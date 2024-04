Η Εθνική Ασφαλιστική εκσυγχρονίζεται για να γίνει πιο αποτελεσματική για τους πελάτες της

Η ασφαλιστική αγορά είχε ενεργή συμμετοχή και στο φετινό, 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που ολοκληρώθηκε στις 13 Απριλίου και είχε ως βασικό θέμα τη «Μεγάλη Μετάβαση». Κεντρικός άξονας των συζητήσεων ήταν οι πολύπλευρες μεταβάσεις που σημειώνονται σχεδόν σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής.

Η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των εξελίξεων για την ελληνική οικονομία, ούσα παρούσα σε δράσεις που αφορούν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, συμμετείχε στο Φόρουμ ως Χρυσός Χορηγός. Δυο υψηλόβαθμα στελέχη ανέλαβαν να θέσουν καίρια θέματα για τον ασφαλιστικό κλάδο και την οικονομία γενικότερα.

Συγκεκριμένα, ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής, Robert Gauci συμμετείχε σε panel με τίτλο «Πελατοκεντρική Σχέση: Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία της νέας οικονομίας» (Customer Centricity: An essential ingredient for success in the new economy).

Ο κύριος Gauci εστίασε στη σημασία που έχει η τοποθέτηση του πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των εταιρειών, στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της νέας οικονομίας. Όπως είπε, δια της οδού της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, οι εταιρείες μπορούν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στον ανταγωνισμό, αλλά και να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και βιώσιμη ανάπτυξη τους.

«Αν θέλουμε καλά αποτελέσματα στο μέλλον, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε τοποθετήσει στο κέντρο της στρατηγικής μας την εξεύρεση τρόπων που θα μας κάνουν καλύτερους ως προς την εξυπηρέτηση του πελάτη. Ότι έχουμε ως κυρίαρχο ζητούμενο να τον γνωρίσουμε καλύτερα, προκειμένου να μπορούμε να απαντάμε στις ανάγκες του με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η προσέγγιση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για κάθε κλάδο και δη για τον ασφαλιστικό, δεδομένου ότι τα προϊόντα μας είναι άυλα. Ως εκ τούτου, βασιζόμαστε απλώς στην εμπιστοσύνη μέσω μιας υπόσχεσης».

«Εδώ, για την επόμενη ημέρα»

Η Εθνική Ασφαλιστική διακρίνεται ήδη στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, μέσω της βέλτιστης ανταπόκριση σε αλλαγές οικονομικού, κοινωνικού και γεωπολιτικού επιπέδου.

Μέσω της ανάπτυξης νέων και ευέλικτων εργαλείων επιτυγχάνει την καλύτερη γνωριμία με όσους την εμπιστεύονται, ως προς τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών τους και την στήριξη τους, ιδιαίτερα στο κομμάτι της πρόληψης.

Ενδεικτική είναι η ανανέωση του επιχειρησιακού και εταιρικού προφίλ, με κεντρικό μήνυμα πια «Εδώ, για την επόμενη ημέρα» και απλές και εξατομικευμένες λύσεις και προϊόντα που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις όλο και πιο μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασφαλισμένων.

Όλα αυτά εντάσσονται στη δέσμευση της Εθνικής Ασφαλιστικής να γίνει η πιο μοντέρνα ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, με τη διάκριση του προγράμματος Full Health Emergency Care ως «Προϊόντος της χρονιάς 2024» στην κατηγορία της ασφάλισης, να δείχνει πως οι προσπάθειες της βρίσκονται σε καλό δρόμο.

H εταιρεία-θεσμός στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με ιστορία 133 χρόνων είχε ανέκαθεν ως σκοπό να προσφέρει στους ασφαλισμένους εύκολες και αποτελεσματικές λύσεις, ώστε να μπορούν να προστατεύσουν ό,τι είναι σημαντικό για εκείνους και να υποδέχονται την επόμενη μέρα τους με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Το όνομα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι διαχρονικά συνδεδεμένο με την ακεραιότητα και την αξιοπιστία, γεγονός που αποδεικνύεται από την προτίμηση πάνω από 1.7 εκατομμυρίων πελατών.

Η στρατηγική για την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί μέρος ενός λειτουργικού μοντέλου με βασικό άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και κύριους στόχους την καινοτομία και την ευημερία.

«Μπορούμε να μετατρέψουμε τον κίνδυνο σε ευκαιρία»

Πέραν του κυρίου Gauci, στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών εκπροσώπησε την Εθνική Ασφαλιστική και ο Γενικός Διευθυντής, Head of Corporate της εταιρείας, Τάσος Αναστασίου. Συμμετείχε στο πάνελ που ανέπτυξε το θέμα «Κλιματικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες: Επιπτώσεις για το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα» («Climate risks and opportunities: Implications for the banking and insurance system»).

Ο κύριος Αναστασίου αναφέρθηκε στους νέους παράγοντες αστάθειας που προκαλούνται από την κλιματική κρίση, αλλά και στους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις ασφαλιστικές εταιρείες και την ελληνική οικονομία.

Όπως εξήγησε «δεν μπορούμε να ελέγξουμε το πότε θα προκύψει ένα κλιματικό φαινόμενο. Αυτό όμως, που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με την πρόληψη. Η σημερινή κυβέρνηση έχει δείξει την πρόθεση να συνεργαστεί με τον ασφαλιστικό τομέα, σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έτσι, μπορούμε να μετατρέψουμε τον κίνδυνο σε ευκαιρία».

