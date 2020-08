ΟΠΑΠ: Ολοκληρώθηκε η επένδυση στην Stoiximan

H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι, σε συνέχεια της από 21ης Απριλίου 2020 ανακοίνωσης, η 100% θυγατρική της εταιρεία, OPAP Investment Ltd, απέκτησε από την εταιρεία TCB Holdings Ltd το προσυμφωνηθέν άμεσο μερίδιο 51% στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο (SMGC) που διεξάγεται από την εταιρεία GML Interactive Ltd, έναντι συνολικού καθαρού (μετά από την αφαίρεση του 36,75% μεριδίου της OPAP στην TCB) ανταλλάγματος ποσού 90,2 εκ. ευρώ πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων ποσού 3 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η OPAP Investment θα καταβάλλει για τα έτη 2020 και 2021 earnouts, υπό τον όρο επίτευξης των κριτηρίων απόδοσης που έχουν οριστεί για την SMGC.

Μετά από την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας συναλλαγής, η ΟΠΑΠ συμμετέχει συνδυαστικά με ποσοστό 69% στην SMGC, ενώ διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 36,75% στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Stoiximan εκτός Ελλάδος και Κύπρου, η οποία διεξάγεται υπό την επωνυμία “Betano”.

Τέλος, η OPAP Investment θα προβεί

(α) στην απόκτηση πρόσθετου έμμεσου μεριδίου 15,48% στην SMGC έναντι συνολικού καθαρού ανταλλάγματος 43,2 εκ. ευρώ πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθέσιμων (και earnouts για τα έτη 2020 και 2021), η οποία θα οδηγήσει σε συνολική συμμετοχή 84,49% στην SMGC, καθώς και

(β) στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της SMGC έναντι ανταλλάγματος 30 εκ. ευρώ, άμα τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές και αρχές ανταγωνισμού. Σκοπός είναι η SMGC να λειτουργεί υπό την επωνυμία «Stoiximan» μέσω ξεχωριστού νομικού προσώπου.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το συνολικό καθαρό αντάλλαγμα που έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες συναλλαγές, εντός του έτους 2020, ανέρχεται σε 163,40 εκ. ευρώ.