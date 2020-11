Burger King: "Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα σας το ζητούσαμε αλλά πάρτε από τα McDonald's"

Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση, που ξάφνιασε τους πάντες και την έκανε θέμα σε όλο τον κόσμο, προχώρησε η Burger King στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ η γνωστή εταιρία γρήγορου φαγητού προτρέπει τους πελάτες της να παραγγέλνουν από τους ανταγωνιστές της. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση για lockdown στην Αγγλία για την ανακοπή της διασποράς του κορονοϊού.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Twitter, η Burger King ενθαρρύνει τους πελάτες της να υποστηρίξουν τα άλλα γνωστά ταχυφαγεία της χώρας όπως τα McDonald's, Subway και Domino's Pizza, κάνοντας παραγγελίες με παράδοση στο σπίτι, take away ή από το όχημα. Στόχος να βοηθήσουν τους χιλιάδες ανθρώπους που απασχολούνται στη συγκεκριμένη βιομηχανία.

Ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι "Κάντε παραγγελία από τα McDonald's" και σε αυτήν αναφέρεται:

"Ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι θα σας ζητούσαμε να το κάνετε αυτό, όπως δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα σας ζητούσαμε να παραγγείλετε από την KFC, το Domino's Pizza, το Subway, το Five Guys, το Greggs, το Papa John's, το Taco Bell και άλλα ανεξάρτητα καταστήματα φαγητού, πάρα πολλά για να τα αναφέρουμε εδώ. Εν ολίγοις: από οποιαδήποτε από τις αδερφές αλυσίδες φαγητού (γρήγορες ή όχι γρήγορες".

"Ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι θα σας ζητούσαμε να το κάνετε αυτό, αλλά τα εστιατόρια που απασχολούν χιλιάδες προσωπικό χρειάζονται πραγματικά την υποστήριξή σας αυτή τη στιγμή.

"Αν λοιπόν θέλετε να βοηθήσετε, συνεχίστε να προσφέρετε στον εαυτό σας νόστιμα γεύματα me delivery, take away ή drive thru.

"Η λήψη ενός Whopper είναι πάντα καλύτερη, αλλά η παραγγελία ενός Big Mac δεν είναι τόσο κακή".

