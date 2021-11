Convenience Retailing Conference: Η αναγέννηση της μικρής λιανικής στον καιρό της πανδημίας

Η αγορά των μικρών καταστημάτων τροφίμων αναπτύσσεται και εκπλήσσει. Για την εξέλιξή της, τόσο υπό την ομπρέλα μιας ενιαίας ταυτότητας-brand, που συχνά έχει και online παρουσία, όσο και υπό έναν ιδιοκτήτη, αξιοποιεί την ενισχυμένη στον καιρό της πανδημίας απαίτηση για ταχύτητα και ευκολία στην πραγματοποίηση αγορών, αλλά και συνολικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως η αμεσότητα στην επικοινωνία με τον πελάτη και η ευελιξία του ωραρίου λειτουργίας.

ADVERTISING

Την ίδια στιγμή καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, όπως η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδοτικά προγράμματα, κρατικά και τραπεζικά, ο ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμών και οργάνωσης λειτουργίας από τα μεγάλα δίκτυα λιανικής τροφίμων και, ειδικότερα σήμερα, το κύμα ανατιμήσεων και η μείωση του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος.

Οι προβληματισμοί επί των θεμάτων που απασχολούν τα μικρά καταστήματα, αλλά και οι προτάσεις για ισχυροποίηση του κλάδου της μικρής λιανικής τροφίμων, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την οικονομία της χώρας, απασχόλησαν το Convenience Retailing Conference, το συνέδριο που διοργανώθηκε στις 2 Νοεμβρίου για τρίτη χρονιά, από το κλαδικό περιοδικό σελφ σέρβις της εταιρείας Boussias.

ADVERTISING

Ο Chris Noice, Director of Communications, Association of Convenience Stores, του Συνδέσμου Convenience Καταστημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Alex Sophocleous, Head of Marketing & Partnerships της AiFi, μιας εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών που προσφέρουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, με την αξιοποίηση των οποίων δημιουργείται η υποδομή για λειτουργία ακόμη και μικρών καταστημάτων χωρίς ταμεία, παρουσίασαν παραδείγματα εφαρμογής νέων ιδεών στα καταστήματα convenience, που τα καθιστούν πόλο έλξης για τους καταναλωτές.

Για τις προκλήσεις του κλάδου στη χώρα μας, αλλά και για τα πλάνα ανάπτυξης της δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους στον συγκεκριμένο τομέα, συζήτησαν σε δύο πάνελ οι κύριοι Σπύρος Μαζαράκης, Διευθυντής Τομέα Χονδρικής, Δ. Μασούτης, Δημήτρης Παπαχρυσάνθου, Wholesales & Affiliate Retail Director, ΑΒ Βασιλόπουλος, Σπύρος Πελτέκης, Γενικός Διευθυντής, Smile Kiosk, Γιάννης Πηλίδης, Γενικός Διευθυντής, Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, Aθανάσιος Κοντζόγλου, Εμπορικός Διευθυντής, Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών, Γεώργιος Κουρεμένος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Πρότυπο Κέντρο Διανομών Ειδών Σούπερ Μάρκετ, και Βαγγέλης Τακούλας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων Cash & Carry, Metro. Τη συζήτηση συντόνισαν, στο μεν πάνελ λιανεμπορίου ο κ. Αντώνης Ζαΐρης, Αντιπρόεδρος, ΣΕΛΠΕ, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Κύπρου, στο δε πάνελ χονδρεμπορίου ο κ. Στέφανος Κομνηνός, Executive Partner, Netrino & iMinder.

Ομιλίες με θέμα τους τρόπους ανάπτυξης των πωλήσεων του κλάδου, αλλά και καλύτερης κάλυψης των καταναλωτικών αναγκών, πραγματοποίησαν ο κ. Σπύρος Καΐτσας, Sales Operations Manager, Mondelez International και η κ. Μαρία Τσάπουρνα, Regional Manager North Greece, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ενώ ο κ. Ευάγγελος Ντάσης, Marketing Manager της Nikolopoulou Foods, απαντώντας σε ερωτήσεις που έθεσε ο διευθύντρια σύνταξης του περιοδικού σελφ σέρβις και συντονίστρια του συνεδρίου, κ. Ξένια Μαντζιώρη, αναφέρθηκε στην αξία τοποθέτησης στο ράφι των μικρών καταστημάτων νέων κατηγοριών που απαντούν σε νέες τάσεις, όπως είναι τα προϊόντα vegan, και στα σχετικά οφέλη.

Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη σημερινή εικόνα των μικρών καταστημάτων τροφίμων και συνολικά της αγοράς του convenience, τις απόψεις των επιχειρηματιών για τις προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης του κλάδου, αλλά και για την εξέλιξη των αγοραστικών και καταναλωτικών αναγκών, όπως και για νέα εργαλεία έρευνας, απαραίτητα για τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων, παρουσίασαν οι κκ. Κωνσταντίνος Αγγελολουκάς, Senior Client Executive, NielsenIQ, Λέων Γαβαλάς, Συνιδρυτής, Γενικός Διευθυντής, Bespot., Δήμητρα Κατσίπη, Διευθύντρια Πωλήσεων, IRI Greece, Λευτέρης Κιοσές, Γενικός Διευθυντής, ΙΕΛΚΑ και Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος, Founding Partner, Business Planner & Market Research Analyst, Netrino & iMinder.

Υποστηρικτής του συνεδρίου ήταν η εταιρεία DIS και χορηγοί επικοινωνίας τα μέσα NEWS 24/7, Franchise Business και Mini Market & Μικρή Λιανική.

Εκτενές ρεπορτάζ για το συνέδριο θα δημοσιευθεί στο τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού σελφ σέρβις.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις