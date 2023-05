Όμιλος ΜΕΤΡΟ: Οι επιδόσεις του 2022 και οι στόχοι για την τριετία 2023-2026

Νέες επενδύσεις σε υποδομές, δίκτυο αλλά και ψηφιοποίηση δρομολογεί ο όμιλος ΜΕΤΡΟ, έχοντας ολοκληρώσει την περασμένη χρονιά με αυξημένη κερδοφορία κόντρα στις δυσμενείς συνθήκες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, κ. Αριστοτέλη Παντελιάδη «η περυσινή χρονιά ήταν μια παράξενη χρονιά με πιέσεις από τον πληθωρισμό», ωστόσο οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις έφτασαν τα 1,501 δις.ευρώ αυξημένες κατά 9,5%. Αν και η αύξηση τζίρου αποδίδεται κυρίως στο εφέ των ανατιμήσεων προϊόντων και όχι σε αύξηση των πωλήσεων κατ΄όγκο, εν τούτοις η κερδοφορία του ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη «οι επενδύσεις και η διαχείριση του λειτουργικού κόστους σ’όλες τις προηγούμενες χρήσεις, αποδίδουν». Έτσι, τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν σε 60,5 εκατ.ευρώ έναντι 53,4 εκατ.ευρώ το 2021 (αύξηση 13,3%), ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 28,4 εκατ. ευρώ έναντι 22,4 εκατ.ευρώ το προηγούμενο έτος, (αύξηση 26,8%).

Σημειώνεται ότι μέσα στο 2022 ο όμιλος απορρόφησε το αυξημένο κόστος ενέργειας (+8,9 εκατ.ευρώ) με την βοήθεια και της κρατικής επιδότησης αλλά και το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας (+8,3 εκατ.ευρώ).

«Εχουμε την πολυτέλεια ως μη εισηγμένη εταιρεία να σκεφτόμαστε περισσότερο το μέλλον παρά το παρόν. Και όταν επενδύουμε βλέπουμε μπροστά μας το μέλλον. Η βελτίωση δεν οφείλεται σε κάτι μαγικό που κάναμε πέρυσι αλλά στις επενδύσεις που κάναμε από την εξαγορά Βερόπουλου και μετά» είπε ο κ. Παντελιάδης.

Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους 280 εκατ. ευρώ στην επόμενη τετραετία (2023-2026), με στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, τη δημιουργία νέου κέντρου διανομής στον Ασπρόπυργο και επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για το τρέχον έτος υπολογίζονται επενδύσεις 50 εκατ.ευρώ ενώ εφόσον υπάρξει η κατάλληλη ευκαιρία αγοράς οικοπέδου στον Ασπρόπυργο, ο όμιλος υπολογίζει να δαπανήσει επιπλέον 50 εκατ.ευρώ για τη δημιουργία νέου logistics center στην Αττική, που θα υποκαταστήσει τα δύο μικρότερα που διατηρεί.

Στο σχεδιασμό ανάπτυξης των METRO Cash & Carry δρομολογείται η δημιουργία ενός dark store και τριών hubs, αλλά και η ανάπτυξη 25 νέων καταστημάτων My Market, συμπεριλαμβανομένων και των MymarketLocal, του μοντέλου δικαιόχρησης (franchise) στο οποίο πρόσφατα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται η εταιρεία. Μέχρι το τέλος του 2025, το πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει συνολικά 80 Mymarket Local μεγαλώνοντας το αποτύπωμα της αλυσίδας στην ελληνική αγορά.

Στο επενδυτικό πλάνο έχει μπει και η αγορά της Κύπρου, όπου ήδη η εταιρεία δραστηριοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια. Οι πωλήσεις της MCC BEST VALUE αυξήθηκαν κατά 57% σε σχέση με το 2021 καθώς όλο και περισσότεροι επαγγελματίες μαθαίνουν και αξιοποιούν το μοντέλο των Cash and Carry που η METRO παρουσίασε στη χώρα. Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό, η εταιρεία αγόρασε στη Λευκωσία ένα οικόπεδο 6.500 τ.μ. για να χτίσει το 2ο κατάστημα της BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, μεγέθους 3.000 τ.μ.

Στοχεύοντας επίσης στην ενεργειακή ουδετερότητα των εγκαταστάσεων και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο στον κλάδο σούπερ μάρκετ, πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουν εγκατασταθεί 97 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 25MW, που θα εξασφαλίζουν το 30% των ενεργειακών απαιτήσεων της εταιρείας. Η επένδυση συνολικού ύψους 18 εκατ.ευρώ, δανειοδοτείται κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Προτεραιότητα αποτελεί και ο Ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς η πρόκληση για τη METRO είναι, σταδιακά, κάθε πόστο εργασίας να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες παροχής πληροφοριών και ψηφιακής εξυπηρέτησης, αναβαθμίζοντας την εργασιακή καθημερινότητα των εργαζομένων και την εμπειρία των πελατών.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στους Ανθρώπους της, δίνοντας αυξήσεις και πρόσθετες παροχές ύψους 8,5 εκατ.ευρώ τη διετία 2022-2023. Παράλληλα στηρίζει το Ανθρώπινο Δυναμικό σε όλη την Ελλάδα με ένα πολυσύνθετο πλάνο εκπαίδευσης και πολλές δράσεις εσωτερικής επικοινωνίας.

Η ΑΓΟΡΑ

Ο κ. Παντελιάδης πέραν της ανάλυσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της αλυσίδας τοποθετήθηκε και σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην αγορά, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανατιμήσεις προϊόντων αλλά «μικρότερου ύψους και έντασης». Κατά τον ίδιο ήδη καταγράφονται αποκλιμακώσεις τιμών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων (σπορέλαια, χαρτικά, γάλα), ενώ εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός τροφίμων θα υποχωρήσει στο τέλος του 2023 πέριξ του 5% από 11% σήμερα.

Αναφέρθηκε επίσης στη λήξη εφαρμογής του «καλαθιού» (στο οποίο έχει ασκήσει κριτική και κατά το παρελθόν), εκτιμώντας ότι αντιμετωπίζεται πλέον από τους καταναλωτές «ως μια από τις πολλές προωθητικές ενέργειες». Αναφέρθηκε επίσης στην άρση της διάταξης περί σταθερού μικτού περιθωρίου κέρδους, που επιβλήθηκε το 2020 εν μέσω πανδημίας, σημειώνοντας ότι στέρησε ευελιξία στο λιανεμπόριο να ασκήσει ενεργή εμπορική πολιτική.

Τέλος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο δημιουργίας συνδέσμου εκπροσώπησης των επιχειρήσεων του κλάδου, σημειώνοντας ότι ωριμάζουν οι συνθήκες για μια τέτοια εξέλιξη.

