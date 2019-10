World's 50 Best Bars 2019: Δύο ελληνικά μπαρ στα 50 καλύτερα του κόσμου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η απονομή στους νικητές των The world’s 50 Best Bars για το 2019 όπου για άλλη μία χρονιά η αθηναϊκή σκηνή είχε διπλή παρουσία. Συγκεκριμένα το The Clumsies των Λευτέρη Γεωργόπουλο, Βασίλη Κυρίτση, Νίκου Μπακούλη, Θάνου Τσουνάκα και Γιώργο Καίσαρη βρέθηκε στην 6η θέση και το Baba au Rum του Θάνου Προυναρούς στην 31η.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε το Dante στην Νέα Υόρκη ένα μπαρ με ιταλικές ρίζες και ιστορία που ξεκινάει πίσω στο 1915. Από την μπάρα του έχουν περάσει εμβληματικές προσωπικότητες του περασμένου αιώνα όπως o Ernest Hemingway, ο Al Pacino, o Bob Dylan η Patti Smith κ.α..

Αξίζει να σημειωθεί ότι 15 bars φιγουράραν για πρώτη φορά στην λίστα που περιλαμβάνει επιλογές από 26 πόλεις σε 21 χώρες. Πρωταγωνιστής για άλλη μία χρονιά ήταν η βρετανική σκηνή με 10 λονδρέζικα μπαρς να έχουν θέση στην κορυφαία 50αδα του κόσμου.





World's 50 Best Bars 2019

1. Dante, Νέα Υόρκη



2. Connaught Bar, Λονδίνο

3. Floleria Atlántico, Μπουένος Άιρες

4. The NoMad, Νέα Υόρκη

5. American Bar, Λονδίνο

6. The Clumsies, Αθήνα

7. Attaboy, Νέα Υόρκη

8. Atlas, Σιγκαπούρη

9. The Old Man, Χονγκ Κονγκ

10. Licoreria Limantour, Πόλη του Μεξικό 11. Manhattan, Σιγκαπούρη

12. Native, Σιγκαπούρη

13. Carnaval, Λίμα

14. Katana Kitten, Νέα Υόρκη

15. Guilhotina, Σάο Πάουλο

16. Three Sheets, Λονδίνο

17. Himkok, Όσλο

18. High Five, Τόκιο

19. Salmon Guru, Μαδρίτη

20. Paradiso, Βαρκελώνη

21. Indulge Experimental Bistro, Ταϊπέι 22. The Dead Rabbit, Νέα Υόρκη

23. Coupette, Λονδίνο

24. The SG Club, Τόκιο

25. Dr. Stravinsky, Βαρκελώνη

26. Employees Only, Νέα Υόρκη

27. El Copitas, Αγία Πετρούπολη

28. Scout, Λονδίνο

29. Jigger & Pony, Σιγκαπούρη

30. Operation Dagger, Σιγκαπούρη

31. Baba Au Rum, Αθήνα

32. La Factoria, Σαν Χουάν

33. Presidente, Μπουένος Άιρες

34. Schumann's, Μόναχο

35. Speak Low, Σανγκάη

36. Little Red Door, Παρίσι

37. Tjoget, Στοκχόλμη

38. The Old Man, Σιγκαπούρη

39. Lyaness, Λονδίνο

40. Happiness Forgets, Λονδίνο

41. Swift, Λονδίνο

42. Trick Dog, Σαν Φρανσίσκο

43. Maybe Sammy, Σίδνεϊ

44. 1930, Μιλάνο

45. Sober Company, Σανγκάη

46. Electric Bing Sutt, Βηρυτός

47. Kwānt, Λονδίνο

48. Artesian, Λονδίνο

49. Coa, Χονγκ Κονγκ

50. Jerry Thomas Speakeasy, Ρώμη