Βίντεο AI δείχνει τι θα συμβεί στο Τόκιο, αν εκραγεί το ηφαίστειο στο όρος Φούτζι

Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, η κυβέρνηση του Τόκιο δημοσίευσε ένα ΑΙ βίντεο για το τι θα μπορούσε να συμβεί στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας αν εκραγεί το Φούτζι.

Ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα σοκαριστικό βίντεο, δημιουργημένο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δημοσίευσε η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το τι θα μπορούσε να συμβεί στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας σε περίπτωση έκρηξης του ηφαιστείου Φούτζι.

Το όρος Φούτζι δεν έχει εκραγεί από το 1707. Όμως, για την Ημέρα Ετοιμότητας για Ηφαιστειακές Καταστροφές, Ιάπωνες αξιωματούχοι δημοσίευσαν βίντεο προσομοίωσης το οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζοντας ένα ενδεχόμενο σενάριο βίαιης έκρηξης του ηφαιστείου.

Τα βίντεο, που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα, έχουν ως στόχο να προετοιμάσουν τους 37 εκατομμύρια κατοίκους της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής του Τόκιο για τους πιθανούς κινδύνους σε περίπτωση έκρηξης. Αρχικά, το βίντεο προειδοποιεί ότι μια έκρηξη θα μπορούσε να συμβεί «οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση», δείχνοντας την ηφαιστειακή τέφρα να καλύπτει το κεντρικό Τόκιο —που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά— μέσα σε λίγες ώρες, παραλύοντας τα μέσα μεταφοράς, δημιουργώντας προβλήματα στην τροφοδοσία και την ηλεκτροδότηση και προκαλώντας μακροχρόνια αναπνευστικά προβλήματα.

Το βίντεο τελειώνει με το μήνυμα: «Πρέπει να οπλιστούμε με γνώσεις και να προετοιμαστούμε για την καταστροφή». Σε εκείνο το σημείο ακολουθεί ένα πλάνο με ένα ντουλάπι γεμάτο προμήθειες μακράς διάρκειας και ένα κουτί πρώτων βοηθειών.

Η κυβέρνηση του Τόκιο ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για επικείμενη έκρηξη του Φούτζι, σημειώνει το Associated Press. «Η προσομοίωση έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους πολίτες ακριβείς πληροφορίες και μέτρα ετοιμότητας που μπορούν να λάβουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», εξήγησε. Ωστόσο, τα βίντεο προκάλεσαν ανησυχία και σύγχυση σε μερικούς κατοίκους.

Ο Ναόγια Σεκίγια, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και ειδικός στην επικοινωνία σε περιπτώσεις κινδύνου, είπε ότι η κυβέρνηση για χρόνια καταρτίζει σενάρια για ηφαιστειακές εκρήξεις και σεισμούς, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι το Φούτζι πρόκειται να εκραγεί. «Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σημασία στη χρονική στιγμή της κυκλοφορίας αυτής της προσομοίωσης», είπε.

Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές λόγω του κλίματος και της γεωμορφολογίας της, και είναι γνωστή για τον σχολαστικό σχεδιασμό της σε περιπτώσεις καταστροφών όπως σεισμοί, τυφώνες, πλημμύρες, κατολισθήσεις και ηφαιστειακές εκρήξεις.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε τον περασμένο Αύγουστο την πρώτη της προειδοποίηση για «υπερσεισμό» μετά από έναν ισχυρό σεισμό στα νοτιοανατολικά της κύριας νήσου Κιούσου.

Από τα περίπου 1.500 ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, τα 111 βρίσκονται στην Ιαπωνία.

Το Φούτζι, η ψηλότερη κορυφή της Ιαπωνίας, συνήθιζε να εκρήγνυται περίπου κάθε 30 χρόνια, αλλά παραμένει ανενεργό από τον 18ο αιώνα.