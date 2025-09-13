Λέιζερ, υπερηχητικοί πύραυλοι και η “πυρηνική τριάδα”: Η Κίνα επιδεικνύει τη στρατιωτική της ισχύ

Ο Σι Τζινπίνγκ προήδρευσε σε παρέλαση στην οποία παρουσιάστηκαν τα πιο σύγχρονα όπλα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Κίνα.

Τα νέα όπλα της Κίνας που παρουσιάστηκαν στην γιγαντιαία στρατιωτική παρέλαση που έλαβε χώρα στην Τιενανμέν, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εγχώριας και διεθνούς προσοχής.

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, προσπάθησε να προβάλει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό ως μια δύναμη στην οποία η χώρα του μπορεί να βασιστεί. Η επίδειξη των πυρηνικών δυνατοτήτων της χώρας στην εν λόγω παρέλαση, έστειλε νέο μήνυμα αποφασιστικότητας του Πεκίνου απέναντι στις ΗΠΑ.

Η επίδειξη περιλάμβανε πυραύλους που ανέδειξαν για πρώτη φορά δημοσίως τη δυνατότητα του Πεκίνου να εκτοξεύει πυρηνικές κεφαλές από γη, θάλασσα και αέρα.

Επίσης, παρουσιάστηκαν υπερηχητικά Supersonic και Hypersonic αεροσκάφη (ακόμη ταχύτερα από τα Supersonic) και Αυτόνομα Οπλικά Συστήματα, ενώ οι επιδείξεις drones και συστημάτων αντι-drone ανέδειξαν τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμες σε έναν μελλοντικό πόλεμο με την Ταϊβάν.

Από την τελευταία παρέλαση που διοργάνωσε ο Σι το 2019, οι σχέσεις του Πεκίνου με την Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί, κάτι που ισχύει και για την ένταση απέναντι στην Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί και επιδιώκει να θέσει υπό έλεγχο.

Η δομή της παρέλασης αντανακλούσε επίσης τις μεγάλες αλλαγές στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA). Σχηματισμοί από τις δυνάμεις κυβερνοπολέμου, υποστήριξης πληροφοριών και αεροδιαστημικής, που συστάθηκαν μόλις πέρυσι σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της στρατιωτικής διοίκησης, παρέλασαν για πρώτη φορά στην πλατεία Τιενανμέν.

Ντεμπούτο για τον προηγμένο πυρηνικό διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM), DF-61:

Διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι DF-61 σε οχήματα εκτόξευσης AP Ng Han Guan

Ο Dongfeng-61, ο πιο προηγμένος πυρηνικός διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος της Κίνας, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην στρατιωτική παρέλαση. Λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές για τον κινητό πύραυλο. Ωστόσο, η παρουσίασή του, μαζί με ένα νέο μοντέλο του πυρηνικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Dongfeng-31, που εκτοξεύεται από σιλό, αναδεικνύει την προσπάθεια του Πεκίνου να επεκτείνει και να εκσυγχρονίσει γρήγορα το πυρηνικό του οπλοστάσιο, μια τάση που ενισχύει τον στρατιωτικό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ.

Εκτός από τους δύο χερσαίους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM), ο PLA παρουσίασε επίσης τον JingLei-1, έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύεται από αέρος, και τον JuLang-3, έναν νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πυραύλο που εκτοξεύεται από υποβρύχιο.

Παρουσιάζοντας αυτούς τους πυραύλους, το Πεκίνο απέδειξε ότι έχει αποκτήσει την ικανότητα να εκτοξεύει πυρηνικά όπλα από το έδαφος, τον αέρα και τη θάλασσα – την λεγόμενη “πυρηνική τριάδα”.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν αυτό το γεγονός ως μια “στρατιωτική επίδειξη που διασφαλίζει την προστασία της κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας του έθνους”. Η Κίνα είναι επίσης πιθανό να βρίσκεται σε θέση να αναπτύξει το οπλοστάσιό της πιο γρήγορα, μεταφέροντας περισσότερες πυρηνικές κεφαλές σε υποβρύχια που εκτελούν περιπολίες, αντί να φυλάσσονται σε κεντρικές αποθήκες.

Αμυντικά συστήματα κατά των drones

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της παρέλασης ήταν ο εξοπλισμός κατά των drones. Η Κίνα επέδειξε το FK351, ένα επίγειο αμυντικό σύστημα κατά των μη επανδρωμένων σκαφών. Ήταν μόλις ένα από τα πολλά όπλα που ενισχύουν την άμυνα των κινεζικών πλοίων, των αρμάτων μάχης και των αεροσκαφών σε μελλοντικές συγκρούσεις που ο PLA αναμένει να καθοδηγούνται όλο και περισσότερο από αυτόνομα οπλικά συστήματα.

Άλλος εξοπλισμός κατά των drones περιελάμβανε άρματα μάχης με μη επανδρωμένους πυργίσκους και συστήματα για την αντιμετώπιση εχθρικών ηλεκτρονικών παρεμβολών. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε πυραυλικά όπλα, όπλα υψηλής ενέργειας λέιζερ και όπλα μικροκυμάτων υψηλής ισχύος ως την “τριάδα” του πολέμου κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Σουγιάς Ντεσάι, πολιτικός επιστήμονας με εξειδίκευση στις αμυντικές υποθέσεις της Κίνας, δήλωσε ότι η έμφαση στα συστήματα κατά των αυτόνομων όπλων δείχνει ότι “ο PLA παρακολουθεί και μαθαίνει από τις τρεις πρόσφατες συγκρούσεις και πολέμους” που περιλαμβάνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας και την σύντομη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν φέτος.

Τόσο τα κινεζικά όσο και τα αμερικανικά στρατιωτικά σενάρια για μια πιθανή σύγκρουση με επίκεντρο την Ταϊβάν περιλαμβάνουν την υπόθεση ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν σε μαζική κλίμακα.

Λέιζερ για τον εντοπισμό εχθρικών αεροσκαφών

Ένα από τα όπλα που τράβηξαν τη μεγαλύτερη προσοχή ήταν το LY-1, ένα τεράστιο λέιζερ που εγκαθίσταται σε πλοία και το οποίο επαίνεσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ως σημαντικό μέρος της αεροπορικής άμυνας του στόλου του PLA.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν συχνά αεροσκάφη παρακολούθησης για να εντοπίζουν τις ναυτικές κινήσεις του εχθρού, για παρατήρηση και εκπαίδευση σε καιρό ειρήνης και για βοήθεια στον προσδιορισμό στόχων σε περίοδο πολέμου. Όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας, όπως ισχυρά λέιζερ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξουδετέρωση εχθρικών αεροσκαφών.

Ωστόσο, η εμφάνιση του LY-1 – η πρώτη δημόσια παρουσίασή του – είναι πιθανό να ενισχύσει τις υποψίες στις ΗΠΑ και τους συμμάχους της για το πότε και πώς η Κίνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα.

Η χρήση λέιζερ από τα κινεζικά πλοία για να τυφλώνουν τους πιλότους των αεροσκαφών κατασκοπείας άλλων χωρών, έχει επανειλημμένα προκαλέσει εντάσεις με γείτονες, καθώς και με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά κατά τα τελευταία χρόνια.

Υπερηχητικοί πύραυλοι κατά πλοίων

Οι πύραυλοι κατά πλοίων χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό από την Κίνα για να υπονομεύσει την στρατιωτική κυριαρχία των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό. Πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, άρχισε να αναπτύσσει έναν πύραυλο για να στερήσει από τις αμερικανικές δυνάμεις την ελευθερία να επιχειρούν σε αυτά τα ύδατα κατά τη διάρκεια πολέμου, όπλα που έχουν γίνει γνωστά ως “δολοφόνοι αεροπλανοφόρων”.

Το σύστημα YJ-17 AP Photo Andy Wong

Το Πεκίνο συνδυάζει τώρα αυτή την εστίαση με τις εξελίξεις στην υπερηχητική τεχνολογία. Στην παρέλαση παρουσίασε τέσσερις νέους υπερηχητικούς πυραύλους από τη σειρά YJ, που προορίζονται για επιθέσεις κατά αεροπλανοφόρων. Ο YJ-17 είναι ένας από τους δύο πυραύλους για τους οποίους οι ξένοι στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι διαθέτουν υπερηχητική πτητική ικανότητα. Τα HGVs μπορούν να ελιχθούν σε υπερυψηλή ταχύτητα μετά την απόσπασή τους από τον πύραυλο εκτόξευσης, για να αποφύγουν τα αντιπυραυλικά αμυντικά συστήματα.

Οι αναλυτές καταγράφουν την τεχνολογία πυραύλων ως έναν από τους τομείς όπου η πρόοδος της Κίνας εξελίσσεται ταχύτατα.

Το 2021, το Πεκίνο σόκαρε τις ΗΠΑ με μια δοκιμή ενός υπερηχητικού διαστημικού σκάφους με δυνατότητα ελιγμών που εκτόξευσε έναν πύραυλο εν μέσω πτήσης – μια αποκάλυψη που οι στρατιωτικοί ηγέτες των ΗΠΑ συνέκριναν με τη “στιγμή Σπούτνικ” της δεκαετίας του 1950, κατά την οποία η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον πρώτο δορυφόρο στο διάστημα, πιο γρήγορα από τις ΗΠΑ.

Ένα “δορυφορικό πλοίο” που ταξιδεύει στον ωκεανό

Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα που αποκαλύφθηκαν στην παρέλαση ήταν το HSU-100, ένας μαύρος κύλινδρος μήκους 20 μέτρων που μοιάζει με υποβρύχιο. Παρουσιάστηκε ως μη επανδρωμένο υποβρύχιο και πιστεύεται ότι προορίζεται για τη συλλογή πληροφοριών ή τη στόχευση εχθρικής δύναμης σε μεγάλες αποστάσεις στον ωκεανό.

Το HSU100 AP Photo Andy Wong

Ήταν ένα από τα πολλά νέα αυτόνομα όπλα που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση. Μαζί με το HSU-100, ο PLA παρουσίασε το AJX-002, το οποίο περιγράφηκε ως ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο για την τοποθέτηση ναρκών — ένα όπλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή αποκλεισμού της Ταϊβάν ή για το κλείσιμο των στενών στην ανατολική Ασία σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Μια σειρά από εναέρια drones για επίθεση και επιτήρηση ήταν επίσης στο πρόγραμμα της επίδειξης, και πολλές από τις επίγειες δυνάμεις που συμμετείχαν έφεραν αυτόνομα οπλικά συστήματα στον εξοπλισμό τους, όπως μικρά drones επιτήρησης που τοποθετούνται σε άρματα μάχης και ρομποτικά σκυλιά που μεταφέρονταν πάνω σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου.