Ξεχάστε την εποχή της πληροφορίας - Όλα πλέον έχουν να κάνουν με τη φήμη

*Το άρθρο της φιλοσόφου και ερευνήτριας στο French National Centre for Scientific Research, Gloria Origgi δημοσιεύτηκε στο Aeon. Τo Αeon, είναι διαδικτυακό περιοδικό, που θέτει μεγάλα ερωτήματα, αναζητώντας φρέσκες απαντήσεις και μια νέα οπτική στην κοινωνική πραγματικότητα, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Το NEWS 24/7 θα αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα μια ιστορία για όσους λατρεύουν την πρωτότυπη σκέψη πάνω σε παλιά και νέα ζητήματα.

Υπάρχει ένα υποτιμημένο παράδοξο γνώσης που παίζει καθοριστικό ρόλο στις προηγμένες υπερ-συνδεδεμένες φιλελεύθερες δημοκρατίες μας: όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των πληροφοριών που κυκλοφορούν, τόσο περισσότερο στηριζόμαστε στις λεγόμενες τεχνικές φήμης για την αξιολόγησή τους. Αυτό που το κάνει αυτό παράδοξο είναι ότι η εξαιρετικά αυξημένη πρόσβαση στις πληροφορίες και τις γνώσεις που έχουμε σήμερα δεν μας ενδυναμώνει ή δεν μας καθιστά αυτόνομα πιο γνωστικούς. Μάλλον, μας καθιστά περισσότερο εξαρτημένους από τις κρίσεις και τις αξιολογήσεις άλλων ανθρώπων σχετικά με τις πληροφορίες που αντιμετωπίζουμε.

Βιώνουμε μια θεμελιώδη αλλαγή της σχέσης μας με τη γνώση. Από την "εποχή της πληροφορίας", προχωράμε προς την "εποχή της φήμης", στην οποία οι πληροφορίες θα έχουν αξία μόνο εάν έχουν ήδη φιλτραριστεί, αξιολογηθεί και σχολιασθεί από άλλους. Υπό αυτό το πρίσμα, η φήμη έχει γίνει ένας κεντρικός πυλώνας της συλλογικής νοημοσύνης σήμερα. Είναι ο φύλακας της γνώσης και τα κλειδιά της πύλης κρατούνται από άλλους. Ο τρόπος με τον οποίο χτίζεται τώρα η εξουσία της γνώσης μας εξαρτάται από τις αναπόφευκτα προκατειλημμένες κρίσεις άλλων ανθρώπων, τους περισσότερους από τους οποίους δεν γνωρίζουμε.

Επιτρέψτε μου να δώσω μερικά παραδείγματα αυτού του παράδοξου. Εάν ερωτηθείτε γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές στο κλίμα που μπορούν να βλάψουν δραματικά τη μελλοντική ζωή στη Γη, η πιο λογική απάντηση που είναι πιθανό να δώσετε είναι ότι εμπιστεύεστε τη φήμη των πηγών πληροφοριών στις οποίες συνήθως στρέφεστε για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του πλανήτη. Στο βέλτιστο σενάριο, εμπιστεύεστε τη φήμη της επιστημονικής έρευνας και πιστεύετε ότι η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ένας λογικός τρόπος διαλογής "αληθειών" από ψευδείς υποθέσεις και πλήρεις "ανοησίες" για τη φύση. Στο μέσο σενάριο, εμπιστεύεστε εφημερίδες, περιοδικά ή τηλεοπτικά κανάλια που υποστηρίζουν μια πολιτική άποψη, η οποία στηρίζει την επιστημονική έρευνα για να συνοψίσει τα ευρήματά της για εσάς. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, απομακρύνεστε δύο φορές από τις πηγές: εμπιστεύεστε την εμπιστοσύνη άλλων ανθρώπων στην αξιόπιστη επιστήμη.

Ή, πάρτε μια ακόμη πιο αδιαμφισβήτητη αλήθεια που έχω συζητήσει εκτενώς αλλού: μία από τις πιο περιβόητες θεωρίες συνωμοσίας είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν περπάτησε στη Σελήνη το 1969 και ότι ολόκληρο το πρόγραμμα του Apollo (συμπεριλαμβανομένων έξι προσγειώσεων στη Σελήνη μεταξύ 1969 και 1972) ήταν ένα σκηνοθετημένο ψέμα. Ο εμπνευστής αυτής της θεωρίας συνωμοσίας ήταν ο Bill Kaysing, ο οποίος εργάστηκε σε δημοσιεύσεις στην εταιρεία Rocketdyne - στην οποία κατασκευάστηκαν οι πυραυλοκινητήρες του Apollo Saturn V. Με δικά του έξοδα, ο Kaysing δημοσίευσε το βιβλίο We Never Went to the Moon: America’s $30 Billion Swindle (1976). Μετά τη δημοσίευση, ένα κίνημα σκεπτικιστών μεγάλωσε και άρχισε να συλλέγει στοιχεία σχετικά με την υποτιθέμενη απάτη.

Σύμφωνα με την Flat Earth Society, μία από τις ομάδες που εξακολουθούν να αρνούνται τα γεγονότα, οι προσγειώσεις στη Σελήνη πραγματοποιήθηκαν από το Χόλιγουντ με την υποστήριξη της Walt Disney και υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Στάνλεϊ Κούμπρικ. Οι περισσότερες από τις "αποδείξεις" που προωθούν βασίζονται σε μια φαινομενικά ακριβής ανάλυση των φωτογραφιών των διαφόρων προσγειώσεων. Οι γωνίες των σκιών δεν ταιριάζουν με το φως, η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών κουνιέται ακόμα και αν δεν υπάρχει άνεμος στη Σελήνη, τα ίχνη των σκαλοπατιών είναι πολύ ακριβή και καλά διατηρημένα σε ένα έδαφος στο οποίο δεν υπάρχει υγρασία. Επίσης, δεν είναι ύποπτο ότι ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε περισσότερα από 400.000 άτομα για έξι χρόνια τερματίστηκε απότομα; Και ούτω καθεξής.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, τους οποίους θα θεωρούσαμε λογικούς και υπεύθυνους θα απέρριπταν αυτούς τους ισχυρισμούς γελώντας με τον ίδιο τον παραλογισμό της υπόθεσης (αν και υπήρξαν σοβαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις από τη NASA κατά αυτών των ισχυρισμών). Ωστόσο, αν αναρωτηθώ σε ποια αποδεικτική βάση πιστεύω ότι υπήρξε προσγείωση στη Σελήνη, πρέπει να παραδεχτώ ότι τα αποδεικτικά στοιχεία μου είναι αρκετά φτωχά και ότι δεν έχω επενδύσει ποτέ ούτε ένα δευτερόλεπτο προσπαθώντας να καταρρίψω τις αντενδείξεις που συσσωρεύονται από αυτούς τους συνωμοσιολόγους. Αυτό που γνωρίζω προσωπικά για τα γεγονότα συνδυάζει μπερδεμένες παιδικές αναμνήσεις, ασπρόμαυρες τηλεοπτικές ειδήσεις, και σεβασμό σε όσα μου είπαν οι γονείς μου για την προσγείωση τα μεταγενέστερα χρόνια. Ωστόσο, η απόλυτα έμμεση και προσωπικά ανεπιβεβαίωτη ποιότητα αυτών των στοιχείων δεν με κάνει να διστάζω για την αλήθεια των πεποιθήσεών μου επί του θέματος.

Οι λόγοι για τους οποίους πιστεύω ότι η προσγείωση στη Σελήνη έγινε, είναι πολύ πιο πέρα από τα στοιχεία που μπορώ να συγκεντρώσω και να ελέγξω ξανά για το ίδιο το γεγονός. Εκείνα τα χρόνια, εμπιστευτήκαμε μια δημοκρατία όπως οι ΗΠΑ να έχουν μια δικαιολογημένη φήμη για ειλικρίνεια. Χωρίς αξιολογητική κρίση σχετικά με την αξιοπιστία μιας συγκεκριμένης πηγής πληροφοριών, αυτές οι πληροφορίες είναι, για όλους τους πρακτικούς σκοπούς, άχρηστες.

Η αλλαγή του προτύπου από την εποχή της πληροφορίας στην εποχή της φήμης πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας από "ψεύτικες ειδήσεις" και άλλες τεχνικές παραπληροφόρησης που πολλαπλασιάζονται μέσω των σύγχρονων κοινωνιών. Σε αυτό που πρέπει να είναι ικανός ένας ώριμος πολίτης της ψηφιακής εποχής δεν είναι να εντοπίζει και να επιβεβαιώνει την αλήθεια των ειδήσεων. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι ικανός να ανακατασκευάσει τη φήμη της εν λόγω πληροφορίας, να αξιολογήσει τις προθέσεις εκείνων που την κυκλοφόρησαν και να καταλάβει τις ατζέντες των αρχών που της έδωσαν αξιοπιστία.

Όποτε βρισκόμαστε στο σημείο αποδοχής ή απόρριψης νέων πληροφοριών, πρέπει να αναρωτηθούμε: Από πού προέρχονται; Η πηγή έχει καλή φήμη; Ποιες είναι οι αρχές που την πιστεύουν; Ποιοι είναι οι λόγοι μου για αποδοχή αυτών των αρχών; Τέτοιες ερωτήσεις θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την πραγματικότητα από το να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε άμεσα την αξιοπιστία των εν λόγω πληροφοριών. Σε ένα υπερ-εξειδικευμένο σύστημα παραγωγής γνώσης, δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε μόνοι μας, για παράδειγμα, την πιθανή συσχέτιση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού. Θα ήταν χάσιμο χρόνου και πιθανώς τα συμπεράσματά μας δεν θα ήταν ακριβή. Στην εποχή της φήμης, οι κρίσιμες εκτιμήσεις μας δεν πρέπει να κατευθύνονται στο περιεχόμενο των πληροφοριών, αλλά στο κοινωνικό δίκτυο των σχέσεων που έχει διαμορφώσει αυτό το περιεχόμενο και του έχει δώσει μια συγκεκριμένη "ανεπιθύμητη" κατάταξη στο σύστημα γνώσης μας.

Αυτές οι νέες ικανότητες αποτελούν ένα είδος επιστημολογίας δεύτερης τάξης. Μας προετοιμάζουν να αναρωτηθούμε και να εκτιμήσουμε τη φήμη μιας πηγής πληροφοριών, κάτι που οι φιλόσοφοι και οι δάσκαλοι πρέπει να δημιουργούν για τις μελλοντικές γενιές.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Frederick Hayek, Law, Legislation and Liberty (1973), "ο πολιτισμός στηρίζεται στο γεγονός ότι όλοι επωφελούμαστε από τη γνώση που δεν έχουμε". Ένας πολιτισμένος κόσμος στον κυβερνοχώρο θα είναι αυτός όπου οι άνθρωποι ξέρουν πώς να αξιολογούν σοβαρά τη φήμη των πηγών πληροφοριών, και μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους μαθαίνοντας πώς να εκτιμούν κατάλληλα την κοινωνική "κατάταξη" κάθε σημείου πληροφορίας που εισέρχεται στο γνωστικό τους πεδίο.