Ο γάμος αλλαγής ατζέντας και το “Let’s go” των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο ΠΑΣΟΚ

Το πώς μπορεί να λειτουργήσει η αναγγελία ενός γάμου σε μια πολιτική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ και οι “πράσινες” επιτυχίες που έφτασαν Βρυξέλλες

Ο γάμος

Η ανακοίνωση ενός γάμου σε ένα κεντρικό όργανο κόμματος δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα στο κόσμο. Στην χθεσινή Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πώς κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει. Ανεξάρτητα από προθέσεις.

Έτσι λοιπόν μία συνεδρίαση που όλα τα θέματα που απασχολούν την αξιωματική αντιπολίτευση «μπήκαν στο τραπέζι», «εξαφανίστηκε» από την επικαιρότητα. Διότι – πώς να το κάνουμε- το παράδοξο μιας τέτοιας ανακοίνωσης δεν θα μπορούσε παρά να καλύψει επικοινωνιακά τα πάντα.

Άρα διαπιστώθηκε εκ των πραγμάτων μια ιδιότητα που σίγουρα έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ (έστω κι αν ελέγχεται για πολλές άλλες που …δεν έχει): Να αλλάζει την επικοινωνιακή ατζέντα. Είτε το επιθυμεί, είτε όχι…

Στις Βρυξέλλες

Μέχρι …Βρυξέλλες έφτασαν οι εκλογικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό φαίνεται από ανάρτηση στο twitter (X) του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την νίκη του Χάρη Δούκα στην Αθήνα και συνολικά την αύξηση της απήχησης του ΠΑΣΟΚ που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το PES στην ανάρτησή του μάλιστα κάνει και μία σαφή πρόβλεψη για την πορεία των πολιτικών εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα ισχυρά περιφερειακά και τοπικά αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ δείχνουν αύξηση της πολιτικής επιρροής στην Ελλάδα. Πάμε!» (PASOK’s strong regional and local results point to rising political influence in Greece. Let’s go!).

Αυτά κάτω από μία φωτογραφία που απεικονίζει τον νέο Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ευπρέπεια

Συμβουλές ευπρέπειας έσπευσε να δώσει ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας χθες στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Αυτής που ατύπως εγκαινίασε την νέα κοινοβουλευτική περίοδο του σώματος.

Εστίασε μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο, λέγοντας πως «ο Κανονισμός, αλλά και η πολιτική ανάγκη υπαγορεύει τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων, το τρίπτυχο σοβαρότητα της διαδικασίας, ευπρέπεια της εμφανίσεώς μας και άνεση εις τη ροή των εργασιών».

Εν ολίγοις το μήνυμα είχε ως αποδέκτες όσους συνηθίζουν να «πλακώνονται» στις συνεδριάσεις της Βουλής. Είτε βρίσκονται στην κυβέρνηση είτε στην αξιωματική αντιπολίτευσης. Επίσης σε όσους επιμένουν σχολαστικά σε διαδικαστικά θέματα (αυτό είναι βέβαιο ότι αφορά την Ζωή Κωνσταντοπούλου) αλλά και σε όσους/όσες δεν ντύνονται ευπρεπώς.

Όλα καλά για το κοινοβουλευτικό τυπικό. Κατανοητή η έκκληση ενός «κοινοβουλευτικού αστού» όπως ο Κώστας Τασούλας. Θα ήταν όμως πιο πιστευτή η εμμονή στην τυπικότητα αν ο Πρόεδρος της Βουλής δεν είχε καλύψει στην τελευταία Διάσκεψη των Προέδρων την αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ και του ΕΣΡ μεταφράζοντας τα 3/5 του σώματος (16,2) σε 16 μόνον ψήφους. Εκεί η τυπικότητα …χάθηκε.

Υπήρξαν και διαφορές που λύθηκαν

Οι περισσότερες διαφορές έμειναν άλυτες στην χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Μία όμως φαίνεται να επιλύθηκε. Αυτή που αφορούσε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο και τον Πάνο Ρήγα.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος φέρεται να ζήτησε συγνώμη για την συμπεριφορά του το βράδυ των πρώτων εθνικών εκλογών του καλοκαιριού που οδήγησε σε άγριο τσακωμό με τον Πάνο Ρήγα και είχε ως αποτέλεσμα να «έρθουν στα χέρια». Μάλιστα εξήρε τη πορεία του Πάνου Ρήγα στο κόμμα.

Από την πλευρά του ο Πάνος Ρήγας έκανε αποδεκτή την συγνώμη. Κι έτσι το θέμα που είχε ανακύψει και θα απασχολούσε την Επιτροπή Δεοντολογίας του κομματος, θεωρείται λήξαν…

Δεν κρατήθηκε

Δεν κρατήθηκε χθες στην Πολιτική Γραμματεία ο Γιάννης Ραγκούσης ώστε να …μην απαντήσει στην ατάκα του Στέφανου Κασσελάκη στην πρόσφατη ομιλία του σε συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Αυτή που εξέφρασε απορία σχετικά με το «ποιος μπορεί να φέρει 500 μέλη σε μία ημέρα».

Ο Γιάννης Ραγκούσης σχολίασε: «Όχι μόνον 500 εγγραφές, αλλά 437.000 και 500 ψήφους, (συνολικά 437.500 ψήφους) μέσα σε λίγες μέρες -ανάμεσα στις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές – φέραμε συλλογικά στον ΣΥΡΙΖΑ όσοι συμβάλλαμε στον σχηματισμό της Προοδευτικής Συμμαχίας το 2019. Χωρίς όμως ποτέ να διανοηθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δεδομένο και μάλιστα ως πρόκληση εναντίον συντρόφων μας».