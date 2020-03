Κορονοϊός: Η BEAT ξεκινάει από σήμερα τηλεργασία

Με μία ανάρτηση του στο facebook ιδρυτής του BEAT, Νίκος Δρανδάκης ανακοίνωησε ότι από σήμερα αποφασίστηκε η εργασία από το σπίτι για όσους μετακινούνται με δημόσια μέσα μεταφοράς, και πιθανότατα από αύριο για όλους, ως ένα αποφασιστικό και υπεύθυνο μέτρο για την μη περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού. Συγκεκριμένα στην ανάρτηση του ο κ. Δρανδάκης αναφέρει:

Ο καθένας να πάρει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί άμεσα

Βρισκόμαστε σε μια στιγμή της ιστορίας παράξενη, μοναδική, που πιθανότατα κανείς μας δεν έχει ξαναζήσει στο παρελθόν. Ο καθένας μας έχει ίσο μερίδιο ευθύνης με όλους τους άλλους για το βαθμό διάδοσης του ιού COVID-19 και συνεπώς για την δημόσια υγεία.

Στο γραφείο της Αθήνας στην Beat αποφασίσαμε να καθιερώσουμε από σήμερα εργασία από το σπίτι για όσους μετακινούνται με δημόσια μέσα μεταφοράς, και πιθανότατα από αύριο για όλους, παρόλο που δεν είχαμε κάποιο κρούσμα ως τώρα. Ταυτόχρονα αναβάλλονται και όλα τα ταξίδια. Είναι απαραίτητο ο καθένας, ιδιώτες, επιχειρήσεις, Δημόσιοι φορείς, να πάρει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί άμεσα. Better safe than sorry.

Ελπίζω να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την απειλή σε όσο χαμηλότερα επίπεδα γίνεται.

Πως η BEAT κατάφερε να προχωρήσει στην τηλεργασία

Σε επικοινωνία που είχε το News24/7 με στελέχη της BEAT ανέφεραν ότι το μέτρο της εργασίας από το σπίτι εφαρμόζεται εδώ και μεγάλο διάστημα από την εταιρεία. Αυτό είναι εφικτό καθώς το σύνολο των εργαζομένων της (σ.σ. πάνω από 350) εργάζονται με φορητούς υπολογιστές, ενώ όλες οι on line εργασίες καταλήγουν σε cloud.