Τα Ραφάλ που "ακούει" ο Μητσοτάκης και η θεά της Γεωργίας, Δήμητρα

Τα ξεχωρίζει από τον ήχο

Εντάξει η προεκλογική περίοδος «σηκώνει» κάποια σχήματα λόγου, αλλά μάλλον το παράκανε ο πρωθυπουργός. Στην ομιλία του στην Λιβαδειά υποστήριξε ότι μπορεί να ξεχωρίσει τα καταδιωκτικά της Πολεμικής Αεροπορίας από τον …ήχο

Δήλωσε με περηφάνια πως «ήμουν στο Σχηματάρι και μιλούσα και την ίδια ώρα άκουγα τα Rafale να απογειώνονται από την Τανάγρα»! Τα ίδια είπε και στο Σχηματάρι σημειώνοντας πως «ο ήχος τον οποίον ακούτε είναι κατά πάσα πιθανότητα από τα Rafale της Πολεμικής μας Αεροπορίας». Αυτά ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα βρίσκονται η 331η και 332η μοίρα αεροσκαφών. Η δεύτερη όντως περιλαμβάνει αεροσκάφη τύπου Rafale F3R. Όμως η δεύτερη περιλαμβάνει αεροσκάφη Mirage 2000-5. Να υποθέσουμε ότι είναι κάπως δύσκολο να τα ξεχωρίσει κανείς κατά την απογείωση τους. Αφήστε που το Σχηματάρι από την Τανάγρα απέχει 8 χιλιόμετρα.

Εκτός πια αν κάτι ήξερε ο πρωθυπουργός. Αλλά δεν μπορεί να πιστέψει κανείς πως θα μπορούσαν να ενταχθούν τα Rafale στην προκλογική καμπάνια της Ν.Δ. Έτσι δεν είναι;

Ποιος Σόλτς; Ο Στουρνάρας

Την πρόσφατη συνάντησή του με τον Καγκελάριο Σόλτς επικαλέστηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να χαρακτηρίσει «αστείο» τον ισχυρισμό της Ν.Δ σχετικά με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατόν να υιοθετήσει θέσεις του Μέρα 25 σε μια πιθανή συγκυβέρνηση. Μιλάμε φυσικά για τις απόψεις του κόμματους του Γιάνη Βαρουφάκη σχετικά με το ψηφιακό σύστημα πληρωμών ή το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αναρωτήθηκε ρητορικά: «Πιστεύετε ότι με δέχτηκε ο Καγκελάριος Σολτς για να συζητήσουμε για την προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης στη χώρα αν ήξερε ότι στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε τέτοιες προτάσεις;».

Η αλήθεια πως θα ήταν εξίσου, αν όχι περισσότερο, πειστικό αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούνταν την συνάντηση που είχε στις 16 Φεβρουαρίου με τον Γιάννη Στουρνάρα. Αφού είναι γνωστές οι απόψεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για τον πρώην υπουργό Οικονομικών.

Θυμίζουμε ότι εκεί συζητήθηκε, πάνω από δύο ώρες, το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τις τράπεζες με έμφαση στο ιδιωτικό χρέος. Παρουσία μάλιστα του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του Γιώργου Χουλιαράκη. Δηλαδή ενός συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα και του Γιάννη Στουρνάρα ταυτόχρονα.

Περί Δήμητρας

Πάντως ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια, Ευάγγελος Αποστόλου, βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο για να απαντήσει στο ίδιο ερώτημα. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι έχει υπάρξει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα

Όπως είπε «π όρος «Δήμητρα» (σ.σ αυτό είναι το όνομα του μηχανισμού που προτείνει το Μέρα 25) είναι με ένα πράγμα συνυφασμένος, με την ποιότητα, με το αγροτοδιατροφικό, γιατί αφορά έναν συγκεκριμένο οργανισμό, ο οποίος έχει συνδεθεί με τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων». Ξεκαθάρισε πάντως σχετικά με τις θέσεις του Μέρα 25 πως «προτάσεις σαν κι αυτές που παρουσιάστηκαν από πλευράς του Βαρουφάκη είναι εκτός πραγματικότητας. Έχει υποστεί θυσίες ο ελληνικός λαός για να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Άρα λοιπόν σ αυτήν την προσπάθεια δεν υπάρχει περίπτωση καμία, ούτε συνομιλία, ούτε διαπραγμάτευσης, αυτό το πράγμα είναι μια προϋπόθεση».

Καρφιά κατά πάντων

Επίθεση σε πολλά μέτωπα εξαπέλυσε ο επικεφαλής του ομίλου Βενέτης Παναγιώτης Μονεμβασιώτης σε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των νέων projects του ομίλου στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ερωτηθείς για τις “κλειστές αγορές” π.χ. αεροδρόμια, λιμάνια κτλ, ανέφερε ότι έχει ισχυρή παρουσία στο ΔΑΑ Ελ. Βενιζέλος με 4 σημεία αλλά απουσιάζει από τα αεροδρόμια που τρέχει η Fraport. “Υπάρχει αποκλεισμός της εταιρείας μας. Ο κ. Γεωργάτος της Γρηγόρης θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Θεωρούμε ότι η αιτία είναι αυτός πίσω από αυτό” τόνισε. Δε σταμάτησε όμως εκεί. Αναφερόμενος στα μουσεία σημείωσε ότι η εταιρεία του δέχτηκε πόλεμο.

Ειδικά για την Εθνική Πινακοθήκη σημείωσε ότι “δεν ηθελαν να δοθεί ο χώρος στην εταιρεία μας. Ενώ τελείωσε ο διαγωνισμός και έδωσε το μεγαλύτερο τίμημα έκαναν πολλούς μήνες να μας καλέσουν. Με τη νέα πρόεδρο, όμως, το σύστημα δουλεύει αποτελεσματικά” υπογράμμισε λέγοντας ότι πίσω από τις κινήσεις αυτές για το μπλοκάρισμα της Βενέτης υπάρχει μια “μονοκαλλιέργεια” συγκεκριμένης εταιρείας εταιρείας, που όπως τόνισε ο κ. Μονεμβασιώτης “μονοπωλεί” τα μουσεία.

Ο Dallara έρχεται

Ένας παλιόw γνώριμος έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή. Έτσι την ώρα που φουντώνει η συζήτηση για τις μέρες των μνημονίων και των δημοψηφισμάτων, το Delphi Economic Forum και ο Κύκλος Ιδεών, με την υποστήριξη των εκδόσεων Πατάκη, διοργανώνουν την εκδήλωση με θέμα “Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον” με αφορμή την επικείμενη έκδοση του βιβλίου του Charles H. Dallara «Euroshock: How the Largest Debt Restructuring in History Helped Save Greece and Preserve the Eurozone» και το βιβλίο του Ευάγγελου Βενιζέλου «Εκδοχές Πολέμου 2009-2022.

Μία συζήτηση με τον Γιώργο Κουβαρά για το παρασκήνιο της οικονομικής κρίσης και όσα ακολούθησαν» την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο King George, Πλατεία Συντάγματος. Συζητούν: ο Charles H. Dallara, Former Managing Director and Chief Executive Officer of the Institute of International Finance (IIF) (1993-2013); Chairman of the Board, Partners Group (USA) and Advisory Partner, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, καθηγητής, ΑΠΘ

Δεν κατεβαίνει ο Τσιτουρίδης

Εκτός από αυτούς που μετέχουν στις εκλογές υπάρχουν κι αυτοί που …δεν θα κατέβουν. Ανάμεσά τους η πολιτική κίνηση «Έλληνες Ριζοσπάστες» που ίδρυσε ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή, Σάββας Τσιτουρίδης. Ο σχηματισμός επικαλείται την απουσία οικονομικής δυνατότητας για κάθοδο στις εκλογές. Επίσης να σημειωθεί ότι δεν παίρνει θέση υπέρ κάποιου κόμματος.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωσή: «Η έλλειψη των αναγκαίων οικονομικών μέσων, συνέπεια της επιλογής μας να μην έχουμε καμία εξάρτηση και από κανέναν, καθώς επίσης και το κλίμα ακραίας πόλωσης και τοξικότητας που δηλητηριάζει την πολιτική ζωή της χώρας, μας οδηγούν στην απόφαση να μην μετέχουμε στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου. Αυτονόητα, παρά τις δυσμενείς συνθήκες και αντιξοότητες για ένα κίνημα αδέσμευτου ριζοσπαστισμού, μένουμε σταθερά παρόντες στο δημόσιο λόγο. Το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής της απλής αναλογικής και οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν θα προσδιορίσουν την από εκεί και πέρα πορεία μας».