Ideal Holdings: Νέες επενδύσεις και υψηλές αποδόσεις το 2022

Την ολοκλήρωση δύο ακόμη εξαγορών εταιρειών στόχων αναμένει έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς η Ideal Holdings, εισηγμένη εταιρεία, η οποία ειδικεύεται σε επενδύσεις σε τρίτες εταιρείες με στόχο το scale up αυτών και την αποκόμιση σημαντικών υπεραξιών για τους μετόχους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, μετά τις φετινές κινήσεις απόκτησης της Coleus Packaging (δραστηριοποιείται στον τομέα της συσκευασίας) στη Νότια Αφρική και της Netbull που δραστηριοποιείται στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, οι επενδυτικοί στόχοι διευρύνονται ωστόσο η ωρίμανση των νέων κινήσεων απαιτούν ένα εύλογο διάστημα.

Η επενδυτική πρακτική που ακολουθείται από τη διοίκηση της Ideal είναι οι εξαγορές να γίνονται όχι μόνο με καταβολή μετρητών, αλλά και μέσα από διάθεση μετοχών της εισηγμένης, ενώ δεδομένου του μηδενικού δανεισμού της, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα δανειακής μόχλευσης, η οποία κατά τη στρατηγική της δεν πρέπει να ξεπερνά το διπλάσιο της λειτουργικής της κερδοφορίας. Σημειώνεται ότι για το 2021 τα κέρδη EBITDA υπερέβησαν τα 15 εκατ.ευρώ.

Έως σήμερα η Ideal, ως πολυμετοχικό επενδυτικό σχήμα έχει επενδύσει περίπου 105 εκατ. ευρώ ενώ η μέση απόδοση των επενδύσεων κυμαίνεται σήμερα στο 26,6% . Ο μέσος στόχος σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου είναι η απόδοση να κινείται στο 20% ενώ ο μέσος στόχος αποεπένδυσης είναι τα 4-5 χρόνια. Σημειώνεται ότι πέρα από το management που ελέγχει γύρω στο 37% της Ideal, ποσοστό 20% ελέγχει ο όμιλος Δαυίδ, 26% θεσμικά χαρτοφυλάκια, και από 5% οι επιχειρηματίες Π. Γερμανός και Β. Κάτσος.

Στο σημερινό χαρτοφυλάκιο της Ideal Holdings περιλαμβάνονται οι:

Astir Vitogiannis–Coleus Packaging: H Astir είναι εταιρεία παραγωγής μεταλλικών πωμάτων στα Οινόφυτα Αττικής με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Εξάγει πάνω από 95% της παραγωγής της σε Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Ασία. Πελάτες της είναι βασικά πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής μπύρας, αναψυκτικών και ποτών. Ανακοίνωσε την εξαγορά της Coleus Packaging με έδρα την Νότιο Αφρική, η οποία εξάγει το 25% της παραγωγής της σε δέκα χώρες περιφερειακά από την Ν. Αφρική. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί με την έγκριση της γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής μέχρι 30 Ιουνίου 2022. Οι εγκαταστάσεις της είναι ιδιόκτητες και ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρόμοιος με της Astir. Οι πελάτες της Coleus είναι συμπληρωματικοί με τους πελάτες της Astir και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας της και αύξησης του κοινού πελατολογίου.

Το 2021 σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ήταν €60 εκατ. και EBITDA €10,8 εκατ. και εκτιμάτε ότι ο τζίρος θα ανέλθει στα 75 εκατ.ευρώ. Επενδυτικός στόχος είναι η λειτουργική βελτίωση της Coleus σε επίπεδα παρόμοια της Astir, η περαιτέρω αύξηση των μεγεθών και η αποκρυστάλλωση της αξίας μέσω συμμετοχής σε μεγαλύτερο σχήμα.

ADACOM–Netbull: Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η ADACOM είναι από τις παλαιότερες και πλέον γνωστές εταιρείες στον χώρο των trust services και cybersecurity, με μεγάλο πελατολόγιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Netbull είναι μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας με εξειδίκευση στα managed security services που προσφέρονται μέσω του δικού της κέντρου ασφαλούς λειτουργίας «eIASIS». Η εταιρεία είναι γνωστή και από τις υπηρεσίες της για την απόκριση συμβάντων, καθώς διαχειρίστηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα.

O συνδυασμός αυτών των υπηρεσιών με το χαρτοφυλάκιο λύσεων της ADACOM Trust Services και Cybersecurity, επιτρέπει στην Ideal να είναι πάροχος στην Ελλάδα με ολιστική προσφορά η οποία μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε μέγεθος οργανισμού να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις κυβερνοασφάλειας του εξελισσόμενου τοπίου απειλών.

Το 2021 σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ήταν €17 εκατ. και EBITDA €2,4 εκατ. και εκτιμάται ότι το 2022 τα μεγέθη θα είναι σημαντικά μεγαλύτερα. Επενδυτικός στόχος είναι η συγχώνευση της Netbull με την ADACOM και η περαιτέρω επένδυση στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και της πληροφορικής.

Three Cents Artisanal Beverages: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά των premium mixers και tonics με έδρα την Ελλάδα. Ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 και έκτοτε μεγαλώνει με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης κάθε χρόνο, προσφέροντας νέα προϊόντα, είτε σε επίπεδο γεύσεων είτε σε επίπεδο διαφοροποίησης (Zero Sugar Line). Τα προϊόντα της εταιρείας Three Cents εξάγονται σε περισσότερες από 34 χώρες και το 2022 αναμένεται οι πωλήσεις στο εξωτερικό να υπερβούν τις πωλήσεις στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα θα κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Το 2021 η εταιρία έκανε ρεκόρ πωλήσεων με €7,7 εκατ. και EBITDA με €1,5 εκατ. Επενδυτικός στόχος είναι η άνοδος των πωλήσεων μέσω επενδύσεων σε marketing και promotion και η ισχυροποίηση του brand σε διεθνές επίπεδο.

