφή από γνωστικούς επιστήμονες - ειδικά εκείνους που ασχολούνται με το πώς το σώμα και η κοινωνία επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης μας. Πάρτε για παράδειγμα τη σχέση μεταξύ της φτώχειας και της πλαστικότητας του εγκεφάλου. Το άγχος της ζωής στη φτώχεια μπορεί να αλλάξει τις φυσικές δομές του εγκεφάλου με σημαντικούς τρόπους, όπως η συρρίκνωση του ιππόκαμπου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη, το συναίσθημα και άλλες ιδιότητες που διαφορετικά θα μπορούσε κανείς να μπει στον πειρασμό να αποδώσει στην ατομική "ταυτότητα". Ωστόσο, υιοθετώντας μια πιο επιτελεστική προοπτική, μπορούμε να δούμε πώς αυτές οι νευρικές, σωματικές δομές παράγουν και παράγονται ταυτόχρονα από ορισμένα κοινωνικά και περιστασιακά σενάρια. Όπως ακριβώς κάνει η επιτελεστικότητα για το φύλο, αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει ότι το μυαλό δεν είναι ένα προϋπάρχον πράγμα, αλλά ένα συνεχές επίτευγμα ενός ενσαρκωμένου οργανισμού, μεταβλητού και διαμορφωμένου από ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Η επιτελεστικότητα έχει γίνει μια λέξη - κλειδί στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες και τη λαϊκή κουλτούρα. Το 2016, το περιοδικό New York έφτασε στο σημείο να δηλώσει: "Είναι ο Κόσμος της Τζούντιθ Μπάτλερ". Όμως, ενώ η επιτελεστικότητα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του φύλου, έχει πολύ βαθύτερες επιπτώσεις. Είναι ένας τρόπος να κάνουμε παράξενο αυτό που μας φαίνεται διαισθητικό, να μας προκαλεί να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά σε αυτό που φαίνεται αυτονόητο. Η επιτελεστικότητα μας ενθαρρύνει όχι μόνο να δούμε τον κόσμο διαφορετικά, αλλά να φανταστούμε πώς θα μπορούσαμε να τον κάνουμε διαφορετικό. Όπως το θέτει ο φιλόσοφος Άλβα Νόε στο Strange Tools: Art and Human Nature (2015): "είναι η φύση μας να αποκτούμε δεύτερες φύσεις".