Mega deal στο Ελληνικό μετά τη συμφωνία Lamda Development – ΙΟΝ Group

Κεντρικά γραφεία, κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικότητας, αλλά και κατοικίες θα δημιουργήσει το γκρουπ στην Ελλάδα. Η αξία της συμφωνίας και τα παράπλευρα οφέλη.

Έως πρότινος τα σχέδια της Lamda Development μέσω ίδιων επενδύσεων και των επιμέρους συμφωνιών με επιχειρηματικά κεφάλαια και εταιρείες αφορούσαν κυρίως σχέδια για κατοικίες, υποδομές τουρισμού, αναψυχής και retail. Χθες, ωστόσο, ανακοινώθηκε και μια σύνθετη συμφωνία με το ION Group.

Επιβεβαιώθηκε η πρόθεση επένδυσης 450 εκατ.ευρώ για την αγορά γής (250 χιλιάδες τ.μ.) αλλά και του 2% των μετοχών της εισηγμένης ελληνικής εταιρείας από το πολυεθνικό γκρουπ ΙΟΝ, του οποίου επικεφαλής είναι ο Andrea Pignarato.

Πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας του ομίλου ΙΟΝ με την Lamda Development είχαν προηγηθεί διεθνή δημοσιεύματα στα οποία περιγράφονταν η πρόθεση για μεγάλης κλίμακας επένδυση του ομίλου ION στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ανάβυσσο αλλά και οι προχωρημένες συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Η επένδυση ωστόσο πήρε νέα κατεύθυνση προς το Ελληνικό καθώς η ωριμότητα του ακινήτου, πέρα από τα credits της Lamda Development φαίνεται κατά πληροφορίες πως ήταν οι αποφασιστικοί παράγοντες για τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας.

Στην περίμετρο της συμφωνίας αθροιστικής αξίας 450 εκατ.ευρώ περιλαμβάνεται, όπως ανακοινώθηκε, η απόκτηση οικοπέδων εντός της έκτασης για τη δημιουργία γραφειακών χώρων, εκθεσιακού κέντρου και κατοικιών. Τα οικόπεδα χωροθετούνται στο βόρειο μέρος του ακινήτου (προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης) ενώ την ωρίμανση των μελετών και της αδειοδότησης των αναπτύξεων έχει αναλάβει η Lamda για λογαριασμό του γκρουπ ΙΟΝ, το οποίο αναμένεται να επενδύσει επιπλέον 1 δις.ευρώ έως το 2030, οπότε προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών.

Τα οικόπεδα που θα στεγάσουν τους γραφειακούς χώρους είναι εκείνα που προβλέπονταν να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές τράπεζες (με βάση σχετικά MoU, τα οποία ωστόσο δεν τελεσφόρησαν).

Σε ό,τι αφορά τα συγκροτήματα κατοικιών αναμένεται να δημιουργηθούν σε οικόπεδα, πέραν των τριών που η Lamda ήδη έχει θέσει σε διαγωνιστική διαδικασία.

Η «τιμολόγηση» των οικοπέδων έχουν ως ανώτατο εύρος τιμής τα 2.200-2.300 ευρώ ανά τ.μ., ωστόσο η περιοχή αυτή δεν είναι ο μέσος όρος, καθώς το γκρούπ ΙΟΝ θα δημιουργήσει και γραφειακές υποδομές σε λιγότερο προνομιακά ενδεχομένως οικόπεδα.

Η παραπάνω συμφωνία εκτός του οικονομικού αντικτύπου προσθέτει επίσης νέα χαρακτηριστικά στη συνολική ανάπτυξη του Ελληνικού, που έως πρότινος είχε ως βασικές χρήσεις την κατοικία, τον τουρισμό και την αναψυχή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις δε το γκρούπ ΙΟΝ θα προσελκύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια για την υλοποίηση και ανάπτυξη του δικού του business hub, με παράπλευρα πιθανώς οφέλη και για την εμπορευματοποίηση νέων οικοπέδων ή αναπτύξεων της ίδιας της Lamda.