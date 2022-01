Πώς θα διακοσμήσεις εύκολα και έξυπνα το σπίτι σου; Επόμενη στάση "Νερατζιώτισσα"

Η έλευση του νέου καταστήματος ΙΚΕΑστο The Mall Athens , λίγα βήματα, μερικές στάσεις μακριά μας ήταν αναμφίβολα μία από τις -ευχάριστες- ειδήσεις με τις οποίες υποδεχτήκαμε το 2022, αλλά και ένα από τα καλύτερα δώρα που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας.

Ένα κατάστημα νέας γενιάς, που φέρνει ακόμα πιο κοντά στο σπίτι μας όλα όσα εκείνο χρειάζεται, κάνοντας πιο εύκολες και έξυπνες τις αγορές μας για μία ολοκληρωμένη εμπειρία, που πλέον γίνεται πιο προσβάσιμη και καλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες του σύγχρονου καταναλωτή.

Διανύουμε, άλλωστε, μία εποχή όπου τα πάντα αλλάζουν, όπου τα φυσικά καταστήματα οφείλουν πια να ακολουθούν τους φρενήρεις ρυθμούς του ηλεκτρονικού εμπορίου και που το λιανεμπόριο αποκτά πολλές μορφές, διευκολύνοντας τον καταναλωτή και δίνοντας διαφορετικές οδούς για να πραγματοποιήσει εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα τις αγορές του.

Σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται και το νέο concept της ΙΚΕΑ με το πρωτοποριακό κατάστημα που έρχεται στην "καρδιά" της πρωτεύουσας, προσφέροντας εναλλακτικές πρόσβασης και μία κοντινή απόδραση για ευχάριστες αγορές.

Αστείρευτη έμπνευση, ευκολία, άνεση, χιλιάδες επιλεγμένα και δημοφιλή προϊόντα για άμεση παράδοση έτοιμα να γεμίσουν τις μπλε τσάντες ΙΚΕΑ, έξυπνα εργαλεία που μετατρέπουν κάθε ανάγκη σε λύση, εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να βοηθήσει τον πελάτη, είτε να σχεδιάσει είτε να προγραμματίσει τις αγορές του, όλα αυτά σε 1.900 τετραγωνικά μέτρα μέσα στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας, το The Mall Athens.

Ένα μικρό "σπίτι" για το σπίτι μας, με τρεις διαφορετικές εισόδους/εξόδους και με πολλά self check out ταμεία για να ολοκληρώσουμε τις αγορές μας αποφεύγοντας αναμονή και ταλαιπωρία.

Digital περιήγηση

Στο νέο ΙΚΕΑ μπορεί κανείς να ανακαλύψει έτοιμες ιδέες μέσα από τα τρία ολοκληρωμένα δωμάτια και τις λειτουργικές βινιέτες με διαφορετικούς συνδυασμούς, ενώ με τα digital εργαλεία όπως οθόνες αφής μέσα και έξω από τα δωμάτια θα έχει την ευκαιρία να βρει περισσότερες λύσεις και πιο αναλυτικές πληροφορίες για την ιδανική επίπλωση και διακόσμηση.

Την ίδια ώρα, μέσα από digital oθόνες θα μπορεί να ενημερώνεται για τις διαστάσεις, τους συνδυασμούς ακόμη και για τα υλικά των προϊόντων.

Η σχεδίαση γίνεται προσωπική υπόθεση

Το νέο κατάστημα ΙΚΕΑ προκαλεί τη φαντασία του πελάτη, επιτρέποντάς του να την απλώσει στον χώρο, μεταφέροντάς τη στο σπίτι των ονείρων του μέσα από ένα κέντρο σχεδιασμού όπου μπορεί να σχεδιάσει με ησυχία, ηρεμία και σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες τόσο την κουζίνα όσο και τη ντουλάπα του.

Μάλιστα, στο ίδιο σημείο μπορεί να ολοκληρώσει τις αγορές του, καθώς πρόκειται για ένα ευέλικτο κέντρο όπου του δίνει τη δυνατότητα και να πληρώσει.

Ψωνίζοντας έρχεται η όρεξη. Κυριολεκτικά...

Από το κατάστημα IKEA «νέας γενιάς» στο The Mall Athens, δεν θα μπορούσε να λείπει το αγαπημένο μας Swedish Deli, το απολαυστικό εστιατόριο μαζί με το Σουηδικό κατάστημα τροφίμων, με τα οποία έχουμε ταυτίσει τις αγορές μας από κάθε κατάστημα ΙΚΕΑ.

Το Swedish Deli, ένας εσωτερικός χώρος 268 τετραγωνικών και εξωτερικά 500 τμ, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν απολαμβάνοντας ένα γεύμα ή να πάρουν ένα σνακ για τη συνέχεια της βόλτας τους. Έχει δυνατότητα φιλοξενίας για αυτήν την περίοδο 128 ατόμων και 160 ατόμων σε μία κανονική περίοδο λειτουργίας.

To εστιατόριο σερβίρει τις αγαπημένες γεύσεις ΙΚΕΑ όπως τα αγαπημένα μας κεφτεδάκια, σολομό και το απολαυστικό Hot Dog που τώρα έρχεται σε νέα εκδοχή Mega.Όλα αυτά και σε Take away φιλικές για το περιβάλλον συσκευασίες, τις οποίες μπορούμε να γεμίσουμε με παραδοσιακές σουηδικές λιχουδιές για το σπίτι όπως φυτικά κεφτεδάκια και σολομό ΙΚΕΑ.

Οι βιώσιμες λύσεις άλλωστε, η μείωση του κόστους και η εξοικονόμηση ενέργειας βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της ΚΕΑ, με φιλικά προς το περιβάλλον έπιπλα, υφάσματα και προϊόντα που θα ανακαλύψεις στο νέο κατάστημα.