Σιδηρόδρομος: Ετοιμάζεται η επέκταση του δικτύου σε Λαύριο, Ραφήνα, Πάτρα και Καβάλα

Στα μεγάλα έργα του ΕΡΓΟΣΕ που θα συνδέσουν την Ελλάδα με τη ΝΑ Ευρώπη και τα κύρια λιμάνια της χώρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο, τη διαγωνιστική διαδικασία και την αναδιοργάνωση της εταιρίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Βίνης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στο πάνελ με θέμα “Gateways to Prosperity: The Geopolitical and Commercial Value of Greek Ports” εχθές στο Ζάππειο Μέγαρο.

Μέσα στο καλοκαίρι ο διαγωνισμός των έργων

Όπως ανέφερε ο κ. Βίνης το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΕΡΓΟΣΕ, θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία έργων ύψους 3,3 δισ. ευρώ, με βάση τον ανταγωνιστικό διάλογο.

Τα έργα αφορούν: τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορωπί-Λαύριο, τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος-Ραφήνα, τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Ρίο-Πάτρα και τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Τοξότες Ξάνθης.

Τα έργα θα έχουν χαρακτηριστικά σύνθετου διαγωνισμού. Θα ξεκινήσουν με την κατάθεση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στην διαμόρφωση του φυσικού αντικειμένου και ο ανάδοχος θα προκύπτει από προσφορές βάσει ενός μειοδοτικού συστήματος.

Με αυτόν τον τρόπο φιλοδοξείται να ξεπεραστούν τα δομικά προβλήματα που βλέπουμε συχνά στις δημόσιες συμβάσεις και να τρέξουν απρόσκοπτα τα έργα. Η χρηματοδότηση τους θα είναι επίσης ευέλικτη και θα μπορεί να βρίσκει ως πηγή το ΕΣΠΑ, το CEF ΙΙ ή κάποιο αναθεωρημένο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται και ο μεγάλος διαγωνισμός για τον Τεχνικό Σύμβουλο ύψους 38 εκατ. ευρώ. Η ΕΡΓΟΣΕ φιλοδοξεί μέσω του διαγωνισμού αυτού να μπορέσει να ελέγξει αποτελεσματικότερα τα εν εξελίξει και μελλοντικά έργα σε συνεργασία με το καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει.

Σιδηροδρομικά έργα που ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ

Ο ισχυρός άνδρας της ΕΡΓΟΣΕ επισήμανε πως η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4 δισ. ευρώ, τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση της διασυνοριακής διασύνδεσης της Ελλάδας με τη νοτιοανατολική Ευρώπη και στη σύνδεση των κύριων λιμανιών με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθείται πρόσθεσε:

“Επιλέξαμε τη σύγχρονη μέθοδο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου ως βέλτιστη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς προσφέρει μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων έναντι άλλων μεθόδων δημοπράτησης που στο σύνολό τους επιτυγχάνουν την επιτάχυνση της υλοποίησης όλων των έργων”.

Κλείνοντας τόνισε πως “η εταιρεία βρίσκεται σήμερα σε φάση αναδιοργάνωσης και σημαντικής αναβάθμισης των εταιρικών διεργασιών, με σκοπό να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά της σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση της αποστολής της, την παραγωγή έργων.

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας τον Οκτώβριο του 2019, εντοπίσαμε γρήγορα τα προβλήματα που αποτελούσαν τροχοπέδη επί σειρά ετών στην υλοποίηση των έργων”.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Captain Weng Lin και ο Γενικός Διευθυντής της Black Summit Γιάννης Χαραλαμπάκης. Το πάνελ συντόνιζε ο δημοσιογράφος Νίκος Καραγιάννης.

