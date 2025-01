BOX NOW: Το “μυστικό της διαθέσιμης θυρίδας” και η επέκταση σε 10 νησιά

Στους τελευταίους έξι μήνες η εταιρεία βρίσκεται, μάλιστα, στην πρώτη τετράδα μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων παικτών (ΕΛΤΑ, ACS, Γενική Ταχυδρομική και BOX NOW) στην αγορά διακίνησης δεμάτων. Επίσης διασφαλίζει “ρότα” λειτουργικής κερδοφορίας.

Με στόχο την επέκταση δικτύου, ειδικά στη νησιωτική χώρα, αλλά και ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), εφαρμογών για κινητά (Mobile app), μπήκε το 2025 για την BOX NOW, θυγατρική του Emma Capital Group, του γνωστού Τσέχου επιχειρηματία Γίρι Σμετς, και της Olympia Group, του Πάνου Γερμανού που κατέχει μειοψηφικό ποσοστό της τάξης του 12,5%.

Αυτό ανέφερε σε δημοσιογραφική εκδήλωση, o CEO της BOX NOW, Δημήτρης Ανδριώτης, ανακοινώνονται τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, όπου βασικό σημείο αποτελεί η μετάβαση σε λειτουργική κερδοφορία στο τελευταίο τρίμηνο του 2024.

Μάλιστα, κλειδί για την πορεία αυτή, όπως σημείωσε, είναι η αύξηση της πληρότητας στις διαθέσιμες θυρίδες, τα lockers αλλά και το ότι με τις διανομές μέσω των διαθέσιμων θυριδών των δεμάτων, τη βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας, διασφαλίζεται η μέγιστη παραγωγικότητα των διανομέων και η αύξηση των παραδόσεων που είναι 1- -15 φορές πάνω σε σχέση με τη διαδικασία “παράδοσης κατ΄ οίκον”.

“Ένας οδηγός μας μοιράζει 700 δέματα, ενώ ένας άλλος που παραδίδει κατ΄ οίκον, κάτι δύσκολο, διανέμει 60/70 δέματα τη μέρα” ανέφερε ο κ, Ανδριώτης εστιάζοντας στο ότι η χρήση των διαθέσιμων θυρίδων, των lockers, αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο για διανομές στον τελικό χρήστη.

Έτσι, όπως είπε ο κ. Ανδριώτης η εταιρεία ταχυμεταφορών διασφάλισε οκταπλάσιο κύκλο εργασιών σε σχέση με το 2023, υπερτριπλασιάζοντας τον όγκο δεμάτων σε ετήσια βάση. Στους τελευταίους έξι μήνες βρίσκεται, μάλιστα, στην πρώτη τετράδα μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων παικτών (ΕΛΤΑ, ACS, Γενική Ταχυδρομική και BOX NOW) στην αγορά διακίνησης δεμάτων και ο στόχος είναι να κατακτήσει κυρίαρχη θέση στην αγορά των των lockers (αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων) στη Ν.Α Ευρώπη.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η BOX NOW θα συνεχίσει να επενδύει σε περισσότερα σημεία και νέες τεχνολογίες.

Πυλώνες ανάπτυξης

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της BOX NOW, με βάση τη διοίκηση συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς:

8πλάσια αύξηση του τζίρου το 2024 σε σχέση με το 2023.

3πλάσια αύξηση δεμάτων το 2024.

3πλασιασμός του ανθρώπινου δυναμικού σε Ελλάδα και Κύπρο, φτάνοντας συνολικά τα 300 άτομα προσωπικό.

Επενδύσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, στα τρία χρόνια λειτουργίας της, που ανήλθε στα 40 εκατ. ευρώ, έρχεται να προστεθεί ένα ποσό ύψους 4 εκατ. ευρώ για φέτος, που θα στηρίξει τη τοποθέτηση lockers σε νησιωτικές περιοχές επικεντρώνοντας σε δέκα νέους δημοφιλής προορισμούς, όπως η Ρόδος, Λέσβος, η Σύρος, Τήνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά.

Τα νησιά αυτά έρχονται να προστεθούν στο ήδη υπάρχον δίκτυο της εταιρείας, η οποία εξυπηρετεί την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τη Σαλαμίνα, και την Κρήτη.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, σημαντικό στοιχείο για το 2025 είναι η επέκταση του δικτύου με εγκατάσταση Lockers σε επιπλέον νησιά πανελλαδικά καθώς και η ανάπτυξη των BOX NOW Stores. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 40 καταστήματα σε κομβικά σημεία, όπως Αθήνα – Γκύζη, Θεσσαλονίκη – Ροτόντα και Πάτρα – Κολοκοτρώνη self service και φιλοξενούν μεγάλο αριθμό θυρίδων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Στόχος των καταστημάτων είναι η κάλυψη περιοχών στις οποίες υπάρχει πολλή μεγάλη ζήτηση, προσφέροντας ευκολία και ευελιξία στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Χρόνοι παράδοσης

Αυτή τη στιγμή η BOX NOW παραδίδει την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, με 150 δρομολόγια καθημερινά. Διαθέτει 8 HUBs στην Ελλάδα και 1 HUB στην Κύπρο, έχοντας ήδη εγκαταστήσει αυτοματισμούς ταξινόμησης στο κεντρικό HUB της Αττικής.

Παράλληλα, η BOX NOW, με 2 εκ ικανοποιημένους πελάτες, διαθέτει πάνω από 120.000 θυρίδες που αντιστοιχούν σε πάνω από 2.400 BOX NOW Lockers. Συνεργάζεται με περισσότερα από 4.000 e-shops, διεκπεραιώνοντας 11 εκατ. δέματα.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, η BOX NOW προσφέρει υπηρεσίες διασυνοριακής αποστολής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, με γρήγορες παραδόσεις (οι αποστολές από Locker σε Locker με την υπηρεσία «Στείλε δέμα» παραδίδονται σε 3 εργάσιμες ημέρες, ενώ οι αποστολές από e-shop ολοκληρώνονται σε μόλις 2 εργάσιμες ημέρες)

Όπως μάλιστα, τόνισε η διοίκηση, σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη έχει παίξει και η εν λόγω πρωτοποριακή υπηρεσία «Στείλε Δέμα» που είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα και Κύπρο. Όπως αναφέρθηκε, με 3 απλά βήματα, η υπηρεσία αντιμετωπίζει καθημερινά τα προβλήματα που έχουν πολλοί αποστολείς, όπως το ωράριο των καταστημάτων, το βάρος των δεμάτων τους και η αναμονή για την αποστολή του δέματος τους, τα οποία λύνονται μέσω της καινοτόμου εφαρμογής BOX NOW app και των χιλιάδων θυρίδων πανελλαδικά.

Επίσης, με βάση τον κ. Ανδριώτη, η τεχνολογία είναι στο DNA της εταιρίας, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εφαρμογές

AI και Machine Learning – Chatbot υποστήριξης πελατών για άμεσες απαντήσεις

Αλγόριθμος βελτιστοποίησης της χρήσης Lockers, με στόχο την αποδοτική κατανομή των δεμάτων και τον κατάλληλο ανασχεδιασμό διαδρομών (rerouting), ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοση σε ακτίνα 750 μέτρων-1χλμ

Εύκολη ενσωμάτωση συνεργαζόμενων e-shops μέσω των έτοιμων plugins μας

Σημειώνεται ότι το BOX NOW app είναι η πρώτη εφαρμογή που σου δίνει τη δυνατότητα αποστολής δέματος σε Ελλάδα και Κύπρο, με 400.000 downloads κατά την διάρκεια των πρώτων 8 μηνών λειτουργίας της.

Επίσης προσφέρει πλήρη έλεγχο και ευκολία στις συναλλαγές αποστολής δεμάτων, παρακολούθησης δεμάτων σε πραγματικό χρόνο με live ενημερώσεις, δυνατότητα επιστροφής δεμάτων με απλές διαδικασίες, άνοιγμα θυρίδας παραλαβής μέσω χρήσης PIN ή του Bluetooth κινητού.

Όπως τόνισε ο CEO της BOX NOW, Δημήτρης Ανδριώτης: «Aυτό που ξεχωρίζει τη BOX NOW είναι η ευελιξία, το κομβικά συνεχώς διευρυμένο δίκτυο, το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνεχής αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη. Με γνώμονα την τεχνολογία και τις καινοτόμες ιδέες και σεβασμό στο περιβάλλον ανανεώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει των πραγματικών αιτημάτων και των ζητούμενων που μας θέτουν οι συνεργάτες και οι καταναλωτές μας, διευρύνουμε τις δυνατότητες μας, για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη, αλλά και να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία όσων μας επιλέγουν».

Η ιστορία

H BOX NOW ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία το 2021 με στόχο τη δημιουργία μιας νέας εμπειρίας στον τομέα του last mile delivery. Ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής αγοράς και χάρη στην ισχυρή στήριξη του βασικού μετόχου, Emma Capital Group, η BOX NOW απέκτησε γρήγορα στρατηγική θέση στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η BOX NOW αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και αναζητούν έναν αξιόπιστο συνεργάτη για το κρίσιμο κομμάτι του last mile delivery.

Σήμερα, η BOX NOW διαχειρίζεται ένα δίκτυο που αποτελείται από 2.400 Lockers υψηλής τεχνολογίας με πάνω από 120.000 θυρίδες σε περισσότερες από 560 πόλεις της Ελλάδας, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο το 90% της επικράτειας. Η BOX NOW δίνει έμφαση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, με τα lockers της να χρησιμοποιούν ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα για την εξασφάλιση των ενεργειακών τους αναγκών.

Η BOX NOW απασχολεί περισσότερους από 280 εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της εταιρείας είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 125% μεταξύ 2022 και 2023.

Με έμφαση στην καινοτομία και την αξιοπιστία, η BOX NOW προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες last mile delivery σε περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις και πλατφόρμες όπως Temu, Public, Intersport, Inditex Greece, Galerie de Beaute, Celestino, Funky Buddha, Πλαίσιο, Hondos Center και Vinted.

Ως ενεργός εταιρικός πολίτης η BOX NOW υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζοντας οργανώσεις και φορείς που έχουν αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.