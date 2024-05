Masterclass για υποψήφιους ηθοποιούς και επαγγελματίες του κινηματογράφου

Tο εντατικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων, που θα πραγματοποιηθεί τα Σαββατοκύριακα 15-16 Ιουνίου και 22-23 Ιουνίου 2024 στο ACS Athens Campus, θα καθοδηγείται από τον κορυφαίο παραγωγό της κινηματογραφικής βιομηχανίας Mark Wolper.

Το Ινστιτούτο ACS Athens, σε συνεργασία με τη Wolper Organization, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια μοναδική ευκαιρία για υποψήφιους ηθοποιούς, παραγωγούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους και τεχνικούς κινηματογράφου στην Ελλάδα, διοργανώνοντας το μοναδικό Masterclass “How to Make It in Hollywood”.

Αυτό το αποκλειστικό εντατικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων, που θα πραγματοποιηθεί τα Σαββατοκύριακα 15-16 Ιουνίου και 22-23 Ιουνίου 2024 στο ACS Athens Campus, θα καθοδηγείται από τον κορυφαίο παραγωγό της κινηματογραφικής βιομηχανίας και πρόεδρο της Wolper Organization, Mark Wolper.

Ανακαλύψτε τα μυστικά του κινηματογράφου από έναν θρύλο του Hollywood

Αυτό το καινοτόμο Μasterclass προσφέρει στους συμμετέχοντες απαράμιλλη πρόσβαση στα καλά κρυμμένα μυστικά του Hollywood. Χωρίς να απαιτείται καμία τυπική εκπαίδευση, παρά μόνο ένα γνήσιο πάθος για την κινηματογραφική βιομηχανία, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες από την 40χρονη καριέρα του κ. Wolper.

Η Wolper Organization διαθέτει στο ενεργητικό της ταινίες βραβευμένες με Όσκαρ όπως οι ταινίες L.A. Confidential, Willy Wonka and the Chocolate Factory και το πολυβραβευμένο με Emmy Mists of Avalon. Η Wolper Organization κουβαλάει μια τεράστια κληρονομιά, καθώς έχει λάβει για έργα της 2 Όσκαρ, 7 Χρυσές Σφαίρες και 55 βραβεία Emmy!

“Εκατομμύρια άνθρωποι ονειρεύονται να τα καταφέρουν στο Hollywood, ξοδεύοντας χρόνο, ταλέντο και χρήματα προσπαθώντας να κάνουν αυτό το όνειρο πραγματικότητα, χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά χρειάζεται για να πάρεις τη δουλειά”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Mark Wolper, πρόεδρος της Wolper Organization και απόφοιτος του ACS Athens. “Μέσα από αυτό το Μasterclass, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση απευθείας από εμένα”.

Κλείστε πρώτη θέση στη λεωφόρο της δόξας!

Ξεχάστε το υπέρογκο κόστος της πτήσης στο Hollywood! Αυτό το συναρπαστικό δυο διήμερων Masterclass που θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 Ιουνίου και 22-23 Ιουνίου στo ACS Campus στην Αθήνα, φέρνει τη μαγεία της μεγάλης οθόνης απευθείας στους συμμετέχοντες. Υπό την καθοδήγηση του κορυφαίου παραγωγού της κινηματογραφικής βιομηχανίας και προέδρου της Wolper Organization, Mark Wolper, αυτό το Μasterclass προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να μάθετε από έναν αληθινό θρύλο του Hollywood.

Κύρια σημεία:

Insider Secrets [Μυστικά του επαγγέλματος]: Μάθετε τα μυστικά για να διεισδύσετε και να ξεχωρίσετε στον μαγικό κόσμο του Hollywood.

Personalized Guidance [Εξατομικευμένη καθοδήγηση]: Βρεθείτε τετ-α-τετ (περιορισμένη διαθεσιμότητα) με έναν μέντορα του Hollywood.

Project Consideration [Εξέταση του έργου σας]: Τα έργα σας θα εξεταστούν από τον κ. Wolper και την ομάδα του από τη Warner Bros.

Unbeatable Value [Ασυναγώνιστη τιμή]: Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πληθώρα γνώσεων σε κόστος πολύ μικρότερο από το κόστος ενός ταξιδιού στο Hollywood.

Οι θέσεις για αυτό το αποκλειστικό Masterclass είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν έγκαιρα τις θέσεις τους στην ακόλουθη διεύθυνση: https://theinstitute.gr/hollywood/

Για εγγραφές Early Bird που ολοκληρώνονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2024, παρέχεται έκπτωση.

Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να ξεκλειδώσετε τα μυστικά της επιτυχίας του Hollywood από έναν πραγματικό θρύλο της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Εγγραφείτε σήμερα και κάντε τα κινηματογραφικά σας όνειρα πραγματικότητα!

Σχετικά με το Ινστιτούτο ACS Athens

Το Ινστιτούτο ACS Athens είναι ένας καινοτόμος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει το ACS Athens σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Λειτουργώντας ως γέφυρα που συνδέει εταιρείες, πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, προβλέπει τις αναδυόμενες δυναμικές και εξερευνά τις αλλαγές παραδείγματος παρέχοντας καινοτόμα προγράμματα και εργαλεία που προωθούν τη μάθηση και ενισχύουν τις δεξιότητες ώστε άτομα όλων των ηλικιών να μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Εμπνευσμένες από την Ακαδημία του Πλάτωνα, οι Ακαδημίες του Ινστιτούτου φέρνουν κοντά μαθητές και ειδικούς για να συζητήσουν, να διδάξουν και να ερευνήσουν ιδέες σε πέντε θεμελιώδεις τομείς για την ανέλιξη της ανθρώπινης εμπειρίας, μεταξύ των οποίων η ηγεσία, το μέλλον, η επιστήμη, η ευημερία και οι παραστατικές τέχνες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο ACS Athens, τα προγράμματα και τις προσφορές του είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση: https://theinstitute.gr/.

Σχετικά με τον Οργανισμό Wolper

Στην Wolper Organization, η κληρονομιά δεν είναι απλώς μια λέξη – είναι ένας ζωντανός φόρος τιμής στον διαρκή αντίκτυπο που έχει στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Ιδρύθηκε από τον εμβληματικό David L. Wolper και τώρα διευθύνεται από τον οραματιστή Mark Wolper. Το ταξίδι της Wolper Organization είναι ένα αφήγημα ιστοριών μεταξύ πολλών γενεών. Με πάνω από 500 ταινίες και εκατοντάδες ώρες πρωτοποριακών τηλεοπτικών εκπομπών στο ενεργητικό της, συνεχίζει να τιμά το ηγετικό πνεύμα του David L. Wolper σε κάθε έργο. Η Wolper Organization έχει δημιουργήσει πάνω από 500 ταινίες, οι οποίες έχουν κερδίσει περισσότερα από 150 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων 2 βραβείων Oscar, 55 Emmy, 7 Χρυσών Σφαιρών και 5 βραβείων Peabody, καθώς και αναγνώριση στο Φεστιβάλ Καννών και άλλα αναγνωρισμένα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. Η εταιρεία του κ. Wolper είναι θυγατρική της Warner Bros στο Hollywood για πάνω από 40 χρόνια.