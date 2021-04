MPW Summit: Όλα όσα έγιναν στο μεγάλο συνέδριο του Fortune Greece στις 15 Απριλίου

Σε έναν ψηφιακό «μαραθώνιο» οκτώ ωρών, το Most Powerful Women Summit online την Πέμπτη 15 Απριλίου έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας. Ισχυρές γυναίκες του επιχειρείν, μαζί με κορυφαίους ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς και πολιτικούς ηγέτες και εκπροσώπους από την θεσμική ηγεσία έδωσαν το στίγμα της επόμενης μέρας με πρωτοβουλίες και "πράξεις".

ADVERTISING

Περισσότεροι από 50 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατέθεσαν τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται εδώ και τώρα, στα καυτά ζητήματα της περιβαλλοντικής κρίσης, της πρόσβασης στην τεχνολογία, στην Υγεία, την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, με κοινό παρονομαστή την συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.

Το Most Powerful Women Summit συμπίπτει με την έκδοση του νέου τεύχους του Fortune που κυκλοφορεί αυτή την Τρίτη 20 Απριλίου και περιλαμβάνει την ετήσια έρευνα «Most Powerful Women in Business».

Ευχαριστούμε τους περισσότερους από 1.300 θεατές που παρακολούθησαν το συνέδριο μέσω της πλατφόρμας της eventora.

Το News247.gr και το Ladylike.gr ήταν Media partners του συνεδρίου, ενώ στο πάνελ “Tackling gender equality in the workplace during the Greek #METOO” συμμετείχε ως ομιλήτρια η Μίνα Μπιράκου, Content Director της 24 MEDIA.

Όλο το συνέδριο και τα βίντεο των discussion panel είναι πλέον διαθέσιμα στο Υoutube και στη σελίδα του Fortune Greece. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις