"Επίθεση αγάπης" από Π.Α.Ε. Ολυμπιακός - Stoiximan για τα παιδιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της φτώχειας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της φτώχειας που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου η Π.Α.Ε. Ολυμπιακός δημιούργησε μια εξέδρα που κατακλύστηκε από παιδιά από την Μητρόπολη Πειραιά, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Μοσχάτου τον Ερυθρό Σταυρό και άλλα ιδρύματα, τα οποία παρακολούθησαν με ενθουσιασμό τον αγώνα των δυο ομάδων.

Πριν από την έναρξη του αγώνα όμως τους περίμενε μια όμορφη έκπληξη που είχαν ετοιμάσει ειδικά για αυτά, η Π.Α.Ε. Ολυμπιακός και ο Μεγάλος Χορηγός της ομάδας, η Stoiximan.

Τα παιδιά δέχτηκαν μια… επίθεση αγάπης από 600 λούτρινα αρκουδάκια που είχαν μοιραστεί στις διπλανές εξέδρες και σουίτες του σταδίου αλλά και στους παίκτες των δύο ομάδων, παίρνοντας την σκυτάλη από μια αντίστοιχη όμορφη ενέργεια που είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες σε αγώνα του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Τα δώρα αυτά έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από τους μικρούς φίλους που παρακολούθησαν τον αγώνα.

Με αφορμή την ενέργεια αυτή ο CMO της Stoiximan κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος σημείωσε: «Εδώ και τέσσερα χρόνια η Stoiximan ως Μεγάλος Χορηγός της ΠΑΕ Ολυμπιακός έγινε κοινωνός του κοινού μας οράματος για προσφορά και αλληλεγγύη πέρα από τα στενά όρια αγωνιστικής δράσης. Είναι άλλωστε κάτι που ταιριάζει στην φιλοσοφία της εταιρείας η οποία υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας, με πολλές από αυτές να αφορούν τα παιδιά. Το χαμόγελο των μικρών μας φίλων που φιλοξένησε σήμερα η ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά από αυτή την συμβολική ενέργεια είναι η μεγαλύτερη μας ανταμοιβή. Για αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε και στο μέλλον αντίστοιχες δράσεις. Μόνο συγχαρητήρια αξίζουν στους φιλάθλους που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, στους παίχτες και των δυο ομάδων που συμμετείχαν καθώς και στην Π.Α.Ε. Ολυμπιακός για την πρωτοβουλία αυτή».

Λίγα λόγια για τη Stoiximan

Η Stoiximan αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 6 χώρες μέσω των brands Stoiximan για την Ελλάδα και την Κύπρο και Betano για τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, κατάφερε μέσα σε 3 χρόνια να επταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό του, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 600 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 230 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, το Υπεύθυνο Παιχνίδι και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 26.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών που έχουν αγγίξει περισσότερους από 400 αθλητές, ενώ με την πρωτοβουλία «Try this at home» ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain.