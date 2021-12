Το ελληνικό και νεοδημοκρατικό «Don’t Look Up» (για όσους δεν ξέρετε την ταινία ρίχτε μια ματιά εδώ) δεν έχει Μέριλ Στρίπ σε προεδρικό ρόλο. Για την ακρίβεια δεν έχει καν πρόεδρο της κυβερνήσεως καθότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε διακοπές στην Ήπειρο. (Παρότι πνευματικώς είναι πάντα μαζί μας).

Δεν έχει ούτε κομήτη. Αν και σίγουρα ένα μεγάλο πράγμα θα μας «πέσει στο κεφάλι» σε λίγο. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα το ονομάσουν «Κάτι σαν Lockdown».

Δεν διαθέτει κανέναν με τις υποκριτικές δυνατότητες του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Βέβαια ο Γκίκας Μαγιορκίνης κάνει ότι μπορεί για να φανεί πειστικός, όταν λέει πώς «έχουμε χρόνο» για να ασχοληθούμε με την μετάλαξη Όμικρον. Επίσης ότι με 12.000 κρούσματα δεν θα γίνει και τίποτε φοβερό συγκριτικά με όσα έχουν συμβεί.

Έχει όμως πολλούς επιστήμονες που προειδοποιούν γι αυτό που έρχεται. Λοιμωξιολόγους και πανεπιστημιακούς, και νοσοκομειακούς γιατρούς κι ερευνητές. Μιλούν για τις υποδομές που δεν υπάρχουν σε νοσοκομεία, σχολεία, μέσα μεταφοράς, χώρους εργασίας.

Όμως διαθέτει και αρκετά φιλοκυβερνητικά Μέσα Ενημέρωσης που φροντίζουν να «θολώσουν» αυτές τις προειδοποιήσεις. Να μεταδώσουν το μήνυμα πως είναι «όλα Οκ», αρκεί να προσέχουμε.

Για την ακρίβεια λένε το εξής: «Αν όλα πάνε ανεκτά, θα οφείλεται στον εξαίρετο κυβερνητικό σχεδιασμό. Αν όλα πάνε χάλια (που μάλλον θα πάνε) θα οφείλεται σε σας, τους ανεύθυνους πολίτες. Τώρα που σας το εξηγήσαμε τραβάτε για ρεβεγιόν».

To Don’t Look Up (Ν.Δ version) έχει όμως και ένα «Έθνικ» στοιχείο. Πολύ «Έθνικ» όμως: Τον Θανάση Πλεύρη στον ρόλο του υπουργού Υγείας. Αυτόν, που τον αφήσανε μόνο του να μας ανακοινώσει χθες, ότι παίρνει μέτρα για την πανδημία (αυτή που χτυπά τώρα με 9.284 κρούσματα) …από την άλλη εβδομάδα.

Είπε να βγάλει την ρετσινιά του ακροδεξιού από πάνω του αναλαμβάνοντας μια υπουργική θέση που κανένας δεν ήθελε. Όμως όπως φαίνεται το τίμημα είναι μεγάλο: Να εκτίθεται συνεχώς, μοναχικά κι ανεπανόρθωτα.

Εν ολίγοις αν «κοιτάξετε πάνω» η «Όμικρον» ήρθε και στρογγυλοκάθισε στην Αττική. «Τρίβει τα χέρια της» βλέποντας τους στοιβαγμένους στα λεωφορεία, τις τιγκαρισμένες «γραμμές παραγωγής» στις δουλειές, τις τάξεις των 25-30 μαθητών. Αγαλλιάζει με μια ματιά στο ΕΣΥ.

Κι εμείς από τις 3 Ιανουαρίου θα ασχολούμαστε με το τι ώρα θα κλείνουν τα μπάρ…