Η Kaizen Gaming ανάμεσα στα Best Workplaces in Europe 2023

Η Kaizen Gaming, η μεγαλύτερη ελληνική GameTech εταιρεία, με παρουσία σε 14 αγορές, βρίσκεται και επίσημα στη φετινή λίστα των “Best Workplaces in Europe 2023”, ανάμεσα σε εταιρείες από 21 ευρωπαϊκές χώρες. Μια αναγνώριση που έρχεται από τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work, και ακολουθεί την πρόσφατη αναγνώριση της εταιρείας ως ένα από τα Best Workplaces στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, και την πιστοποίησή της ως Great Place to Work σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Τσεχία.

Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς προέρχεται από τις απαντήσεις που έδωσαν στο ερωτηματολόγιο του οργανισμού Great Place to Work, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Η δέσμευση της Kaizen Gaming απέναντι στους ανθρώπους της αποδεικνύει καθημερινά πως είναι το κλειδί για την συνεργασία, την εξέλιξη και την ευημερία των Kaizeners, όπως φαίνεται οι ίδιοι να αναγνωρίζουν μέσα από τις απαντήσεις τους.

Το συνεργατικό κλίμα, η ίση μεταχείριση, η ελευθερία να είναι ο καθένας κι η καθεμία ο εαυτός του, η αίσθηση υπερηφάνειας και η πρόθεση των περισσότερων Kaizeners να παραμείνουν στην εταιρεία για πολύ καιρό, ενώ παράλληλα θα σύστηναν ανεπιφύλακτα την εταιρεία σε φίλους και οικογένεια, είναι μόνο μερικά από τα σημεία που τόνισαν οι Kaizeners στην έρευνα, και επιβεβαιώνουν ότι η Kaizen Gaming παρέχει ένα υγιές, συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας.

Η κ. Στέλλα Βουλγαράκη, Chief People Officer της εταιρείας, δήλωσε: «Η ανάδειξη της Kaizen Gaming ως ένα από τα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει τις προτεραιότητες που έχει θέσει η εταιρεία για την ανάπτυξη και την στρατηγική της. Για όλους εμάς, όμως, η επιβεβαίωση της επιτυχίας της εταιρείας έρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους μας, που αναγνωρίζουν πως βρίσκονται σε ένα περιβάλλον εργασίας που κυριαρχεί η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη, το πάθος για εργασία και οι ξεκάθαροι στόχοι για την πορεία, όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και την προσωπική ανέλιξη καθενός και καθεμιάς από τους 2.200 εργαζομένους μας».

Στοχεύοντας στη συνεχή ανάπτυξη, αξία που αντικατοπτρίζεται και στο ίδιο το όνομα της εταιρείας, το όραμά της να επεκταθεί σε 26 χώρες έως το 2026, υποστηρίζεται από τη συνεχή ενίσχυση της ομάδας, καθώς η Kaizen Gaming καλωσορίζει κάθε χρόνο πάνω από 1.000 νέους Kaizeners. Δεν μένει όμως μόνο στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς κύριος πυλώνας της εταιρικής κουλτούρας είναι η ευεξία και η εξέλιξη των εργαζόμενων μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης και την προώθηση κάθετων και οριζόντιων εσωτερικών μετακινήσεων. Μάλιστα, μέσα στο 2023 ανακοινώθηκαν 333 προαγωγές και 134 εσωτερικές μετακινήσεις.

Με την υποστήριξη και το πάθος του #oneteam, η Kaizen Gaming δεσμεύεται να συνεχίσει να εξασφαλίζει την παροχή μιας μοναδικής εργασιακής εμπειρίας για όλους τους Kaizeners.

Σχετικά με την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming αποτελεί μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο του GameTech με τα brands Betano και Stoiximan. Με ένα δυναμικό 2.200 ανθρώπων, η Kaizen Gaming επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο να φτάσει τους 3.000 εργαζόμενους το 2024 σε 20 αγορές. Με εστίαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την ομάδα της και την εξυπηρέτηση του πελάτη, η Kaizen Gaming συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά στην αγορά και να προσφέρει μια εκπληκτική παικτική εμπειρία στους χρήστες της.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το careers.kaizengaming.com.