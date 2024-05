Αλέξης Άγριος για το Helmos Mountain Festival: “Το βουνό αλλάζει εικόνα και έρχεται στη νέα του εποχή”

Λίγο πριν ανακοινωθεί το τελευταίο μεγάλο όνομα του Helmos Mountain Festival, ο Αλέξης Άγριος, ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, μίλησε στο NEWS 24/7 για τη φετινή διοργάνωσή του.

Έγραψε ιστορία από την πρώτη του χρονιά. Έκανε τους πάντες να παραμιλούν και να μιλούν για την καλύτερη συναυλιακή εμπειρία της ζωής τους. Ο λόγος για το Helmos Mountain Festival που λαμβάνει χώρα στα μαρτυρικά Καλάβρυτα, στην κορυφή του Χελμού, του βουνού που περήφανα τα “αγκαλιάζει”.

Το δεύτερο Helmos Mountain Festival είναι γεγονός. Επιστρέφει και πάλι στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου θα γεμίσει στις κορυφές του Χελμού με τις μουσικές του!

Το φετινό line up ξεπερνά κάθε προσδοκία: L’entourloup, Novel 729, Villagers of Ioannina City, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Λόγος Τιμής, Ορέστης Ντάντος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μαρίνα Σπανού,- Σκιαδαρέσες, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης, Ταφ Λάθος, Γιάννης Χαρούλης.

Λίγο πριν ανακοινωθεί το τελευταίο μεγάλο όνομα του φεστιβάλ, ο Αλέξης Άγριος, ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, μίλησε στο NEWS 24/7 για τη φετινή διοργάνωση του Helmos Mountain Festival που και φέτος θα χαρίσει τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση αλλά και χαλάρωση, στις πλαγιές ενός μαγικού βουνού!

Πώς αισθάνεστε φέτος που έχετε να ανταγωνιστείτε την περσινή τόσο επιτυχημένη πρώτη σας χρονιά; Το στοίχημα είναι μεγάλο..

Αρχικά είναι πολύ όμορφο να βρισκόμαστε φέτος στην ευτυχή θέση να μπορούμε να «ανταγωνιστούμε» κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε μόλις την περσινή χρονιά για πρώτη φορά, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και αγκαλιάστηκε από το σύνολο του κοινού που μας επισκέφτηκε. Το στοίχημα είναι μεγάλο, αλλά όπως ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.

Έτσι, το φετινό καλοκαίρι, έχοντας εμπειρία αλλά και αρκετά δεδομένα από την περσινή διοργάνωση όλη η ομάδα δουλεύει με εντατικούς ρυθμούς με σκοπό το Helmos Mountain Festival vol. II να είναι ακόμα καλύτερο και να προσφέρει στο κοινό μια μοναδική εμπειρία κατά την παραμονή του στις όμορφες πλαγιές του αγαπημένου μας βουνού, του Χελμού.

Αγαπημένη σας περσινή στιγμή;

Οι εικόνες που δημιούργησε η περσινή διοργάνωση ήταν εκτός από πάρα πολλές, αξέχαστες, όμορφες αλλά και ιδιαίτερα συγκινητικές, για όλους εμάς οι οποίοι αποτελέσαμε μέρος της διοργάνωσης της δράσης. Κατά συνέπεια, το να ξεχωρίσουμε μόνο μια θα αδικήσει το σύνολο της εμπειρίας που η συγκεκριμένη διοργάνωση προσέφερε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κάτι που σίγουρα μου έχει αποτυπωθεί και θα πρέπει να αναφερθεί είναι η ποιότητα του κόσμου και η χαρά που ήταν «ζωγραφισμένη» σε όλα τα πρόσωπα κατά την διάρκεια παραμονής τους στο βουνό.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον, σε όλους τους εργαζομένους, η υπομονή που επέδειξαν, αλλά και η βοήθεια προς πάσα κατεύθυνση σε ότι και αν συνέβαινε μας έδειχνε πως ο κόσμος περνούσε όμορφα, είχε γίνει μέρος της διοργάνωσης και υπήρχε διάχυτη μια πολύ ωραία ενέργεια.

Πώς έγινε η φετινή επιλογή των καλλιτεχνών και των δράσεων; Ποια κριτήρια λαμβάνετε υπόψη σας;

Ένα βασικό μας μέλημα ως προς την επιλογή των καλλιτεχνών είναι να καλύψουμε ένα μεγάλο και πολύπλευρο μουσικό φάσμα, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να απολαύσει διαφορετικά είδη μουσικής από τους κορυφαίους καλλιτέχνες και συγκροτήματα της εγχώριας μουσικής σκηνής. Παράλληλα, για πρώτη φορά θα δούμε ένα ξένο συγκρότημα να βρίσκεται ως μέρος του line up σε ένα επαρχιακό μουσικό φεστιβάλ πράγμα το οποίο αποτελεί στρατηγική στόχευση για το μέλλον.

Οι δράσεις που επιλέγονται για το φεστιβάλ έχουν σκοπό να φέρουν πιο κοντά τους επισκέπτες με τις υπαίθριες δραστηριότητες, σε ένα πανέμορφο και μοναδικό ορεινό περιβάλλον, να αναδείξουν την φυσική ομορφιά αλλά και την ιστορία του τόπου και να μας βοηθήσουν να καταφέρουμε να πετύχουμε τον αρχικό σκοπό της διοργάνωσης αυτής, την ευαισθητοποίηση δηλαδή του κόσμου ως προς την προστασία του περιβάλλοντος κατά την άμεση επαφή του με την φύση. Όλο αυτό σε συνδυασμό με τα καθημερινά μουσικά δρώμενα δημιουργεί μοναδικές στιγμές σε όλους μας.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε πως το βουνό είναι πανέμορφο όλες τις εποχές του χρόνου και καταφέρνοντας να αναδείξουμε αυτή την ομορφιά στις εγκαταστάσεις ενός χιονοδρομικού κέντρου, που όλοι έχουμε συνδυάσει να επισκεπτόμαστε τους χειμερινούς κυρίως μήνες, έχουμε πετύχει πολύ μεγάλο μέρος του στόχου που θέσαμε κατά την ιδέα της διοργάνωσης αυτής της δράσης.

Τι θα αλλάξει φέτος στον Χελμό; Ρωτώ γιατί αν πέρσι υπήρχε κυκλοφοριακή συμφόρηση, φέτος που θα ανέβουν ακόμη περισσότεροι, η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη.

Την περσινή περίοδο, όπως όλοι θυμόμαστε, η ανταπόκριση του κοινού ήταν μοναδική και αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιες καθυστερήσεις κατά την προσέγγιση των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων. Φέτος, θα αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των λεωφορείων που θα μεταφέρουν τον κόσμο από το χώρο του φεστιβάλ προς τα Καλάβρυτα και το αντίθετο, ώστε να αποφύγουμε την περσινή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Παράλληλα, θα δημιουργήσουμε επιπλέον κίνητρα ώστε τα οχήματα που θα προσεγγίσουν τις εγκαταστάσεις μας να είναι σημαντικά λιγότερα και να μην ταλαιπωρηθεί κανείς. Εκτός όμως των αλλαγών σχετικά με την κυκλοφορία και την προσέγγιση των εγκαταστάσεων μας θα δούμε πολλές ακόμη αλλαγές.

Περισσότεροι χώροι εξυπηρέτησης πελατών για την καθημερινή σίτιση τους, προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στις καθημερινές επιλογές, νέα workshop, ανάδειξη τοπικής γαστρονομίας, κυνήγι φρέσκιας τρούφας στις γύρω περιοχές και επίσκεψη σε τοπικά οινοποιία είναι μόνο μερικές από τις νέες αλλαγές που θα βρίσκονται στα προσεχώς για το Helmos Mountain Festival vol II.

Πώς εξασφαλίζετε την ασφάλεια και την άνεση των συμμετεχόντων σε μια βουνοκορφή;

Σε μια διοργάνωση αυτής της κλίμακας η ασφάλεια του κόσμου είναι βασική μας προτεραιότητα, όπως άλλωστε συμβαίνει και κατά την χειμερινή περίοδο. Με τη δημιουργία 2 οριοθετημένων χώρων για την τοποθέτηση των σκηνών οργανώνουμε την διαμονή των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να μπορούμε να επιβλέπουμε τον κατασκηνωτικό χώρο έγκαιρα και με συνέπεια.

Έπειτα, έχουμε έναν μεγάλο αριθμό από «Σαμαρείτες» του Ερυθρού Σταυρού αλλά και μέλη της Ελληνικής ομάδας διάσωσης καθώς και μια ολοκληρωμένη ιατρική ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών που ενδεχομένως να χρειαστούν πρώτες βοήθειες ή ιατρική αντιμετώπιση στο πλήρως οργανωμένο χώρο πρώτων βοηθειών του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων. Χωρίς αυτούς η διοργάνωση αυτής της δράσης θα ήταν πολύ δυσκολότερη και το έργο τους πρέπει να προβληθεί και να τονιστεί.

Τέλος, η παρουσία ασθενοφόρου είναι 24ωρη με το τοπικό κέντρο υγείας Καλαβρύτων να στηρίζει απόλυτα την διοργάνωση της δράσης αυτής με αλλαγή προγράμματος και συνεχείς εφημερίες. Επιπλέον, άνθρωποι του φεστιβάλ κινούνται σε όλους τους χώρους κατά την διάρκεια της μέρας και της νύχτας ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα και να μπορούμε να επέμβουμε άμεσα όπου χρειαστεί.

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί πως η πρόληψη συμβάντων σε σχέση με την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων είναι το πιο σημαντικό που θα μπορούσαμε να πετύχουμε ως διοργάνωση και κατά συνέπεια σε όλους τους συμμετέχοντες δίνονται αναλυτικές οδηγίες και παρέχονται συνεχείς ενημερώσεις πολύ πριν την άφιξή τους ώστε να είναι κατάλληλα ενδεδυμένοι αλλά και εφοδιασμένοι με τα όλα τα απαραίτητα ώστε να μπορούν να βρίσκονται στο βουνό με ασφάλεια καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους.

Τι προσπάθειες καταβάλλετε για να ελαχιστοποιήσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του φεστιβάλ στο ορεινό οικοσύστημα του Χελμού;

Η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η ανάδειξη ενός τόσο όμορφου μέρους όπως το βουνό του Χελμού, το οποίο είναι μέρος του Εθνικού πάρκου και παγκόσμιου γεωπάρκου Χελμού Βουραϊκούμ αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για όλους εμάς.

Οριοθετήσαμε λοιπόν όλους τους χώρους κατασκήνωσης μόνο εντός ορίων χιονοδρομικού κέντρου ώστε να μην μπορεί να κατασκηνώσει κάνεις στις περιοχές εκτός και να μπορούμε να έχουμε πλήρη και αυστηρό έλεγχο. Μια σειρά από δράσεις που αφορούν την περισυλλογή αλουμινίου και πλαστικού αλλά και γενικά την αποκομιδή των απορριμμάτων, πλαισιώνουν τις υπόλοιπες ενέργειες του φεστιβάλ σε σχέση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επιπρόσθετα, δράσεις ενημέρωσης από την μονάδα διαχείρισης Εθνικού πάρκου Χελμού Βουραϊκού λαμβάνουν χώρα καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας καθώς στόχος μας, όπως άλλωστε και πέρυσι, είναι να αφήνουμε το βουνό πιο καθαρό από ότι το βρήκαμε μετά το πέρας της διοργάνωσης. Αξίζει να τονίσουμε εδώ πως ο κόσμος ανταποκρίθηκε πλήρως στην προτροπή μας προς αυτή την κατεύθυνση την περσινή περίοδο και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το μέγεθος του σεβασμού που έχουν όλοι οι νέοι πλέον για το περιβάλλον και την φύση και για τον λόγο αυτό τους ευχαριστούμε όλους καθώς μέσω των ενεργειών τους και της άψογης συμπεριφοράς τους το έργο μας γίνεται ακόμη πιο εύκολο.

Πόσο σημαντικό είναι το φεστιβάλ αυτό για την τοπική κοινωνία; Εμπλέκεστε μαζί της; Την ενισχύετε;

Το φεστιβάλ αυτό τόνωσε σημαντικά την τοπική κοινωνία μέσω της λειτουργίας σε απόλυτο βαθμό της παράλληλης οικονομίας. Είχαμε 100% πληρότητα στα καταλύματα και μια πρωτόγνωρη πληρότητα σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης αλλά και γενικότερα σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων. Το συγκεκριμένο γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να προσμένουν το festival με μεγάλη χαρά και αγωνία καθώς προσέθεσε ένα ακόμη σημαντικό ποσοστό υψηλής επισκεψιμότητας στην τουριστική κίνηση.

Ένας άλλωστε από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους στο σχεδιασμό της δράσης αυτής ήταν και είναι η τόνωση της τοπικής κοινωνίας, η στήριξη των επιχειρήσεων και η ανάδειξη της περιοχής ως όχι μόνο ένας αμιγώς χειμερινός προορισμός, αλλά ως ένας πανέμορφος προορισμός 4 εποχών με εναλλακτικές που πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος θα ζήλευαν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως η τοπική κοινωνία αγκάλιασε το φεστιβάλ αυτό από την πρώτη στιγμή, δούλεψε μαζί μας με στόχο την επιτυχία του εγχειρήματος και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλης της δράσης.

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το φεστιβάλ στο μέλλον; Υπάρχουν νέες εξελίξεις ή επεκτάσεις στον ορίζοντα;

Υπάρχουν πολλά που αλλάζουν όσον αφορά την εξέλιξη του φεστιβάλ καθώς οι εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού μας κέντρου βρίσκονται σε τροχιά αναβάθμισης. Ήδη έχουμε έναν νέο αναβατήρα (Αναβατήρας Αχιλλέας), μια δεκαθέσια καμπίνα που μεταφέρει γρήγορα και με ασφάλεια τους επισκέπτες από την βάση των εγκαταστάσεων, στο μεσαίο επίπεδο («Βαθειά Λάκκα») και το νέο έτος θα μας βρει με ακόμη έναν νέο αναβατήρα (Αναβατήρας Στύγα), μια εξαθέσια καρέκλα που θα μεταφέρει τον κόσμο από το μεσαίο επίπεδο στην κορυφή.

Κτηριακές αναβαθμίσεις έπονται και γενικά το βουνό αλλάζει εικόνα και έρχεται στη νέα του εποχή. Σε σχέση με το φεστιβάλ το οποίο και ήρθε να επιβεβαιώσει στην πράξη το όραμα μας, να γίνει ο Χελμός, ένα κέντρο αθλητισμού και ψυχαγωγίας τεσσάρων εποχών, ένα βουνό για όλους, όλες αυτές οι αλλαγές θα λειτουργήσουν προσθετικά.

Το φεστιβάλ στο μέλλον θα συνεχίζει να εξελίσσεται και να εμπλουτίζεται με επιπλέον δράσεις και δραστηριότητες ώστε να δώσουμε στον επισκέπτη επιπλέον κίνητρα για να ανακαλύψει την ομορφιά, την ιστορία αλλά και τα μυστικά αυτού του τόπου. Άνοιγμα σε μεγάλα ονόματα της ξένης μουσικής σκηνής, ύπαρξη διπλού stage σε βάση και μεσαίο επίπεδο εγκαταστάσεων, εμπλουτισμός εναλλακτικών λύσεων σε υπαίθριες δραστηριότητες οι οποίες θα εκτείνονται από την βάση έως την κορυφή των εγκαταστάσεων μας είναι μερικές μόνο από τις ιδέες που υπάρχουν σε σχέση με την εξέλιξη του Helmos Mountain Festival μέσα στα επόμενα χρόνια.