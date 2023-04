Η ενηλικίωση της Skroutz και τα αναπτυξιακά σχέδια

Αυξημένα έσοδα κατά 25% το 2023 αναμένει η Skroutz Marketplace, παρά το γεγονός του ότι έχει απολέσει σχεδόν το 40% των συνεργαζόμενων εμπόρων σε σχέση με τα επίπεδα της πανδημίας.

Ο Μάνος Ευθυμίου, εμπορικός διευθυντής της Skroutz – που από μηχανή αναζήτησης μετατράπηκε κατά τεκμήριο στη μεγαλύτερη εγχώρια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, εξηγεί στο News247, τη στρατηγική ανάπτυξης, τόσο σε ότι αφορά τη σχέση με τους συνεργάτες εμπόρους, όσο και με τον τελικό καταναλωτή.

Ο Μάνος Ευθυμίου, εμπορικός διευθυντής της Skroutz Marketplace

Αναφέρει πως ο κύκλος εργασιών των συνεργαζόμενων καταστημάτων και εμπόρων αυξήθηκε κατά 85% το 2022 έναντι του 2021, ενώ το 97% αυτού του τζίρου πραγματοποιήθηκε από τους υφιστάμενους συνεργάτες της πλατφόρμας, σημειώνοντας πως οι αποχωρήσεις αφορούσαν κυρίως σε συνεργάτες με μικρό εμπορικό αποτύπωμα.

Πέραν των παραπάνω ο κ. Ευθυμίου αποτιμά την απόδοση των νέων υπηρεσιών και εργαλείων προς του επαγγελματίες αλλά και προς τους καταναλωτές, ενώ αναφέρεται στα σχέδια επέκτασης του δικτύου smart lockers αλλά και νέων υπηρεσιών πληρωμών. Αναφέρει δε πως η πλατφόρμα καταγράφει αυξημένες πωλήσεις έως και 95% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τέλος, αναφέρεται στην επέκταση της Skroutz στο εξωτερικό και τα πρώτα θετικά μηνύματα από την αγορά της Κύπρου, όπου ήδη η εταιρεία εκτελεί συναλλαγές.

Πού αποδίδετε τη δραστική μείωση των συνεργαζόμενων καταστημάτων στο marketplace της Skroutz από περίπου 13.000 σε 8.000;

Η διακοπή της συνεργασίας με τα ανενεργά καταστήματα αποτελεί στρατηγική απόφαση σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε άψογη εμπειρία στους καταναλωτές καθόλη τη διάρκεια της αγοράς τους. Ακτινογραφώντας το προφίλ των καταστημάτων που δεν συνέχισαν τη συνεργασία με το Skroutz, βλέπουμε ότι στη μεγάλη πλειονότητα πρόκειται: α) για καταστήματα που δεν κατέγραφαν αρκετές παραγγελίες, είτε γιατί δεν διέθεταν προς πώληση πλούσιο κωδικολόγιο, είτε γιατί δεν αξιοποιούσαν τις επιπλέον υπηρεσίες που ενισχύουν τις πωλήσεις και β) για καταστήματα που ενεργοποίησαν δοκιμαστικά την υπηρεσία αλλά δεν κατέβαλαν την απαιτούμενη προσπάθεια για να αναπτυχθούν μέσα από την πλατφόρμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έμποροι που είναι ενεργοί στο Skroutz Market place παρήγαγαν περισσότερο από το 97% του τζίρου για το 2022. Η στρατηγική μας ήταν και παραμένει ξεκάθαρη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εξέλιξη των υπηρεσιών που προσφέρουμε τόσο στους καταναλωτές όσο και στους εμπόρους και στοιχηματίζουμε στην εξέλιξη του marketplace έχοντας συνοδοιπόρους όλους τους εμπόρους που επιθυμούν να εξελίξουν τις υπηρεσίες τους και την εμπειρία που προσφέρουν στον τελικό χρήστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του Skroutz Marketplace παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα με τον αριθμό των προϊόντων να αυξάνεται συνεχώς τόσο μέσω των υπαρχόντων αλλά και των νέων επιχειρήσεων που εισάγονται καθημερινά. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες αγγίζει το +95% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πώς επηρέασε τη σχέση με τους εμπόρους η αλλαγή της εμπορικής πολιτικής της Skroutz; Μπορείτε επίσης να αναφέρετε το κόστος εισόδου, ετήσιας συνδρομής και προμηθειών επί του τζίρου που ισχύουν από το 2023;

Ο πυρήνας του επιχειρηματικού μας μοντέλου παραμένει ο ίδιος και εμπνέει καθημερινά την αποστολή μας: να διαμορφώσουμε το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η κάθε αλλαγή είναι μια διαδικασία που σηματοδοτεί και μια νέα ευκαιρία ανάπτυξης. Εδώ και 18 χρόνια συμπορευόμαστε με τους συνεργάτες μας και είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία ανατροφοδότησης προκειμένου να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να καλύπτουμε τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Από την πρώτη μέρα της λειτουργίας μας επενδύουμε στο μέλλον του e-commerce και οι συνεργάτες μας επίσης. Έχουμε ένα κοινό όραμα, θα μπορούσε να πει κανείς, να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον καταναλωτή αλλά και να βοηθήσουμε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να αυξήσουν το τζίρο τους και να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο όλα τα εργαλεία που τους προσφέρουμε. Το «βασικό πακέτο» ετήσιας συνδρομής είναι και το αποτέλεσμα αυτού του κοινού οράματος. Το κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα 400 ευρώ (προ Φ.Π.Α) ενώ οι προμήθειες επί της πώλησης διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος και κυμαίνονται από το 3,8% - 15% (προ Φ.Π.Α). Ένα κόστος ανταγωνιστικό για ένα εργαλείο πολύ πιο αποδοτικό από αντίστοιχα εργαλεία και υπηρεσίες. Το «βασικό πακέτο» περιλαμβάνει τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία και τις υπηρεσίες, τα οποία βελτιώνονται και αναβαθμίζονται συνεχώς, για τη διασφάλιση της ανάπτυξης των συνεργατών, της λειτουργικότητάς τους αλλά και της παρακολούθησης της απόδοσης του καταστήματός τους. Με όλες αυτές τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων, έχουμε καταφέρει σήμερα να αποτελούμε το πιο αποτελεσματικό και ταχέως αναπτυσσόμενο κανάλι πωλήσεων. Ενδεικτικά, πέρυσι ο παραγόμενος τζίρος των καταστημάτων στο Skroutz Market place σημείωσε αύξηση 85% σε σχέση με το 2021. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι έχουμε σχεδιάσει ένα «Πρόγραμμα Επιβράβευσης Συνεργατών» σύμφωνα με το οποίο οι συνεργάτες μας απολαμβάνουν εκπτώσεων με βάση την απόδοσή τους.

Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική περί «αλγορίθμου» της SkroutzMarketplace, η οποία αρθρώνεται από συνεργαζόμενους εμπόρους, καταλογίζοντας επί της ουσίας ευθύνη για μια ισότιμη εκπροσώπηση τους στην πλατφόρμα;

Όντας εταιρεία τεχνολογίας, τα δεδομένα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του DNA μας. Το κλασικό ρητό «τα δεδομένα δεν ψεύδονται» είναι η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής μεταμόρφωσης που βιώνουμε σε όλους τους τομείς. Όσον αφορά στους αλγόριθμους μας τώρα, είναι σχεδιασμένοι ώστε να λαμβάνουν υπόψη μια σειρά παραμέτρων με μόνο κριτήριο την παροχή καλύτερης αγοραστικής εμπειρίας και εξυπηρέτησης στον καταναλωτή. Το κριτήριο αυτό δεν επηρεάζεται από οτιδήποτε άλλο - κάτι το οποίο έχει επικοινωνηθεί σε όλους τους συνεργάτες μας - μέσα από την πληθώρα των υλικών που μοιραζόμαστε μαζί τους καθημερινά στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης που έχουμε δημιουργήσει για εκείνους. Επιπλέον, η ειδικά καταρτισμένη ομάδα μας είναι στη διάθεση των συνεργατών μας ώστε να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και την επιχειρησιακή τους απόδοση σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια που είναι τα μόνα που μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη αγοραστική εμπειρία.

Ποια είναι η πολιτική υποστήριξης των συνεργατών - εμπόρων και ποιες υπηρεσίες προσφέρονται;

Στους συνεργάτες προσφέρουμε όλα όσα χρειάζονται για να κάνουν αποτελεσματικές πωλήσεις και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους μέσω του Skroutz Marketplace: Εργαλεία ανάπτυξης, παρακολούθησης, αποτελεσματικότητας, βελτίωσης που τους βοηθούν να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες και να βελτιώσουν την επιχειρησιακή τους απόδοση, χωρίς να απαιτείται μεγαλύτερη επένδυση από πλευράς τους είτε σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού, είτε εξοπλισμού & τεχνογνωσίας.

Καλύπτουμε ένα ευρύ portfolio υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της πώλησης, από το πρώτο στάδιο της αναζήτησης μέχρι και το last mile. Υπηρεσίες όπως το «Fulfilled by Skroutz», που ουσιαστικά είναι λύσεις αποθήκευσης προϊόντων και διαχείρισης παραγγελιών προσφέρουν στους συνεργάτες μας τεράστια ευελιξία. Μια υπηρεσία που μέσα σε λίγους μόνο μήνες ζωής ξεπέρασε τις 1.000 παραγγελίες ημερησίως προς αποστολή από την αποθήκη μας. Παράλληλα, η «Express παράδοση», η σήμανση «Pro Seller», η Διαφήμιση συνεργατών, τα «Skroutz Plus Deals» και οι «αποστολές παραγγελιών σε χώρες της Ε.Ε.» έχουν έρθει για να ενισχύσουν καθοριστικά τις πωλήσεις των συνεργατών. Τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους: Οι συνεργάτες που αξιοποιούν την υπηρεσία «Fulfilled by Skroutz” κατέγραψαν κατά μέσο όρο αύξηση της τάξεως 15% στις παραγγελίες τους, η «Express παράδοση» έφερε άνοδο 19% στις ετήσιες πωλήσεις των συνεργαζόμενων καταστημάτων, τα καταστήματα που απέκτησαν το Proseller απολαμβάνουν αύξηση 60% στις παραγγελίες τους, ενώ η υπηρεσία «Διαφήμιση συνεργατών» έφερε 400 χιλ. παραγγελίες στα καταστήματα που την ενεργοποίησαν.

Μην ξεχνάμε, βέβαια, και τη σημαντικότητα της πρόσβασης στο ευρύ και ενεργό κοινό της πλατφόρμας που ενδιαφέρεται να αγοράσει και από το οποίο επωφελούνται οι επιχειρήσεις: 8 εκατ. μοναδικές επισκέψεις το μήνα, 4,7 εκατ. εγγεγραμμένοι χρήστες και 160 χιλ. SkroutzPlus συνδρομητές. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, όλες οι υπηρεσίες που σχεδιάζουμε για τους καταναλωτές (π.χ. αγορές με δόσεις, BuyNow- PayLater, δάνεια) δίνουν προστιθέμενη αξία στα καταστήματα, που δεν θα μπορούσαν με τις δικές του δυνάμεις να προσφέρουν ενδεχομένως κάτι αντίστοιχο.

Η υποστήριξη, όμως, δε σταματά στο επίπεδο εργαλείων και υπηρεσιών. Άνθρωποι με κατάρτιση βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους συνεργάτες. Η ομάδα Partners success που εργάζεται μαζί με τα στελέχη των επιχειρήσεων, σχεδιάζουν ένα κοινό πλάνο ανάπτυξης για να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα των πωλήσεων τους. Επίσης, επενδύουμε πολύ στην εκπαίδευση των συνεργατών και, πρόσφατα, εγκαινιάσαμε την πλατφόρμα «SkroutzAcademy», όπου οι συνεργάτες μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, με στόχο να τους βοηθήσουμε να εξοικειωθούν με όλες τις υπηρεσίες και να πετύχουν ακόμα περισσότερες πωλήσεις στο Skroutz. Παράλληλα, οι ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, Partners Support και Customer care, λύνουν αποτελεσματικά και στον καλύτερο δυνατό χρόνο οποιοδήποτε θέμα αφορά στις παραγγελίες των καταναλωτών αλλά και οτιδήποτε προκύψει στην καθημερινή αλληλεπίδραση με τους συνεργάτες. Και φυσικά, εξειδικευμένες ομάδες ερευνούν και σχεδιάζουν τα εργαλεία αλλά και βελτιώνουν τα υπάρχοντα, που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες στους συνεργάτες μας.

Πώς αξιολογείτε έως σήμερα την απόδοση των επενδύσεων στο last mile, στην εκκαθάριση πληρωμών κτλ; Κοινώς πώς έχουν επιδράσει στις πωλήσεις των συνεργαζόμενων καταστημάτων και στο τζίρο της πλατφόρμας;

Επενδύσαμε σε δύο νευραλγικούς τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο lastmile, το τελικό στάδιο της παραγγελίας δηλαδή, με την εξαγορά της εταιρείας που σήμερα ονομάζεται Skroutz Last Mile, αλλά και των πληρωμών και χρηματοδοτήσεων με την εξαγορά της Every Pay, εστιάζοντας στην παροχή καινοτόμων λύσεων πληρωμών, στην ασφάλεια και την αξιοπιστία των online συναλλαγών. Και οι δύο επενδύσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής μας για παροχή άψογης ηλεκτρονικής αγοραστικής εμπειρίας συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχία των συνεργατών μας.

Για παράδειγμα τα σημεία αυτόματης παραλαβής – Skroutz Points, τα οποία οι καταναλωτές έχουν υποδεχθεί θετικά, καθώς αυτή τη στιγμή πάνω από το 30% των παραγγελιών που διαχειρίζεται η Skroutz Last Mile, να παραδίδονται σε Skroutz Point. Την ίδια στιγμή στοχεύουμε για το 2023 να αυξήσουμε τον αριθμό των αυτόματων σημείων παραλαβής, αριθμός που θα αγγίξει τα 2.000 αλλά και να επεκτείνουμε το δίκτυο, κάτι που ήδη έχουμε ξεκινήσει από τη Χαλκίδα, τη Κόρινθο και το Λουτράκι, και σε άλλες πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Αντίστοιχα με την Every pay, σχεδιάζουμε νέες υπηρεσίες μέσα στο 2023, όπως η δημιουργία ηλεκτρονικού wallet για καταναλωτές και εμπόρους.

Δεδομένης της μείωσης των συνεργαζόμενων καταστημάτων, από πού εκτιμάτε ότι θα προέλθει η προσδοκώμενη αύξηση της τάξης του 25% όσον αφορά τους μοναδικούς καταναλωτές που θα στραφούν στο Skroutz Marketplace;

Όπως προανέφερα η μείωση των καταστημάτων αφορά κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις μη ενεργές. Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην πλατφόρμα και οι επιλογές που έχουν οι καταναλωτές στη διάθεσή τους, συνεχίζουν να αυξάνουν με τον ίδιο ρυθμό που αύξαναν πάντα.

Παράλληλα, η συνεχής επένδυση σε υπηρεσίες και εργαλεία για τους καταναλωτές εκτιμάται πως θα φέρει την αύξηση του 25% και μάλιστα, ήδη, με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, όχι μόνο θα το πετύχουμε, αλλά θα το ξεπεράσουμε.

Ποιες είναι, όμως, αυτές οι υπηρεσίες; BNPL (πρόγραμμα δόσεων για όλους), δάνεια για αγορές μεγάλου κόστους, δόσεις έντοκες ή άτοκες, πληθώρα τρόπων πληρωμής. Οι γρήγορες παραδόσεις, την ίδια ή την επόμενη ημέρα καθώς και η ασφάλεια αγορών. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες εγκατάστασης, οι διαφορετικές λύσεις παραλαβής, τα Skroutz Point, η δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα, εκμηδενίζοντας τα μεταφορικά, καθώς και η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Και φυσικά αρκετές ακόμα υπηρεσίες που τώρα σχεδιάζονται - με γνώμονα - την ακόμα πιο εύκολη, απλή και ξεκάθαρη εμπειρία αγοράς.

Η επέκταση στο εξωτερικό μέσω της δυνατότητας αποστολής προϊόντων από την Ελλάδα πώς αναμένεται να διαρθρωθεί; Προς το παρόν είναι δυνατή η αποστολή μόνον στην Κύπρο; Τι προσδοκάτε από αυτή την επέκταση μεσοπρόθεσμα;

Πράγματι, ξεκινήσαμε από την Κύπρο έχοντας εντοπίσει την ανάγκη των Κύπριων καταναλωτών που επισκέπτονταν την πλατφόρμα για να κάνουν τις αγορές τους. Ξεκινήσαμε με 3-4 παραγγελίες την ημέρα προσπαθώντας, παράλληλα, να λύσουμε το θέμα των μεταφορών και της οργάνωσης, φθάνοντας σήμερα στις περίπου 400 παραγγελίες την ημέρα με καλάθι υψηλής μέσης αξίας, αρκετά υψηλότερης από το ελληνικό μέσο καλάθι στο Skroutz και τον παραγόμενο τζίρο να ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η αρχή έγινε με τις ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη συνεργαζόμαστε και που έστελναν προϊόντα στην Κύπρο αλλά, πλέον, έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με καταστήματα της Κύπρου που έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα περισσότερα από 100 χιλιάδες προϊόντα.

Πρόσφατα, μάλιστα, ανακοινώσαμε ότι οι κάτοικοι των 24 ευρωπαϊκών χωρών μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές μέσω SkroutzMarketplace. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες συνεργάτες μας έχουν στη διάθεσή τους τη δυνατότητα πωλήσεων σε: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Εσθονία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία και Φινλανδία.

Στόχος είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να διευρύνουν ακόμα περισσότερο το πελατολόγιό τους και εκτός συνόρων, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξής τους.

Ποια εκτιμάτε ως τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας έναντι του διεθνή ανταγωνισμού (Amazon, eBay) αλλά και του αναπτυσσόμενου εγχώριου;

Η τεχνολογική καινοτομία, η ταχύτητα απόκρισης στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, η άριστη αντίληψη των προκλήσεων του εμπορικού κόσμου, η στρατηγική παροχής της καλύτερης δυνατής εμπειρίας αγοράς στον τελικό καταναλωτή, αλλά και η ίδια η ωριμότητα της πλατφόρμας μετά από 18 χρόνια συνεχούς εξέλιξης αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα μας μαζί φυσικά με το ανθρώπινο δυναμικό μας. Ο ανταγωνισμός, εγχώριος και διεθνής, μας δίνει ένα ακόμα κίνητρο να προσπαθούμε περισσότερο σε μια εποχή μετασχηματισμού και επιτάχυνσης.

