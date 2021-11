Πόσα ξενοδοχεία διαχειρίζονται στην Ελλάδα οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες του κόσμου;

Σχεδόν στο σύνολο τους οι δέκα μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες του κόσμου, έχουν παρουσία στη χώρα μας, η οποία για πολλά χρόνια περιορίζονταν στη διαχείριση ξενοδοχείων της Αθήνας. Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει περίπου 50 ξενοδοχειακές μονάδες σε διάφορες περιοχές, τις οποίες διαχειρίζονται οι παγκόσμιοι κολοσσοί είτε απευθείας είτε μέσω franchise. Τα ακίνητα που φιλοξενούν τις εν λόγω μονάδες, ανήκουν σε Έλληνες και ξένους ιδιώτες, ξενοδόχους και μη, ή σε διεθνή funds. Μόνο μια ευρωπαϊκή εταιρεία, η Accor, καταφέρνει να βρίσκεται στο «πάνθεον» των ισχυρών της παγκόσμιας ξενοδοχίας, αφού όλες οι άλλες εταιρείες είναι αμερικανικών συμφερόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από 15 περίπου χρόνια οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες, αποφάσισαν να επικεντρωθούν στο ρόλο τους, δηλαδή αυτόν του διαχειριστή, και να πουλήσουν χιλιάδες ακίνητα που στεγάζουν τα ξενοδοχεία τους, κρατώντας μόνο ελάχιστα, μεγάλης αξίας σε σημαντικούς προορισμούς του κόσμου.

Σήμερα η μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχείων στον κόσμο είναι η Wyndham Hotel Group. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία η Wyndham αντιπροσωπεύει σχεδόν 9.300 μονάδες στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της. Ακολουθούν οι ανταγωνιστές της Marriot International και η Choice Hotels International, με 7.484 και 7.118 ακίνητα, αντίστοιχα. Η παγκόσμια αγορά ξενοδοχειακών ακινήτων γνωρίζει συχνά μεγάλες διακυμάνσεις αφού μια εξαγορά ή μια πώληση, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εξαγορά της La Quinta Holdings από τη Wyndham με τη δεύτερη να προσθέτει πάνω από 900 ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της το 2019.

Εντυπωσιακός είναι και ο ρυθμός ανάπτυξης νέων ξενοδοχείων, ο οποίος μπορεί να «πάτησε για λίγο φρένο» λόγω της πανδημίας, όμως είναι ανοδικός. Μόνο στις ΗΠΑ υπήρχαν πάνω από 5.700 ακίνητα στο στάδιο ανάπτυξης από τον Μάρτιο του 2020, καθιστώντας τις ΗΠΑ μία από τις πιο παραγωγικές χώρες από άποψη κατασκευής νέων ξενοδοχείων.

Η παρουσία των ξενοδοχειακών αλυσίδων στην Ελλάδα

Το ντεμπούτο της στη χώρα μας έκανε πριν από μερικά χρόνια η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα στον κόσμο Wyndham Hotels & Resorts, η οποία διαθέτει 9.300 ξενοδοχεία σε 75 χώρες σε όλο τον κόσμο.

H Wyndham είναι εταιρεία ξενοδοχειακού franchising και διαθέτει ένα portfolio 20 ξενοδοχειακών brands. Η αμερικανική εταιρεία επίσης δραστηριοποιείται στο κομμάτι της παροχής υπηρεσιών ξενοδοχειακού management, με περισσότερα από 400 ξενοδοχεία υπό τη διαχείρισή της. Στην Ελλάδα η εταιρεία διαχειρίζεται το Wyndham Grand Crete Mirabello Bay στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το Ramada Plaza by Wyndham Thraki στην Αλεξανδρούπολη, δύο ξενοδοχεία στην Αθήνα στα Wyndham Athens Residence και Wyndham Grand Athens, δύο στο Λουτράκι τα Ramada by Wyndham Loutraki Poseidon Resort και Wyndham Loutraki Poseidon Resort, ένα στη Νέα Μάκρη το Ramada by Wyndham Attica Riviera, ένα στη Ρόδο το Akti Imperial Hotel & Convention Center Dolce by Wyndham και ένα στην Βραυρώνα Αττικής το Dolce by Wyndham Attica Riviera.

Η 2η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα στον κόσμο, η Αμερικανική Marriott με σταθερή παρουσία δεκαετιών στη χώρα μας, που ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά και την εξαγορά της αλυσίδας Starwood. H Marriott International διαχειρίζεται 7.500 ξενοδοχεία σε 131 χώρες σε όλο τον κόσμο, αριθμώντας πάνω από 1,4 εκατ. δωμάτια. Αυτή είναι και η εταιρεία με την μεγαλύτερη παρουσία στην Ελλάδα, μέσω των διαφόρων brands της. Αναλυτικά με το band της Autograph Collection, διαχειρίζεται στην Αθήνα το Academias Hotel, στη Μύκονο το Aegon Mykonos, στα Χανιά το Domes Noruz Chania και στην Ελούντα το Domes of Elounda. Με το brand της Marriott Hotels διαθέτει το Athens Marriott Hotel στην Αθήνα, με το Moxy το Moxy Patra Marina στην Πάτρα και με το brand Sheraton το Sheraton Rhodes Resort στη Ρόδο. Ισχυρή παρουσία έχει το brand της The Luxury Collection με 9 μονάδες. Στην Κρήτη με τα Blue Palace στην Ελούντα και Domes Zeen Chania, στα Χανιά, στην Κέρκυρα το Domes Miramare, στην Αθήνα τα Hotel Grande Bretagne και King George, τη Σαντορίνη με τα Mystique και Vedema, τη Μύκονο με το Santa Marina Resort & Villas και τέλος στην Costa Navarino στη Μεσσηνία με τα The Romanos, και Westin Resort με το brand της Westin.

Την 3η θέση παγκοσμίως κατέχει η ξενοδοχειακή αλυσίδα Choice Hotels International με 7.100 ξενοδοχεία σε 41 χώρες εκ των οποίων 19 ευρωπαϊκές χώρες εκτός της χώρας μας.

Η Hilton Worldwide κατέχει την 4η θέση παγκοσμίως αφού διαχειρίζεται 6,200 ξενοδοχεία σε 118 χώρες. Στη χώρα μας διαχειρίζεται το Hilton Athens της Αθήνας, αλλά και το ολοκαίνουριο The Royal Senses Resort & Spa Crete Curio Collection by Hilton, που βρίσκεται έξω από το Ρέθυμνο Κρήτης και αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το 2022.

Η InterContinental Hotels Group είναι η 5η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα στον κόσμο με 5.700 ξενοδοχεία σε 100 χώρες. Η παρουσία της αμερικανικής εταιρείας στη χώρα μας είναι με 3 μονάδες στην Αθήνα τα Crowne Plaza Athens - City Centre, InterContinental Hotels Athenaeum και Holiday Inn Athens – Airport και μια στη Θεσσαλονίκη με το ξενοδοχείο Holiday Inn Thessaloniki.

Η γαλλική Accor είναι η 6η δύναμη στον κόσμο με 5.100 ξενοδοχεία σε 100 χώρες σε όλο τον κόσμο και περίπου 700.000 δωμάτια.

Στη χώρα μας επεκτείνεται συνεχώς με τα διάφορα brands της. Στην Αθήνα διαχειρίζεται τέσσερις μονάδες, τα Novotel Athenes, Athens Capital Center Hotel - Mgallery Collection, Ibis Styles Athens Routes και Sofitel Athens Airport. Στην Κρήτη το ibis Styles Heraklion Central Hotel, ενώ του χρόνου θα ανοίξει στον Άγιο Νικόλαο το Niko Seaside Resort Crete MGallery. Τέλος στη Ρόδο διαχειρίζεται το Mercure Rhodes Alexia και στην Κέρκυρα το Angsana Corfu Hotel.

Η αλυσίδα ανεξάρτητων ξενοδοχείων Best Western Hotels & Resorts διέθετε ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, η οποία όμως έχει συρρικνωθεί. Είναι η 7η δύναμη στον κόσμο με 4.700 ξενοδοχεία σε 100 χώρες. Η παρουσία της στην Ελλάδα είναι στην Αθήνα με το Embassy Hotel, στη Ρόδο με το Hotel Plaza και στη Ζάκυνθο με τα ξενοδοχεία Zante Park Resort & Spa και Galaxy Beach Resort.

Τις θέσεις 8 και 9 στον κόσμο κατέχουν οι ξενοδοχειακές αλυσίδες G6 Hospitality και Red Lion Hotels που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Τη δεκάδα συμπληρώνει η Radisson Hotel Group με περίπου 1.100 ξενοδοχεία σε 115 χώρες. Η παρουσία της αμερικανικής εταιρείας στην Ελλάδα είναι με τρεις μονάδες, στη Αθήνα με το Radisson Blu Park Hotel, Athens, στην Κρήτη με το Radisson Blu Beach Resort, Milatos και στη Σαντορίνη Radisson Blu Zaffron Resort.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ξενοδοχειακή εταιρεία Hyatt που βρίσκεται στην παγκόσμια 20αδα, ενισχύει πλέον την παρουσία της στην Ελλάδα, μετά και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της αλυσίδας Apple Leisure Group. Έτσι πλέον διαχειρίζεται το Hyatt Regency Thessaloniki στη Θεσσαλονίκη, το Grand Hyatt Athens στην Αθήνα, το AluaSoul Zakynthos στη Ζάκυνθο και το MarBella Nido Suite Hotel & Villas στην Κέρκυρα.

